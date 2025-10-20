Το εργαστήρι στην Κάλυμνο που παράγει τα πιο premium σφουγγάρια στον κόσμο – Πελάτες του η Hermes και η Κιμ Καρντάσιαν
Αποστολή στη χώρα της Καλύμνου και στην επιχείρηση Kalyspongea, της οικογένειας Κοκκίνου, της οποίας τα σφουγγάρια χρησιμοποιεί η Hermes αλλά και η Κιμ Καρντάσιαν
Μιλήσαμε με τον Γρηγόρη που μαζί με τον αδελφό του Γιώργο, ανήκουν στην τρίτη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης Kalyspongea, η οποία εξάγει σφουγγάρια, σε πολυτελείς οίκους μόδας, όπως η Hermes, σε resorts όπως τα Aman, αλλά και το εμβληματικό Eden Rock στο Saint Barth της Καραϊβικής. Εσχάτως, ο διάσημος αμερικανός μακιγιέρ Joe Blasco, που έχει αναλάβει προσωπικά την Κιμ Καρντάσιαν, επικοινώνησε με το μπουτίκ εργαστήριο της Kalyspongea προκειμένου να προμηθευτεί ειδικά σφουγγάρια για την επώνυμη πελάτισσά του.
Τα δύο αδέλφια εργάζονται στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου ξεκίνησε ο παππούς τους στα τέλη της δεκαετία του ’40. Ηταν εκείνος που ξεκίνησε αργότερα τις εξαγωγές κυρίως προς την αγορά της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την ιστορία, ένας Καλύμνιος ψαράς που συνεργαζόταν με Ιάπωνες προμηθευτές, μεσολάβησε έτσι ώστε ο σφουγγαράς να βρεί μια σταθερή συνεργασία με το εξωτερικό και συγκεκριμένα την εταιρεία προϊόντων ομορφιάς Max Factor. Οι αδελφοί Γρηγόρης και Γιώργος Κόκκινος είναι σίγουροι ότι “αυτό το σφουγγάρι, το τόσο φίνο, είναι η καλύτερη ποιότητα του κόσμου”.
