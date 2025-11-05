Επέστρεψαν οι αγοραστές στη Wall Street - Κέρδη σε όλους τους δείκτες
Η αγορά ανέκαμψε ως ένα βαθμό μετά τη χθεσινή διόρθωση, καθώς επενδυτές προχώρησαν σε νέες τοποθετήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής κεφαλαιοποίησης - Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς Τραμπ
Τάσεις ανάκαμψης κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύθηκαν τη χθεσινή διόρθωση που προκλήθηκε από ρευστοποιήσεις σε μετοχές που έχουν επωφεληθεί από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης για να προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις. Πάντως, τα κέρδη στους δείκτες και κυρίως στον Nasdaq δεν κάλυψαν τις απώλειες της Τρίτης.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 47.311 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε 0,37% και τις 6.796 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε αύξηση ύψους 0,65% φτάνοντας τις 23.499 μονάδες.
Ο δείκτης φόβου Vix που χθες είχε ξεπεράσει τις 19 μονάδες υποχώρησε κατά 8,6%, λίγο πάνω από τις 17 μονάδες, καθώς η νευρικότητα στην αγορά καταλάγιασε.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι υποχώρησαν με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς να ανέβει στο 4,15% και του 2ετούς στο 3,62%.
Η πτώση των ομολόγων ήρθε μετά τη δημοσίευση στοιχείων που έδειξαν ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών. Σύμφωνα με το ινστιτούτο ISM ο δείκτης PMI μη μεταποιητικών δραστηριοτήτων αυξήθηκε άνω του αναμενόμενου στις 52,4 μονάδες τον Οκτώβριο, από 50 τον Σεπτέμβριο.
Επίσης, η έκθεση της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα έδειξε τη δημιουργία 42.000 νέων θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο, καταλαγιάζοντας έτσι τους φόβους για περαιτέρω επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.
Σημειωτέον δε, πως η επίδοση αυτή ήταν αισθητά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που έκαναν λόγο για 22.000 προσλήψεις μετά την κάμψη κατά 29.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο.
Ο αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Στίβεν Μίραν, σχολιάζοντας τα στοιχεία, καλωσόρισε την βελτίωση στην απασχόλησης, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την πάγια θέση του ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω.
Οι traders, από την πλευρά τους, συμφωνούν όμως είναι σαφώς πιο επιφυλακτικοί για τα επόμενα βήματα της Fed. Στις αγορές χρήματος τα προγνωστικά δίνουν 70% πιθανότητες σε νέα περικοπή το Δεκέμβριο, από 90% που έδιναν πριν μία εβδομάδα.
Οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής ημιαγωγών, που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις χθες, πρωταγωνίστησαν στην αντίδραση της Τετάρτης.
Για τους επενδυτές με ρευστό διαθέσιμο, η τελευταία διόρθωση προσέφερε ευκαιρία για αγορές, όπως σημείωσε ο Ρόμπερτ Έντουαρντς της Edwards Asset Management. «Τα κέρδη των εταιρειών υπερβαίνουν τις προσδοκίες και αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα, κάτι που συχνά οδηγεί σε διεύρυνση των αποτιμήσεων», επεσήμανε.
Αναλόγως, σύμφωνα με αναλυτές της Barclays, η αγορά παρά τα… στραβοπατήματα εξακολουθεί να διαθέτει στηρίγματα για ισχυρό κλείσιμο του έτους, καθώς η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, η σταδιακή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων και η πιθανότητα χαλάρωσης από τη Fed ενισχύουν το κλίμα.
Σε κάθε περίπτωση, παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι ανησυχίες για την εξάρτηση της αγοράς από έναν μικρό πυρήνα μετοχών παραμένουν, δεδομένων και των προειδοποιήσεων για «φουσκωμένες» αποτιμήσεις κυρίως στο πεδίο του ΑΙ.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών και όχι μόνο της Wall Street βρέθηκε επίσης η έναρξη της εκδίκασης της κρίσιμης υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναφορικά με τη νομιμότητα των δασμών Τραμπ.
Στο επίκεντρο της δίκης είναι κατά πόσο ο Πρόεδρος είχε την εξουσία να επιβάλει αυτούς τους δασμούς βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), που επικαλέστηκε, με την αντίπαλη πλευρά (μια συμμαχία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δώδεκα πολιτειών) να ισχυρίζεται πως οι αποφάσεις που αφορούν τη φορολόγηση εναπόκεινται στο Κογκρέσο.
Οι ακροάσεις δεν ξεκίνησαν με ευοίωνα σημάδια για τον Λευκό Οίκο, καθώς η στάση των δικαστών, τόσο των προοδευτικών όσο και των συντηρητικών, κρίθηκε ως έντονα σκεπτικιστική με αποτέλεσμα και στις στοιχηματικές τα προγνωστικά για την έκβαση της δίκης και την ακύρωση των μέτρων να αλλάξουν σημαντικά.
Ενδεικτικά στην πλατφόρμα Kalshi, τα συμβόλαια που συνδέονται με το αν το δικαστήριο θα αποφανθεί υπέρ των δασμών υποχώρησαν δραστικά από το 50% στο 30% και στην πλατφόρμα Polymarket περιορίστηκαν περίπου στο 30%, από πάνω από 40% στις αρχές της εβδομάδας.
Αναλόγως στην επιχειρηματική αγορά και την Wall Street η προοπτική ακύρωσης των δασμών εκλαμβάνεται ως θετική, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει έτοιμο το Σχέδιο Β για να βρει εναλλακτικές οδούς για την εφαρμογή τους.
Σε επίπεδο μετοχών, η σημερινή συνεδρίαση σηματοδότησε ένα δυναμικό comeback για τον τεχνολογικό κλάδο και δη, τις εταιρείες ημιαγωγών, όπως η AMD, η Broadcom και η Micron Technology. Ωστόσο, η Palantir που ήταν από τις τεχνολογικές που πρωταγωνίστησε στη χθεσινή διόρθωση, δεν κατάφερε να σηκώσει… κεφάλι σημειώνοντας νέα κάμψη.
Επίσης μεταξύ των κερδισμένων με αιχμή του δόρατος τα θετικά αποτελέσματα τριμήνου βρέθηκαν η Amgen, η McDonald’s, η Allegian Travel και η Rivian.
Στον αντίποδα, η Super Micro Computer πιέστηκε καθώς τα αποτελέσματα και το guidance που εξέδωσε δεν έπεισαν σε ένα περιβάλλον υψηλών αποτιμήσεων για τον κλάδο, όπως και η μετοχή της Pinterest και της Perrigo.
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε και η Axon Enterprise καθώς η ανακοίνωση πως εξαγοράζει την Carbyne αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα από την αγορά.
