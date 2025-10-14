“Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω” – Delivery, έτοιμα γεύματα και γρήγορες συνταγές γιατί ο χρόνος πιέζει
Η σύγχρονη καθημερινότητα δεν αφήνει περιθώρια για παύσεις. Οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται και η ανάγκη για γρήγορες λύσεις επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας: ακόμα και το τι και πώς τρώμε
Η διατροφή έχει μπει σε λειτουργία «fast forward», με πρόχειρα, έτοιμα και λιπαρά τρόφιμα να αποτελούν την εύκολη επιλογή, ενώ το μαγείρεμα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Από τα social media έως τις γωνιές των σούπερ-μάρκετ, οι διατροφικές προτάσεις της εποχής προωθούν περισσότερο την ταχύτητα παρά την ποιότητα. Η ευκολία έγινε ρουτίνα και η ρουτίνα μετατράπηκε σταδιακά σε εξάρτηση. Το φαγητό έπαψε να είναι δραστηριότητα και έγινε υπηρεσία. Όταν η κούραση της ημέρας συναντά τη βαρεμάρα για μαγείρεμα, όταν ο χρόνος πιέζει, η λύση είναι έτοιμη και φτάνει σε 30 λεπτά.
Η εκτόξευση του delivery
Δεν είναι τυχαίο που η αγορά του online delivery αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. H «προετοιμασία» φαγητού για όλο και περισσότερους αρχίζει και τελειώνει στην οθόνη ενός κινητού. Πλατφόρμες όπως η efood και η Wolt έχουν ενσωματωθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής ομάδας. Η Wolt μόλις πριν από λίγα 24ωρα παρουσίασε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας «Local Commerce Survey 2025» που διεξήχθη από την Copenhagen Economics σε 23 διαφορετικές αγορές.
