NBA: Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η κατάταξη του Forbes για το 2025 δείχνει πώς οι κορυφαίοι παίκτες του ΝΒΑ συγκεντρώνουν έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τέταρτη θέση της λίστας
Για ακόμη έναν χρόνο, το πρωτάθλημα του NBA αποδεικνύεται όχι μόνο πεδίο αθλητικής κορυφής, αλλά και ράμπα μεγάλων εσόδων για τους ηγέτες του. Η πρόσφατη έκθεση του Forbes αποκαλύπτει ότι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της σεζόν 2025 ξεπερνούν συνολικά τα 900 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα πριν φόρων — ένα ιστορικό ρεκόρ για το άθλημα.
Η κορυφή και οι αριθμοί που εντυπωσιάζουν
Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Στεφ Κάρι, με έσοδα περίπου 159,6 εκατ. δολάρια, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 137,6 εκατ. δολάρια και ο Κέβιν Ντουράντ έρχεται τρίτος με 104,3 εκατ. δολάρια. Στην τέταρτη θέση κατατάσσεται ο Έλληνας σούπερ-σταρ Γιάννης Αντετοκούνμπο, με εκτιμώμενα έσοδα 99,1 εκατ. δολάρια. Τα έσοδα αυτά δεν προέρχονται μόνο από τους μισθούς των ομάδων τους, αλλά και από επιχειρηματικές συνεργασίες, brand και χορηγίες.
Τι σημαίνουν τα μεγέθη για την αγορά
Η αύξηση των εσόδων στους κορυφαίους παίκτες του NBA αντανακλά μια σειρά παραγόντων: τη διεθνή επέκταση του πρωταθλήματος, τις συμφωνίες με ψηφιακές πλατφόρμες, τη δυναμική των ατομικών εμπορικών σημάτων και τη «μετατροπή» ενός αθλητή σε πολυδιάστατη προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει πως οι σύλλογοι, οι χορηγοί και οι πλατφόρμες περιεχομένου συμμετέχουν σε ένα οικοσύστημα όπου το ποδόσφαιρο… για το μπάσκετ, παίρνει τεράστιο μέγεθος.
