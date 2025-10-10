Scorpios Mykonos: 160.000 κουβέρ, 9 τόνοι ψαριών, 13 τόνοι μοσχάρι, μισό εκατομμύριο επισκέπτες σε ένα καλοκαίρι
Η ιστορία και η φιλοσοφία ενός beach bar restaurant, αληθινού case study, που ελάχιστα σημεία στον πλανήτη μπορούν να καυχηθούν πως έχουν την δύναμη να μοιραστούν το ίδιο succes story μαζί του
Ο Scorpios είναι ένα ανθρώπινο οικοσύστημα, ένα μωσαϊκό αλληλεπίδρασης, ένας χώρος όπου η μουσική, η τέχνη και ο εορτασμός συναντώνται με φόντο μερικά από τα πιο δυνατά ηλιοβασιλέματα. Αλλά ας αφήσουμε τα νούμερα του Σκορπιού να δώσουν το δικό τους εναρκτήριο στίγμα.
Η μοναδικότητα του Scorpios Mykonos
Δεκατρείς τόνοι μοσχαριού και 9 τόνοι ψαριών χρειάστηκαν για τα 160.000 και πλέον κουβέρ μιας πολυπολιτισμικής κουζίνας που χαίρεται να μοιράζει χαρά και έντονες γευστικές μνήμες στους καλεσμένους της μέσα από την διαδικασία του μοιράσματος. Dry aged Wagyu tartar και carpaccio tonnato, flame grilled κεφτεδάκια, grain fed striploin, ταλιάτες από premium κοπές, ολόκληρα ψάρια που υποτάσσονται στην τέχνη της ανοιχτής φωτιάς, όστρακα, βασιλικά καβούρια και αστακοί αλλά και ολόκληρα αρνίσια μπούτια αργοψημένα στον ξυλόφουρνο.
