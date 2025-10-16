The Ilisian: Η μεγάλη επιστροφή ενός θρύλου – Η Αθήνα αποκτά ξανά το πιο κομψό της σαλόνι (pics)

Το «The Ilisian» ετοιμάζεται να λειτουργήσει στον χώρο που στεγαζόταν το Hilton - Tον Νοέμβριο ο πρώτος από τους 9 χώρους εστίασης, νωρίς το 2026 το νέο Conrad Athens και σταδιακά οι χώροι εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και οι κατοικίες