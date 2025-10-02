Από ανθοπωλεία έως γραφεία τελετών: Οι Έλληνες επαγγελματίες γίνονται viral στο TikTok
Από ανθοπωλεία έως γραφεία τελετών: Οι Έλληνες επαγγελματίες γίνονται viral στο TikTok
Οι μικρές επιχειρήσεις μετατρέπουν το TikTok στο πιο ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ, ανεβάζοντας περιεχόμενο και παράλληλα το κασέ τους
Επιφανειακά, οι μικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας μοιάζουν να λειτουργούν όπως πάντα έκαναν. Φαρμακεία σε πολυσύχναστες γωνίες, μικρά καταστήματα ρούχων κρυμμένα σε στενά δρομάκια και κλειδαράδες της γειτονιάς που περιμένουν την επόμενη επείγουσα κλήση. Ωστόσο, πίσω από τον πάγκο του ταμείου τους, κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει. Οι επαγγελματίες αυτοί, αντί να βασίζονται σε παλιομοδίτικα φυλλάδια, διαφημίσεις από στόμα σε στόμα ή αναρτήσεις στο Facebook, για να αυξήσουν το πελατολόγιο τους, σηκώνουν πλέον τα τηλέφωνά τους, πατούν «εγγραφή» και λένε αστεία στο TikTok.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα