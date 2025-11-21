Οι Κινέζοι και οι… Κινέζοι, οι επαφές του Πιερρ, υπομονή ένα weekend (έρχεται το βιβλίο Αλέξη), τα ψώνια των εφοπλιστών, ο Μπιμπίλας, ο Νίκος και ο Παύλος

Κλείσιμο

Προχθές το βράδυ η Κομισιόν ενέκρινε το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να πληρωθούν οι αγρότες. Οι καταβολές θα γίνουν σε περίπου 10 ημέρες από σήμερα και θα αφορούν το 70% του ποσού που οφείλεται στον καθέναν, νόμιμο αγρότη ή κτηνοτρόφο, όπως ακριβώς γίνεται κάθε χρόνο (δεν δίδεται το σύνολο δηλαδή από την αρχή). Το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τις παράνομες επιδοτήσεις δεν θα χαθεί αλλά θα δοθεί του χρόνου στους νόμιμους δικαιούχους του. Να επισημάνω ότι η όλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολύ δύσκολη γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η Κομισιόν – και γενικώς οι Ευρωπαίοι – ήταν πάρα πολύ αρνητικοί με τη χώρα γι’ αυτό, αλλά και εξόχως διστακτικοί για το τι θα γίνει τελικά. Θυμίζω την ανάρτηση του ίδιου του Μητσοτάκη (σε μία από τις εβδομαδιαίες του στο Fb κάθε Κυριακή) που έλεγε ότι «πρέπει να είναι μία από τις πιο σύνθετες και δύσκολες υποθέσεις που έχω αντιμετωπίσει». Τη δύσκολη και επίπονη αυτή υπόθεση την ανέλαβε ο Χατζηδάκης, ο οποίος… με το ρολόι κάθε ημέρα στις 4 το μεσημέρι είχε διαδικτυακά ή φυσικά ραντεβού για το θέμα, ο Τσιάρας και ο Πιτσιλής με τον Καββαδά της ΑΑΔΕ. Δεν είναι για πανηγύρια φυσικά ότι λύθηκε (ή λύνεται) το άγος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μη μου πείτε ότι φταίνε μόνο οι σημερινοί κυβερνώντες.…Κινέζοι υπουργοί-Εμείς σας τα 'χαμε πει από χθες ότι στο πάρτι του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τα 300 χρόνια υπό την παρουσία της COSCO στην Ελλάδα, στο λιμάνι του Πειραιά, αν βλέπατε υπουργό να μας… κρεμάγατε κουδούνια. Η κυβερνητική εκπροσώπηση «έφτασε» μέχρι τον γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ Δημήτρη Σκάλκο. Από δε το κόμμα εμφανίστηκε ο Καραμανλής (Ραφήνα), ο Τραγάκης, ο Αβραμόπουλος και ο Πλακιωτάκης. Κανονικά όμως τους Κινέζους, έτσι;Η μάχη του Πιερρ-Σας έχω λίγα νέα (αλλά καλά) για τη μάχη του Πιερρακάκη να πάρει το χαρτοφυλάκιο της προεδρίας του Eurogroup. Καταρχάς, χθες απάντησε ο ίδιος σε ερώτηση (δικού μας δημοσιογράφου) λέγοντας «είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, δέκα χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις στο Eurogroup σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μία συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα». Εγώ να σας πω ότι ναι μεν ο ανταγωνιστής του, εντός του ΕΛΚ, ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προβάλλει ως φαβορί (σύμφωνα και με το χθεσινό Politico) αλλά… ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός. Και αυτό γιατί το βελγικό κόμμα δεν είναι και τόσο ισχυρό εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πάντως ο Πιερρ κάνει επαφές και δίνει τη μάχη του από την Αθήνα, αλλά τη μάχη πρώτος δίνει ο ίδιος ο Κ.Μ από τη Σιγκαπούρη.Μπιμπίλας υπέρ Μαρινάκη-Εκτός από καυγάδες στη Βουλή γίνονται και μερικά νόστιμα, όπως στο χθεσινό νομοσχέδιο του Μαρινάκη για την ΕΡΤ. Ενώ θεωρητικά η Πλεύση Ελευθερίας ήταν αντίθετη με το προωθούμενο σχέδιο, κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα ο Σπύρος Μπιμπίλας και άρχισε να εκφράζεται θετικά! Είπε ότι πρώτη φορά γίνεται συστηματική προσπάθεια για το αρχείο της ΕΡΤ και ότι η αναβάθμιση της Ραδιοτηλεόρασης είναι πράξη σεβασμού. Μάλιστα έκανε λόγο και για ένα γενναίο βήμα εκσυγχρονισμού. Έφυγε ο Διαμαντής και άφησε πίσω του συντρίμμια… Μιας και είπα Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος στρίμωξε χθες τον Ανδρουλάκη στο τετ α τετ στη Βουλή όταν του έδειξε τα πρακτικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης ουδέποτε άσκησε σωματική βία σε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. By the way είδα χθες στις δημοσκοπήσεις τις καταλληλότητες για πρωθυπουργούς και διέκρινα ότι ο Νίκος Α. προηγείται με βραχεία κεφαλή 0,2% από τη Λατινοπούλου. Εχει 3,6% η Αφροδίτη και 3,8% ο Νικόλας. Κάτι είναι κι αυτό…Ένα weekend υπομονή…-Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάντε μία υπομονή, πηγαίνετε καμία βόλτα στα μαγαζιά να περάσει ευχάριστα η ώρα το ΠΣΚ, καμία ταβέρνα ή έστω ένα resto, γιατί από Δευτέρα έρχεται το βιβλίο του αγαπημένου μας Αλέξη. Ανυπομονούμε να διαβάσουμε τις 700 σελίδες και να ‘χουμε να λέμε καμία εβδομάδα.Πάνω από 2.000 ελληνόκτητα πλοία στην εκδήλωση για την Γκίλφοϊλ - Ποιοι εφοπλιστές έδωσαν το «παρών»-Λαμπερές παρουσίες, έντονη κινητικότητα και συζητήσεις που άγγιξαν από ναυτιλιακές προκλήσεις μέχρι τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, χαρακτήρισαν τη μεγάλη εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Πάνω από 2.000 ελληνόκτητα πλοία εκπροσωπήθηκαν από τους Έλληνες εφοπλιστές που έδωσαν το «παρών», καθιστώντας τη βραδιά μια άτυπη «σύνοδο κορυφής» της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Ανάμεσα στους ισχυρούς του ελληνικού εφοπλισμού που πέρασαν την είσοδο του ΝΟΕ, ξεχώρισαν ο Γιώργος Προκοπίου, ο πάντα δραστήριος καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, η Αγγελική Φράγκου, ο Αριστείδης Πίττας, ο Χάρης Βαφειάς, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι Αδελφοί Στεφάνου, ο Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, ο Λέων Πατίτσας, ο Αθανάσιος Φειδάκης, ο Αντώνης Κομνηνός, η Μαριέλενα Προκοπίου και ο Κωνσταντίνος Λάμψιας. Η παρουσία τους, εν μέσω ενός περιβάλλοντος διεθνούς αβεβαιότητας, προσέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βραδιά. Στα «πηγαδάκια» κυριάρχησαν συζητήσεις για την αγορά ξηρού φορτίου, την πορεία των ναυλαγορών, τις επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, αλλά και το πώς οι νέες κρίσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα θαλάσσια περάσματα επηρεάζουν τον σχεδιασμό των ελληνικών στόλων.Τα γεωπολιτικά σχόλια της Κίμπερλι