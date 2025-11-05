Επέστρεψαν οι αγοραστές στη Wall Street - Κέρδη σε όλους τους δείκτες

Η αγορά ανέκαμψε ως ένα βαθμό μετά τη χθεσινή διόρθωση, καθώς επενδυτές προχώρησαν σε νέες τοποθετήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής κεφαλαιοποίησης - Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς Τραμπ