Οι Κινέζοι και οι… Κινέζοι, οι επαφές του Πιερρ, υπομονή ένα weekend (έρχεται το βιβλίο Αλέξη), τα ψώνια των εφοπλιστών, ο Μπιμπίλας, ο Νίκος και ο Παύλος
Χαίρετε, θα ξεκινήσω με ένα σημαντικό νέο το οποίο αυτή την ώρα θεωρώ ότι είναι και το πιο κρίσιμο θέμα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση
Προχθές το βράδυ η Κομισιόν ενέκρινε το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να πληρωθούν οι αγρότες. Οι καταβολές θα γίνουν σε περίπου 10 ημέρες από σήμερα και θα αφορούν το 70% του ποσού που οφείλεται στον καθέναν, νόμιμο αγρότη ή κτηνοτρόφο, όπως ακριβώς γίνεται κάθε χρόνο (δεν δίδεται το σύνολο δηλαδή από την αρχή). Το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τις παράνομες επιδοτήσεις δεν θα χαθεί αλλά θα δοθεί του χρόνου στους νόμιμους δικαιούχους του. Να επισημάνω ότι η όλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολύ δύσκολη γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η Κομισιόν – και γενικώς οι Ευρωπαίοι – ήταν πάρα πολύ αρνητικοί με τη χώρα γι’ αυτό, αλλά και εξόχως διστακτικοί για το τι θα γίνει τελικά. Θυμίζω την ανάρτηση του ίδιου του Μητσοτάκη (σε μία από τις εβδομαδιαίες του στο Fb κάθε Κυριακή) που έλεγε ότι «πρέπει να είναι μία από τις πιο σύνθετες και δύσκολες υποθέσεις που έχω αντιμετωπίσει». Τη δύσκολη και επίπονη αυτή υπόθεση την ανέλαβε ο Χατζηδάκης, ο οποίος… με το ρολόι κάθε ημέρα στις 4 το μεσημέρι είχε διαδικτυακά ή φυσικά ραντεβού για το θέμα, ο Τσιάρας και ο Πιτσιλής με τον Καββαδά της ΑΑΔΕ. Δεν είναι για πανηγύρια φυσικά ότι λύθηκε (ή λύνεται) το άγος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μη μου πείτε ότι φταίνε μόνο οι σημερινοί κυβερνώντες.
…Κινέζοι υπουργοί
-Εμείς σας τα 'χαμε πει από χθες ότι στο πάρτι του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τα 300 χρόνια υπό την παρουσία της COSCO στην Ελλάδα, στο λιμάνι του Πειραιά, αν βλέπατε υπουργό να μας… κρεμάγατε κουδούνια. Η κυβερνητική εκπροσώπηση «έφτασε» μέχρι τον γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ Δημήτρη Σκάλκο. Από δε το κόμμα εμφανίστηκε ο Καραμανλής (Ραφήνα), ο Τραγάκης, ο Αβραμόπουλος και ο Πλακιωτάκης. Κανονικά όμως τους Κινέζους, έτσι;
Η μάχη του Πιερρ
-Σας έχω λίγα νέα (αλλά καλά) για τη μάχη του Πιερρακάκη να πάρει το χαρτοφυλάκιο της προεδρίας του Eurogroup. Καταρχάς, χθες απάντησε ο ίδιος σε ερώτηση (δικού μας δημοσιογράφου) λέγοντας «είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, δέκα χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις στο Eurogroup σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μία συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα». Εγώ να σας πω ότι ναι μεν ο ανταγωνιστής του, εντός του ΕΛΚ, ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προβάλλει ως φαβορί (σύμφωνα και με το χθεσινό Politico) αλλά… ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός. Και αυτό γιατί το βελγικό κόμμα δεν είναι και τόσο ισχυρό εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πάντως ο Πιερρ κάνει επαφές και δίνει τη μάχη του από την Αθήνα, αλλά τη μάχη πρώτος δίνει ο ίδιος ο Κ.Μ από τη Σιγκαπούρη.
Μπιμπίλας υπέρ Μαρινάκη
-Εκτός από καυγάδες στη Βουλή γίνονται και μερικά νόστιμα, όπως στο χθεσινό νομοσχέδιο του Μαρινάκη για την ΕΡΤ. Ενώ θεωρητικά η Πλεύση Ελευθερίας ήταν αντίθετη με το προωθούμενο σχέδιο, κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα ο Σπύρος Μπιμπίλας και άρχισε να εκφράζεται θετικά! Είπε ότι πρώτη φορά γίνεται συστηματική προσπάθεια για το αρχείο της ΕΡΤ και ότι η αναβάθμιση της Ραδιοτηλεόρασης είναι πράξη σεβασμού. Μάλιστα έκανε λόγο και για ένα γενναίο βήμα εκσυγχρονισμού. Έφυγε ο Διαμαντής και άφησε πίσω του συντρίμμια… Μιας και είπα Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος στρίμωξε χθες τον Ανδρουλάκη στο τετ α τετ στη Βουλή όταν του έδειξε τα πρακτικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης ουδέποτε άσκησε σωματική βία σε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. By the way είδα χθες στις δημοσκοπήσεις τις καταλληλότητες για πρωθυπουργούς και διέκρινα ότι ο Νίκος Α. προηγείται με βραχεία κεφαλή 0,2% από τη Λατινοπούλου. Εχει 3,6% η Αφροδίτη και 3,8% ο Νικόλας. Κάτι είναι κι αυτό…
Ένα weekend υπομονή…
-Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάντε μία υπομονή, πηγαίνετε καμία βόλτα στα μαγαζιά να περάσει ευχάριστα η ώρα το ΠΣΚ, καμία ταβέρνα ή έστω ένα resto, γιατί από Δευτέρα έρχεται το βιβλίο του αγαπημένου μας Αλέξη. Ανυπομονούμε να διαβάσουμε τις 700 σελίδες και να ‘χουμε να λέμε καμία εβδομάδα.
Πάνω από 2.000 ελληνόκτητα πλοία στην εκδήλωση για την Γκίλφοϊλ - Ποιοι εφοπλιστές έδωσαν το «παρών»
-Λαμπερές παρουσίες, έντονη κινητικότητα και συζητήσεις που άγγιξαν από ναυτιλιακές προκλήσεις μέχρι τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, χαρακτήρισαν τη μεγάλη εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Πάνω από 2.000 ελληνόκτητα πλοία εκπροσωπήθηκαν από τους Έλληνες εφοπλιστές που έδωσαν το «παρών», καθιστώντας τη βραδιά μια άτυπη «σύνοδο κορυφής» της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Ανάμεσα στους ισχυρούς του ελληνικού εφοπλισμού που πέρασαν την είσοδο του ΝΟΕ, ξεχώρισαν ο Γιώργος Προκοπίου, ο πάντα δραστήριος καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, η Αγγελική Φράγκου, ο Αριστείδης Πίττας, ο Χάρης Βαφειάς, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι Αδελφοί Στεφάνου, ο Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, ο Λέων Πατίτσας, ο Αθανάσιος Φειδάκης, ο Αντώνης Κομνηνός, η Μαριέλενα Προκοπίου και ο Κωνσταντίνος Λάμψιας. Η παρουσία τους, εν μέσω ενός περιβάλλοντος διεθνούς αβεβαιότητας, προσέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βραδιά. Στα «πηγαδάκια» κυριάρχησαν συζητήσεις για την αγορά ξηρού φορτίου, την πορεία των ναυλαγορών, τις επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, αλλά και το πώς οι νέες κρίσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα θαλάσσια περάσματα επηρεάζουν τον σχεδιασμό των ελληνικών στόλων.
Τα γεωπολιτικά σχόλια της Κίμπερλι
Κέφι, μουσική και στιγμές που συζητήθηκαν
-Όσο η ώρα προχωρούσε, η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο ζεστή. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Αναστασία Ζαννή ανέβασε τους ρυθμούς και παρακίνησε τους καλεσμένους να χορέψουν. Ο Γιώργος Προκοπίου έκλεψε την παράσταση με τη διάθεσή του και τους χορούς του. Η κορύφωση ήρθε όταν ακούστηκαν «Τα παιδιά του Πειραιά». Η πρέσβης σηκώθηκε και χόρεψε μαζί με τους εφοπλιστές, προκαλώντας χαμόγελα, χειροκροτήματα και όπως σχολιάστηκε «μια στιγμή αυθεντικής ελληνικής διπλωματίας με ρυθμό».
Το ΧΑ στις αναπτυγμένες αγορές. Η προετοιμασία ξεκίνησε
-Έχουμε μπροστά μας, λίγο-πολύ 10 μήνες. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, εγκαταλείπει την κατηγορία Advanced Emerging και επιστρέφει στην κατηγορία Developed markets των δεικτών FTSE Global Equity Index Series. Δεν αποκλείεται η αναβάθμιση να πραγματοποιηθεί και νωρίτερα καθώς είναι παράδοξο το Euronext να έχει 7 χρηματιστήρια στις αναπτυγμένες αγορές και ένα -το ΧΑ- στις αναδυόμενες. Ωστόσο, το σενάριο να γίνει αναβάθμιση νωρίτερα παρουσιάζει μια δυσκολία: Η μετάπτωση του ΧΑ στην πλατφόρμα του Euronext δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρονικά τοποθετείται προς τα τέλη του 2026, οπότε το επικρατέστερο σενάριο παραμένει για το Φθινόπωρο. Όπως και να έχει, το ουσιαστικό είναι πως η μετακίνηση αυτή συνεπάγεται και μεγάλες ανακατατάξεις στις ροές επενδυτικών κεφαλαίων. Το τμήμα Αναλύσεων της Optima αξιολόγησε και κατέγραψε μερικές από αυτές τις αλλαγές που θα επηρεάσουν σίγουρα τα funds που ακολουθούν παθητικά αυτούς τους δείκτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FTSE Russell (με βάση δεδομένα 30 Ιουνίου 2025), 27 ελληνικές εταιρείες πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στους Δείκτες Αναπτυγμένων Αγορών (Developed Indices). Στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που προσελκύει τα μεγαλύτερα ποσά «παθητικών funds», περιλαμβάνονται οι 4 συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς), η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, ο ΟΠΑΠ και η Jumbo. Στην κατηγορία Μικρής Κεφαλαιοποίησης εκτιμάται ότι θα ενταχθούν 19 εταιρείες: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Τρ. Κύπρου, Cenergy, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, HelleniQ Energy, Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, Lamda Development, Optima, ΟΛΠ, Quest, Sarantis, ΤΙΤΑΝ και ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το προβλεπόμενο βάρος της Ελλάδας είναι 0,065% στον FTSE Developed Index και 0,078% στον FTSE Developed All Cap. Με δεδομένο ότι τα κεφάλαια που παρακολουθούν αυτούς τους δείκτες σήμερα ξεπερνούν τα $4 τρισεκατομμύρια, αυτό μεταφράζεται σε αναμενόμενες παθητικές εισροές $2,5-3 δισ. σταδιακά. Κατά την άποψη των αναλυτών της τράπεζας oι τραπεζικές μετοχές και τα blue chips με υψηλή ρευστότητα θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος, ενώ οι μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις θα επωφεληθούν από την αυξημένη ορατότητα και την επαναξιολόγηση (rerating) που συνοδεύει την αλλαγή κατηγορίας.
Το τελευταίο παιχνίδι της ΕΧΑΕ
-Ο κύβος ερρίφθη, το Χρηματιστήριο της Αθήνας περνά στην αγκαλιά του Euronext. Όλοι περιμένουν τώρα τη γενική συνέλευση των μετόχων που θα δρομολογήσει τις αλλαγές. Με βάση τις σημερινές τιμές στην αγορά έχουν δημιουργηθεί συνθήκες arbitrage. Η σχέση τιμής ΕΧΑΕ με Euronext με βάση τη συμφωνηθείσα ανταλλαγή είναι περίπου 4%. Κατά συνέπεια, συνέφερε σε πολλούς χθες να σορτάρουν τη μετοχή της ΕΧΑΕ, να κλείσουν τη θέση τους όταν γίνει η ανταλλαγή των μετοχών και να κερδίσουν ένα «εύκολο» 4%. Έτσι, για να θυμούνται τις «παλιές, καλές» ημέρες...
Εν αναμονή εξελίξεων στην AustriaCard
-H μετοχή της AustriaCard είναι από τις λίγες -ελάχιστες- μετοχές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με αρνητικό πρόσημο (-7%) από την αρχή του έτους, παρά την εκρηκτική άνοδο της αγοράς. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μανώλης Κόντος επιμένει μονότονα ότι η άσχημη εικόνα του πρώτου φετινού εξαμήνου ήταν συγκυριακή και οφειλόμενη στον κυκλικό χαρακτήρα ορισμένων δραστηριοτήτων της Austriacard. Τα στοιχεία τρίτου τριμήνου δείχνουν να τον επιβεβαιώνουν. Τον τελευταίο μήνα η μετοχή έχει κερδίσει +12%. Ενώ όμως η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας παραμένει κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ, οι συναλλαγές στη μετοχή πυκνώνουν. Στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες ότι επίκειται μια σημαντική ανακοίνωση που θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της εταιρείας. Προς το παρόν, από τα στελέχη της AustriaCard δεν προσφέρεται ουδεμία ένδειξη ή σχετική πληροφορία.
Παιχνίδι και στον ΟΛΘ με αφορμή τον ΟΛΠ
-Η κεφαλαιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς έχει πέσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ. Χθες κάποια στιγμή η μετοχή είχε κατρακυλήσει στα 38€ (-5%) ενώ τις τελευταίες μέρες, με αφορμή όλα όσα γίνονται στη γειτονιά του με επίκεντρο την Ελευσίνα, πιέζουν τη μετοχή έως και -10%. Οι επενδυτές που αρέσκονται στις λιμενικές επενδύσεις αναζητούν τώρα καταφύγιο στον ΟΛΘ. Θεωρούν ότι μια «ιδιωτική συμφωνία» είναι ευκολότερο να κλείσει σε σχέση μια διακρατική. Επιπλέον ο ΟΛΘ προσφέρει μια ελκυστική μερισματική απόδοση. Όσοι ακολουθούν αυτό το σκεπτικό αναζητούν την ευκαιρία να πουλήσουν μετοχές στον ΟΛΠ για να τοποθετηθούν στον ΟΛΘ. Το μέλλον θα δείξει…
Χρηματιστήριο: 5+1 μετοχές σε νέες κορυφές
-Δύο ημέρες ισχυρών κερδών μετρά η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς εναρμονίστηκε με την τεχνολογική αντίδραση που έβγαλαν οι διεθνείς αγορές. Σε αμφότερες τις συνεδριάσεις η άνοδος ξεπέρασε το 1% και ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από το ορόσημο των 2.050 μονάδων. Ως μοχλός ανόδου λειτούργησαν τα εταιρικά μεγέθη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι χθες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Cenergy και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Quest, έχοντας και οι δυο ανακοινώσει αποτελέσματα μία μέρα νωρίτερα. Υπήρξαν, δε, αρκετές μετοχές που έπιασαν νέες κορυφές παρά τα μικρά κέρδη τους στο ταμπλό. Η ΔΕΗ έκλεισε πάνω από τα 17 ευρώ για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2008, ρίχνοντας με την τρίτη το συγκεκριμένο «οχυρό», καθώς είχε βρεθεί ενδοσυνεδριακά πάνω από αυτή την τιμή στις 14 και στις 19 Νοεμβρίου. Με αργά και σταθερά βήματα επεκτείνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το δικό της πολυετές ρεκόρ. Χθες έκλεισε στα 24,24 ευρώ και έφτασε έως τα 24,36 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για επίπεδα που είχε να δει από τα μέσα Δεκεμβρίου του 1999. Το ιστορικό υψηλό της «φρέσκαρε» η Motor Oil, αγγίζοντας για πρώτη φορά στα χρονικά τα 29 ευρώ. Σε ήπια ανοδικό τέμπο, αλλά με κατάκτηση νέας κορυφής, ακολούθησε και η Aktor. Πιο συγκεκριμένα, έπιασε τα επίπεδα των 9,3 ευρώ και βάζει «πλώρη» για διψήφια τιμή, κάτι που είχε κάνει ξανά τον Ιανουάριο του 2004. Το ρεκόρ των 10,08 ευρώ ισοφάρισε η Viohalco, φτάνοντας έως τα 10,14 ευρώ στα υψηλά ημέρας, ενώ προχθές είχε πιάσει ενδοσυνεδριακά τα 10,18 ευρώ. Ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών ήταν, τέλος, ο ΟΤΕ. Με ράλι 2,3% επανήλθε πάνω από το ορόσημο των 17 ευρώ, το οποίο ανοίγει την «πύλη» στα φετινά ρεκόρ. Έκλεισε στα 17,09 ευρώ που αποτελούν υψηλό πενταμήνου, με το υψηλό έτους να εντοπίζεται στα 17,7 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασής τους, επόμενος στόχος θα είναι τα 18 ευρώ που έχει να δει από τον Ιούνιο του 2022. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η αποτίμηση του ΟΤΕ πλησιάζει τα 7 δισ. ευρώ.
Αλλαγές στις τράπεζες μέχρι και στις θέσεις στάθμευσης χρηματοποστολών
-Mε αφορμή την υπόθεση που έλαβε διεθνώς ευρεία δημοσιότητα, ότι δηλαδή στην Ισπανία απολύθηκε υπάλληλος της CaixaBank -γιατί έψαχνε αναιτίως λογαριασμούς πελατών, κυρίως συγγενών φίλων και γειτόνων- καλό θα ήταν να θυμηθούν όλοι πόσα πράγματα άλλαξαν στη λειτουργία των τραπεζών. Και όταν τα πράγματα αλλάζουν, οι αλλαγές δεν αφορούν μόνον τους πελάτες αλλά και το τι μπορεί να ελέγξει η κανονιστική συμμόρφωση μιας τράπεζας. Για παράδειγμα, στο όχι και πολύ μακρινό παρελθόν οι πελάτες των τραπεζών επισκεπτόντουσαν τουλάχιστον μια φορά τον μήνα την τράπεζα για να διενεργήσουν μια συναλλαγή. Τώρα πια όχι! Επομένως τότε, τέτοιες πράξεις όπως αυτή της υπαλλήλου μπορούσαν να περάσουν και απαρατήρητες, ιδιαίτερα εκτός των πόλεων που οι πελάτες των τραπεζών περνούσαν ακόμη και αναιτίως από τα καταστήματα των τραπεζών και οι υπάλληλοι εισέρχονταν στους λογαριασμούς τους για να τους εξυπηρετήσουν. Τα καταστήματα των τραπεζών έχουν γίνει δυσπρόσιτα μετά την εποχή του covid. Παντού! Χρειάζεσαι ραντεβού για ειδικές συναλλαγές που δεν γίνονται μέσω e-banking. Επομένως οι επισκέψεις στα καταστήματα είναι ελάχιστες και ακόμη και εάν επισκεφθείς κατάστημα τράπεζας πολλές φορές η εξυπηρέτηση δεν χρειάζεται τη μεσολάβηση υπαλλήλου. Δεν υπάρχουν ταμεία, πολλές φορές ούτε ATMs. Οι χρηματαποστολές είναι πολύ λίγες και μεταφέρουν μικρά ποσά. Εξού και όποιος επιθυμεί μετρητά θα πρέπει είτε να προσαρμοστεί στα διευρυμένα όρια των ATMs είτε να τα παραγγείλει εκ των προτέρων. Είναι σχεδόν βέβαιο πως και οι δήμοι θα αρχίσουν να διερευνούν αν οι άδειες στάθμευσης οχημάτων που παραχωρούν στις τράπεζες για τις χρηματαποστολές τους είναι πλέον αναγκαίες ή όχι.
Το shopping therapy των Ελλήνων εφοπλιστών
-Έντονη κινητικότητα – και μάλιστα σε πολλαπλά μέτωπα – καταγράφουν αυτή την εβδομάδα οι Έλληνες εφοπλιστές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι στο παγκόσμιο ναυτιλιακό χρηματιστήριο… η ελληνική «σφραγίδα» πέφτει πρώτη και δυνατά. Η Cardiff Marine του Γιώργου Οικονόμου παίζει μπάλα στα newbuildings, δεσμευόμενη για τέσσερα ολοκαίνουργια VLCC στη Hengli Shipbuilding, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα σχέδια για υπερδεξαμενόπλοια όχι μόνο δεν μπαίνουν στον πάγο, αλλά… βάζουν μπρος μηχανές στο φουλ. Την ίδια ώρα, η JME Navigation βάζει ένα ακόμη 64άρι bulker στη New Dayang, ενώ η Conbulk επεκτείνει την παρουσία της στο μεσαίο container segment με δύο 5.000 TEU μονάδες στη Yangzhou Guoyu – μια κίνηση που δείχνει πως οι Έλληνες δεν αφήνουν κανένα κομμάτι της αγοράς χωρίς ελληνικό «πλοίο-σημείο». Στα second hand, η ελληνική πλευρά συνέχισε το γνωστό… shopping therapy: απόκτηση των Stena Sunshine (Suezmax, 2013), Grace Harmony (Ultramax, 2015) και Atlantic Bulker (Handymax, 2014), ενώ υπήρξε και ελληνική πώληση, με το Kallisti GS (Handy, 2010) να αλλάζει χέρια. Στον τομέα του recycling, πάντως, η εβδομάδα ήταν άδεια - κάτι που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι Έλληνες εφοπλιστές μάλλον βλέπουν ακόμη «ψωμί» σε παλαιότερο τονάζ και δεν βιάζονται να στείλουν πλοία για διάλυση. Με 160 αγορές και 256 πωλήσεις μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, το ελληνικό εφοπλιστικό ταμπλό θυμίζει Wall Street στα καλύτερά της. Άλλωστε, αν κάτι επιβεβαιώνεται συνεχώς, είναι πως οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν τις τάσεις αλλά τις δημιουργούν. Και αυτή την περίοδο, δείχνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν τα ηνία της παγκόσμιας αγοράς S&P, με όποιον ρυθμό κι αν κινείται η διεθνής ναυτιλία.
Η διπλή κίνηση της Okeanis
-Σε μια αγορά όπου το timing αξίζει περισσότερο, η κίνηση της Okeanis Eco Tankers να πάρει δύο suezmax resales από την Atlas Maritime του Λεωνίδα Πατίτσα θύμισε περισσότερο hedge fund trade παρά παραδοσιακή ναυτιλιακή συναλλαγή. Η Atlas του Λέοντα Πατίτσα και η European Maritime Finance φαίνεται ότι ξεφορτώνουν μέρος της επτάδας των suezmax που έχουν στα βιβλία τους στο ναυπηγείο DH Shipbuilding, και οι φήμες ότι τα πρώτα τέσσερα πλοία έπιαναν γύρω στα 96 εκατ. την άνοιξη τώρα μοιάζουν με πρόβα για την τωρινή συμφωνία. Η Okeanis, από τη μεριά της, κάνει αυτό που ξέρει: τα πλοία να δουλεύουν και τα μερίσματα να ρέουν. Ο Αριστείδης Ι. Αλαφούζος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η στρατηγική είναι «dividends, dividends and more dividends» — και αυτές οι δύο γρήγορες παραλαβές το 2025 δένουν απόλυτα με το αφήγημα. Earnings από τον πρώτο κιόλας μήνα; Η Wall Street κλείνει το μάτι. Στο παρασκήνιο, πάντως, ο κλάδος συζητά: Γιατί τώρα; Γιατί από τον Πατίτσα; Και τι σημαίνει αυτό για την υπόλοιπη «ουρά» των παραγγελιών που έρχονται από το ’26 και το ’27;
Το City του Λονδίνου και το πάρτι στο Annabel’s
-Το Annabel’s στο Mayfair είναι ένα από τα πιο διάσημα ιδιωτικά κλαμπ του Λονδίνου. Την επόμενη Τετάρτη 26 του μήνα οι χώροι του θα έχουν έντονο ελληνικό άρωμα αφού θα λάβει χώρα ένα πάρτι του ελληνικού εφοπλιστικού lobby που δραστηριοποιείται στο City. Δυνατά ονόματα της ναυτιλίας θα δώσουν το «παρών» μετά των οικογενειών τους σε αυτό το pre-christmas πάρτι, ενώ για τη διασκέδασή τους θα φροντίσει ο Αντώνης Ρέμος.
H κρυφή αιμορραγία της αμερικανικής οικονομίας
-Εκτός από τα προβλήματα της ακρίβειας και της εργασιακής ανασφάλειας, το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό έχει έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να ανησυχεί. Τα περιβόητα «φοιτητικά δάνεια». Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών για περισσότερους από 3 μήνες, στα φοιτητικά δάνεια καταγράφονται σε ιστορικό υψηλό 14%. Ξεπέρασαν ακόμη και τα επίπεδα της Μεγάλης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2008-2009. Η δημογραφική ανάλυση αποκαλύπτει μια δραματική επιδείνωση σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες: Ένας στους 5 δανειολήπτες άνω των 50 ετών καθυστερεί τις πληρωμές των φοιτητικών δανείων του για περισσότερες από 90 μέρες. Οι καθυστερήσεις στην ομάδα 40-49 ετών αγγίζει το 15%. Εκατομμύρια Αμερικανοί μεσήλικες και προσυνταξιούχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε φοιτητικό χρέος -είτε για τις δικές τους σπουδές είτε ως εγγυητές για τα παιδιά τους- τη στιγμή που θα έπρεπε να αποταμιεύουν χρήματα για τη συνταξιοδοτική τους περίοδο. Η επανεκκίνηση των πληρωμών μετά την πανδημική παύση επιδείνωσε το πρόβλημα, καθώς πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα αυξημένο κόστος διαβίωσης και υψηλά επιτόκια. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει μπλοκάρει τα προγράμματα διαγραφής φοιτητικού χρέους που είχε εισηγηθεί ο Πρόεδρος Μπάιντεν, αφήνοντας 43 εκατομμύρια δανειολήπτες χωρίς λύση. Η κατάσταση έχει και επενδυτική διάσταση αφού πολλές τράπεζες τιτλοποίησαν τα φοιτητικά δάνεια και τώρα τράπεζες και επενδυτές παρακολουθούν ανήσυχοι την απαξίωση των ομολόγων. Το σύνολο των φοιτητικών δανείων εκτιμάται σε 1,6 έως 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία καταναλωτικού χρέους στην Αμερική, μετά τα στεγαστικά δάνεια. Επιβαρύνουν περίπου 43 εκατομμύρια δανειολήπτες, με μέσο χρέος ανά άτομο γύρω στις 30.000-40.000 δολάρια, ενώ πολλοί οφείλουν πολύ περισσότερα, ειδικά όσοι έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους.
Η JP Morgan προειδοποιεί: «Μη βιάζεστε, οι αμυντικές δαπάνες ήρθαν για να μείνουν»
-Νωρίς νωρίς χθες το πρωί, ώρα Ευρώπης, το Τμήμα Αναλύσεων JP Morgan εξέδωσε ένα report, για να σχολιάσει την απότομη πτώση των μετοχών του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα, προχθές, αμέσως μετά την είδηση ότι οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέο 28 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Κατά την εκτίμηση της JP Morgan, το σχέδιο αυτό δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες εφαρμογής ή αποδοχής από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Ρωσία, ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που οι ΗΠΑ καταφέρουν να επιβάλουν το σχέδιο, αυτό θα συνιστούσε στην ουσία νίκη της Ρωσίας και θα οδηγούσε σε πολύ πιο αυξημένες δαπάνες άμυνας στην Ευρώπη απ' όσο είχε προβλεφθεί, σε ακόμα πιο ταχύ ρυθμό. Η βάση της ανάλυσης πάντως στηρίζεται στο ότι πιθανότερο είναι ο πόλεμος να συνεχιστεί ως το 2026 ή και περισσότερο, λόγω αδιάλλακτων απαιτήσεων της Ρωσίας και του αγώνα της Ουκρανίας για εθνική επιβίωση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία πλευρά δεν θα συμφωνήσει σε λύση, εκτός αν εξαντλήσει πλήρως οικονομικούς, εξοπλιστικούς ή ανθρώπινους πόρους. Το βασικό μήνυμα της JPM για τις ευρωπαϊκές αγορές είναι πως η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να ενισχύσει τις στρατιωτικές της ικανότητες, ώστε να μην εξαρτάται πλέον από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.
