Οι Ελληνες αγάπησαν τα μεταχειρισμένα ρούχα και αντικείμενα
Από τα vintage ρούχα μέχρι τα upcycled έπιπλα, το second-hand δεν είναι πια λύση ανάγκης αλλά συνειδητή επιλογή, που συνδυάζει αισθητική, οικονομία και βιωσιμότητα

Η σκηνή είναι γνώριμη: ένας νεαρός επαγγελματίας ψάχνει ανάμεσα σε ράγες γεμάτες denim, δύο φοιτήτριες δοκιμάζουν σακάκια των ’80s, κάποιος κρατά ένα δερμάτινο παλτό και αναρωτιέται ποιος να το φορούσε πριν. Τα second-hand καταστήματα στην Ελλάδα γεμίζουν κάθε εβδομάδα από κόσμο που δεν ψάχνει απλώς «ευκαιρίες» αλλά ταυτότητα. Το μεταχειρισμένο έχει αποκτήσει κοινωνική και οικονομική αξία, μεταμορφώνοντας τη νοοτροπία μιας ολόκληρης γενιάς


