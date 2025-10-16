The Ilisian: Η μεγάλη επιστροφή ενός θρύλου – Η Αθήνα αποκτά ξανά το πιο κομψό της σαλόνι (pics)
The Ilisian: Η μεγάλη επιστροφή ενός θρύλου – Η Αθήνα αποκτά ξανά το πιο κομψό της σαλόνι (pics)
Το «The Ilisian» ετοιμάζεται να λειτουργήσει στον χώρο που στεγαζόταν το Hilton - Tον Νοέμβριο ο πρώτος από τους 9 χώρους εστίασης, νωρίς το 2026 το νέο Conrad Athens και σταδιακά οι χώροι εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και οι κατοικίες
Μία μεγάλη επιστροφή που κουβαλά την ιστορία κάποιων… δεκαετιών και ταυτόχρονα ένας ολοκαίνουριος προορισμός που θα απευθύνεται στους Αθηναίους, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
Το 1963, όταν πρωτοάνοιξε το «Hilton» της Αθήνας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ο συμβολισμός ήταν διπλός: η ανέγερση του νέου τοπόσημου σηματοδότησε αφενός ένα απτό δείγμα της μεταμόρφωσης της Αθήνας με την τεράστια ανοικοδόμηση, την πολεοδομική ανάπτυξη, αλλά και τον νέο τρόπο ζωής με τις σύγχρονες τότε πολυκατοικίες, αφετέρου την είσοδο της χώρας και της ελληνικής πρωτεύουσας στην παγκόσμια τουριστική αγορά με ένα διεθνές brand 5 αστέρων όπως αυτό της Ηilton, το οποίο στην πάροδο των ετών έδωσε τελικά το όνομά του σε όλη την περιοχή.
Τώρα, έξι και πλέον δεκαετίες μετά, η επιστροφή του εμβληματικού ακινήτου επιχειρεί να συνδέσει την παλιά κληρονομιά με τον χαρακτήρα της μοντέρνας Αθήνας μέσα από το «The Ilisian», έναν νέο πολυδιάστατο προορισμό και οικοσύστημα εμπειριών που θα περιλαμβάνει φιλοξενία, κατοικία, εστίαση, εμπορικά και λέσχη μελών. Το «The Ilisian» έρχεται στη συγκυρία της ωρίμασης, όπου το brand «Ελλάδα» φιγουράρει πλέον το ίδιο στο top 10 των ισχυρότερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως, με την Αθήνα ειδικά να βιώνει τη μεγαλύτερη τουριστική άνθηση, φέτος ειδικά μεγαλύτερη ακόμη και από τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το 1963, όταν πρωτοάνοιξε το «Hilton» της Αθήνας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ο συμβολισμός ήταν διπλός: η ανέγερση του νέου τοπόσημου σηματοδότησε αφενός ένα απτό δείγμα της μεταμόρφωσης της Αθήνας με την τεράστια ανοικοδόμηση, την πολεοδομική ανάπτυξη, αλλά και τον νέο τρόπο ζωής με τις σύγχρονες τότε πολυκατοικίες, αφετέρου την είσοδο της χώρας και της ελληνικής πρωτεύουσας στην παγκόσμια τουριστική αγορά με ένα διεθνές brand 5 αστέρων όπως αυτό της Ηilton, το οποίο στην πάροδο των ετών έδωσε τελικά το όνομά του σε όλη την περιοχή.
Τώρα, έξι και πλέον δεκαετίες μετά, η επιστροφή του εμβληματικού ακινήτου επιχειρεί να συνδέσει την παλιά κληρονομιά με τον χαρακτήρα της μοντέρνας Αθήνας μέσα από το «The Ilisian», έναν νέο πολυδιάστατο προορισμό και οικοσύστημα εμπειριών που θα περιλαμβάνει φιλοξενία, κατοικία, εστίαση, εμπορικά και λέσχη μελών. Το «The Ilisian» έρχεται στη συγκυρία της ωρίμασης, όπου το brand «Ελλάδα» φιγουράρει πλέον το ίδιο στο top 10 των ισχυρότερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως, με την Αθήνα ειδικά να βιώνει τη μεγαλύτερη τουριστική άνθηση, φέτος ειδικά μεγαλύτερη ακόμη και από τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα