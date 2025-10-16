Προσχέδιο Προϋπολογισμού: Επιπλέον μόνιμα έσοδα με νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου για το 2026

Η απάντηση για το από πού θα βρεθούν επιπλέον έσοδα για παροχές και φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. το 2026, χωρίς την ανάγκη να επιβληθούν νέοι φόροι που θα καλύψουν το κόστος αυτό για το δημόσιο