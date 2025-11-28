7 τοπ θεατρικές παραστάσεις για τον Δεκέμβριο που θα γίνουν sold-out
7 τοπ θεατρικές παραστάσεις για τον Δεκέμβριο που θα γίνουν sold-out
Ο φετινός θεατρικός χειμώνας υπόσχεται δυνατές εμπειρίες με παραστάσεις που απευθύνονται σε κάθε θεατρόφιλο
Ο χειμώνας που έρχεται βρίσκει τις θεατρικές σκηνές της πόλης πιο ζωντανές από ποτέ. Από υπερφυσικά θρίλερ, που παίζουν με τα όρια της λογικής, μέχρι μεγάλα μιούζικαλ που φωτίζουν τις σκοτεινές μέρες, η αθηναϊκή θεατρική σκηνή προτείνει φέτος παραστάσεις που καλύπτουν κάθε διάθεση και αισθητική. Ιστορίες που συνομιλούν με το παρελθόν, ήρωες που δοκιμάζουν τα όριά τους και αφηγήσεις γεμάτες χιούμορ, ένταση και συναίσθημα, συγκροτούν ένα ρεπερτόριο που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Σε μια εποχή που η ανάγκη για καλό, ζωντανό θέατρο είναι μεγαλύτερη από ποτέ, αυτές είναι οι παραστάσεις που πραγματικά δεν πρέπει να χάσουμε.
«2:22 – A Ghost Story»: το σύγχρονο θρίλερ που σαρώνει
Το διεθνώς επιτυχημένο «2:22 – A Ghost Story» του Danny Robbins, έρχεται σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη για 2ο χρόνο, για να μας βάλει σε μια ατμόσφαιρα όπου η λογική και το υπερφυσικό εμπλέκονται με τρόπο απολαυστικό. Είναι ένα έργο που ισορροπεί έξυπνα ανάμεσα στο χιούμορ, την αγωνία και τον καθαρό τρόμο -ένα θεατρικό roller coaster που θέτει το αιώνιο ερώτημα: τι συμβαίνει πραγματικά όταν το ρολόι δείχνει 2:22; Η παράσταση, σύγχρονη και γρήγορη, δεν στηρίζεται σε εύκολες εντυπώσεις, αλλά σε καλοκουρδισμένους διαλόγους και ένταση που χτίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα από τα πιο πρωτότυπα θρίλερ της σεζόν.
Παίζουν: Φάνης Μουρατίδης, Φαίη Ξυλά, Ναταλία Δραγούμη, Βασίλης Κούκουρας, Γιώργος Ζαφειρόπουλος
Θέατρο Αλάμπρα: Οι παραστάσεις ξεκινούν από τις 28 Νοεμβρίου και διαρκούν έως τις 4 Ιανουαρίου 2026
«Αλεξάνδρεια»: όταν ο έρωτας συναντά την Ιστορία
Σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, με πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου, το «Αλεξάνδρεια» αποτελεί μια από τις πιο πολυδιάστατες προτάσεις του χειμώνα. Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η μνήμη, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα δεν συνυπάρχουν απλώς, αλλά μπλέκονται σε μια σκηνική εμπειρία που μοιάζει με ταξίδι. Με σπάνια αισθητική και αφηγηματική δύναμη, η παράσταση κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, το παρόν και το παρελθόν, δημιουργώντας έναν κόσμο που παραμένει μέσα σου πολύ μετά την αυλαία. Είναι από εκείνα τα έργα που θυμίζουν γιατί το θέατρο είναι τέχνη ολοζώντανη.
Παίζουν: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου κ.α.
Θέατρο Παλλάς: Οι παραστάσεις ξεκινούν από τις 27 Νοεμβρίου και διαρκούν έως τις 5 Ιανουαρίου 2026
«Δον Ζουάν – Πόσο δύσκολο να είσαι άντρας»: ο θρυλικός ήρωας… αλλιώς
Η επιτυχία της περσινής σεζόν επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βεάκη. Η Λητώ Τριανταφυλλίδου σκηνοθετεί έναν Δον Ζουάν ανατρεπτικό, παθιασμένο, καθηλωτικό και ταυτόχρονα σημερινό, με τον Πάνο Βλάχο να αναλαμβάνει ξανά τον εμβληματικό ρόλο. Η παράσταση εξερευνά με χιούμορ, ειρωνεία αλλά και βάθος το τι σημαίνει να είσαι άντρας στον 21ο αιώνα -και πόσο βάρος κουβαλά τελικά αυτό το «πρέπει» της κοινωνίας για τον ρόλο του κάθε φύλου. Φωτεινή, τολμηρή, γρήγορη, αυτή η εκδοχή του μύθου είναι σίγουρα μια συνάντηση που αξίζει να επαναληφθεί.
Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη και Μελίνα Βαμπούλα
«Ο αόρατος επισκέπτης»: συναρπαστική ιστορία μυστηρίου
Στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη παρουσιάζεται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η παράσταση «Ο Αόρατος Επισκέπτης», Μια συναρπαστική ιστορία μυστηρίου που αγγίζει τα όρια του ψυχολογικού θρίλερ. Με αριστοτεχνικά δομημένη πλοκή, συνεχείς ανατροπές και ρυθμό που δεν σε αφήνει στιγμή να χαλαρώσεις, η παράσταση κρατά το κοινό σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο της λεπτό. Πρόκειται από εκείνα τα έργα όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται -και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο απολαυστικό.
Παίζουν: Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος και Χλόη Μάντζαρη.
Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη: Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως την 1η Μαρτίου 2026
«Annie»: η αισιοδοξία σε μιούζικαλ
Το διάσημο μιούζικαλ «Annie» έρχεται στο Θέατρο Παλλάς για να φέρει φως, χαρά και λίγη λάμψη Broadway στον χειμώνα μας. Το πολυβραβευμένο έργο των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες όλων των εποχών: ένα κορίτσι με ασύγκριτη δύναμη και αισιοδοξία που μας θυμίζει πως η ευτυχία μπορεί να εμφανιστεί στα πιο απρόσμενα μέρη. Με εντυπωσιακές σκηνές, ζωντανή μουσική και μια ενέργεια που σε παρασύρει, αποτελεί την τέλεια οικογενειακή επιλογή -και όχι μόνο.
Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου.
Θέατρο Παλλάς: Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως τις 4 Ιανουαρίου 2026
“Dracula”: ένας κόσμος σκοτεινής επιθυμίας
Η παράσταση “Dracula” -βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Bram Stoker- είναι μια νέα, σκοτεινή και υπαρξιακή ανάγνωση σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θάνου Παπακωνσταντίνου. Ο “Δράκουλας” εμφανίζεται στη σκηνή όχι ως κλασικό σύμβολο τρόμου, αλλά ως σύγχρονος μύθος, καθρέφτης της εποχής μας και των παθών της. Ο Παπακωνσταντίνου μετατρέπει τον Δράκουλα σε φασματική μορφή: οδηγό, εραστή, δαίμονα και ηθοποιό. Στον πυρήνα της ανάγνωσης κυριαρχεί η έννοια της εξάντλησης -σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής- ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς κατασκευής και κατανάλωσης επιθυμιών. Η σκηνική πρόταση συνδυάζει την ποιητικότητα με την ωμότητα, το οικείο με το ανοίκειο και επιλέγει τον καθρέφτη ως βασική της μεταφορά: μια πύλη ανάμεσα σε δύο κόσμους, δύο πραγματικότητες, δύο όψεις ζωής.
Παίζουν: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Θοδωρής Βράχας, Δημήτρης Δρόσος, Βασίλης Μπούτσικος, Αντζελα Μπρούσκου, Αντώνης Μυριαγκός, Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση, Δημήτρης Ψύλλος.
Θέατρο Πόρτα: Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως 28 Δεκεμβρίου 2025
“Hotel Amour”: μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται
Το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη και σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή. Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας, και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.
Παίζουν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.
Θέατρο Ακροπόλ: Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025
