“Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω” – Delivery, έτοιμα γεύματα και γρήγορες συνταγές γιατί ο χρόνος πιέζει

Η σύγχρονη καθημερινότητα δεν αφήνει περιθώρια για παύσεις. Οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται και η ανάγκη για γρήγορες λύσεις επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας: ακόμα και το τι και πώς τρώμε