Έλον Μασκ: Η ΑΙ και η ρομποτική θα «σβήσουν» το χρέος $38,34 τρισ. των ΗΠΑ μέσα σε τρία χρόνια
Ο Έλομ μακ προέβλεψε αποπληθωρισμό, προαιρετική εργασία, «καθολικό υψηλό εισόδημα» και ένα οικονομικό σύστημα όπου το χρήμα χάνει τη σημασία του
Για τον Έλον Μασκ, η λύση στο διογκωμένο χρέος των 38,34 τρισ. δολαρίων των ΗΠΑ είναι μία: η εκρηκτική αύξηση παραγωγικότητας που θα φέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.
Σε συζήτηση με τον επενδυτή Νιχίλ Καμάθ, ο Μασκ δήλωσε ότι «η ΑΙ είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος» να ξεφύγει η αμερικανική οικονομία από την κρίση χρέους, προβλέποντας μάλιστα πως η διαδικασία θα συνοδευτεί από «σημαντικό αποπληθωρισμό».
Ο ιδρυτής της Tesla και της xAI σημείωσε ότι η ΑΙ δεν έχει ακόμη αυξήσει την παραγωγικότητα πάνω από τον πληθωρισμό — «αλλά αυτό αλλάζει σύντομα».
Σε τρία χρόνια, εκτιμά πως η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θα ξεπερνά τον ρυθμό αύξησης των τιμών.
Μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, η τεχνολογική πρόοδος θα φέρει την κοινωνία «σε σημείο όπου η εργασία είναι προαιρετική», οδηγώντας σε ένα καθεστώς που ο ίδιος ονομάζει “universal high income” — μια εποχή υπερπαραγωγικότητας όπου οι βασικές ανάγκες καλύπτονται χωρίς ανθρώπινη εργασία.
Στην ετήσια συνέλευση της Tesla υποστήριξε ότι το ρομπότ Optimus μπορεί να «εξαλείψει τη φτώχεια και την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία».
Στο επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας είπε ότι στο μέλλον «το χρήμα θα πάψει να είναι σχετικό», καθώς τα πραγματικά όρια θα είναι η ενέργεια και η ύλη.
Η οπτική αυτή θυμίζει ιστορικές προβλέψεις για τεχνολογικά καθοδηγούμενη ευημερία· ήδη από το 1930 ο Τζον Μέιναρντ Κέινς προέβλεπε εβδομάδα 15 ωρών εργασίας χάρη στην πρόοδο.
Ένα μέλλον όπου η εργασία είναι προαιρετική
Optimus, UBI και το τέλος της έννοιας «χρήμα»Τις τελευταίες εβδομάδες ο Μασκ έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομίας του μέλλοντος:
