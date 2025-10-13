The Ellinikon: Eκκίνηση για τις επενδύσεις στην εκπαίδευση – Προς αδειοδότηση το σχολείο του Κωστέα – Γείτονα
Οι χρήσεις εκπαίδευσης εντός του ‘’The Ellinikon’’ περιλαμβάνουν σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης τελευταίας τεχνολογίας
Στο δρόμο των εγκρίσεων με στόχο η πρώτη σχολική μονάδα 1.500- 1.700 μαθητών εντός του ‘’The Ellinikon’’ να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2028 οδεύει πλέον το σχολείο CGS, των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα που έχει ενταχθεί, όπως είναι γνωστό, κάτω από την ομπρέλα του Ιnspired Group.
Πρόκειται για την πρώτη σχολική μονάδα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στο πλαίσιο των ευρύτερων, εκπαιδευτικών χρήσεων που έχουν προβλεφθεί εντός του ακινήτου σε συνέχεια των επιμέρους συμφωνιών με το φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development. Ο φάκελος της οριστικής μελέτης για το νέο σχολικό συγκρότημα έχει υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού με προγραμματισμό τώρα να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Με βάση το σχετικό φάκελο το τριώροφο σχολικό συγκρότημα «CGS at The Ellinikon» όπως θα ονομάζεται το νέο εκπαιδευτήριο, θα διαθέτει ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, φυτεμένα δώματα, «εφαρμόζοντας αρχές βιώσιμης αρχιτεκτονικής και καινοτομίας με στόχο να φέρει την περιβαλλοντική πιστοποίηση Gold LEED Certificate».
