Προσχέδιο Προϋπολογισμού: Επιπλέον μόνιμα έσοδα με νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου για το 2026
Η απάντηση για το από πού θα βρεθούν επιπλέον έσοδα για παροχές και φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. το 2026, χωρίς την ανάγκη να επιβληθούν νέοι φόροι που θα καλύψουν το κόστος αυτό για το δημόσιο
Επιπλέον μόνιμα έσοδα από φοροδιαφυγή, πέραν των 3,9 δισ. ευρώ τα οποία εξασφάλισε σωρευτικά στη διετία 2024-2025 το υπουργείο Οικονομικών, «υπόσχονται» για το 2026 τα νέα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση.
Απαντώντας στα ερωτήματα των κλιμακίων της Κομισιόν για το από πού θα βρεθούν επιπλέον έσοδα για παροχές και φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. το 2026, χωρίς την ανάγκη να επιβληθούν νέοι φόροι που θα καλύψουν το κόστος αυτό για το δημόσιο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατέθεσε στις Βρυξέλες το ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού (draft budgetary plan) όπως επιβάλλουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη.
Εκεί αποκαλύπτεται ότι μετά από όλα τα ως τώρα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί (myDATA, POS και IRIS “παντού”, ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις αρχές Σεπτεμβρίου κλπ) το 2026 έρχονται και νέα.
Σύμφωνα με τον budgetary plan, οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να τεθούν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
– νέα ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΔΑΣ που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση ακινήτων για κάθε φορολογούμενο σε ολόκληρη τη χώρα.
– επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις
– ψηφιακή υποβολή δελτίων παράδοσης σε επιπλέον τομείς της αγοράς
– εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου Πελατών (Πελατολόγιο) στον τομέα των εκδηλώσεων
Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται:
– η ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος επιχειρηματικής νοημοσύνης (BI) και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ανάλυση και την πρόβλεψη προτύπων μη συμμόρφωσης, καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνου συμμόρφωσης (CRM) και διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου (ERM) για την καταγραφή, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης και λειτουργίας.
– το έργο Ομάδας εργασίας για τη φορολογία, την εποπτεία και το κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με στόχο το 2026 τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και δίκαιου θεσμικού πλαισίου για τη φορολογία των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνο με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις κεφαλαιαγορές.
Επιπλέον, τους επόμενους μήνες αναμένεται να ψηφιστεί νόμος που θα θεσπίζει διαδικασίες για την έκδοση προληπτικών φορολογικών αποφάσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών, μειώνοντας έτσι τη φορολογική αβεβαιότητα. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
