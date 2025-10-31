DKG: Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ στον Πειραιά με σπίτια, γραφεία και καταστήματα (pics)

Στην αγορά βγάζει η εταιρεία το οικιστικό Real Ideal, μέρος και αυτό της μεγάλης ανάπλασης του Piraeus Gate