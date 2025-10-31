DKG: Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ στον Πειραιά με σπίτια, γραφεία και καταστήματα (pics)
DKG: Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ στον Πειραιά με σπίτια, γραφεία και καταστήματα (pics)

Στην αγορά βγάζει η εταιρεία το οικιστικό Real Ideal, μέρος και αυτό της μεγάλης ανάπλασης του Piraeus Gate

DKG: Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ στον Πειραιά με σπίτια, γραφεία και καταστήματα (pics)
Το μεγάλο κατασκευαστικό πρόγραμμα επί της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά με πάνω από 20.000 τετραγωνικά μέτρα μικτής δόμησης με κατοικίες, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα και χώρους στάθμευσης ξεκινά τώρα πιο μαζικά η DKG Development στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου ανάπλασης που επιχειρεί στην περιοχή ‘’Piraeus Gate’’.

Πρόκειται για τα έξι επιμέρους κτίρια που προωθεί η εταιρεία στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα τα Sky Way με 44 διαμερίσματα, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους, Sky Blue με 32 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους σε συνεργασία με τη Libere Hospitality Group, Gateway Business Hub με 2.000 τ.μ. υπερσύγχρονων γραφειακών χώρων και 550 τ.μ επαγγελματικών χώρων, Urban GL με 66 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους σε συνεργασία με την Líbere Hospitality Group (LHG), Real Ideal με 21 διαμερίσματα, αλλά και το όμορο S&S Nexus Center με 170 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα.

