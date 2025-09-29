Lex vs Αννα Βίσση: Οι αριθμοί, τα πλήθη, τα ρεκόρ

Κλείσιμο

Καθώς το καλοκαίρι έδινε τη θέση του στο φθινόπωρο, η Ελλάδα γινόταν μάρτυρας ενός σπάνιου γεγονότος: δύο μουσικά είδωλα από πολύ διαφορετικές εποχές και μουσικά υπόβαθρα γέμισαν στάδια, εξάντλησαν τα εισιτήρια των συναυλιών τους σε χρόνο ρεκόρ και απέδειξαν ότι η μουσική εξακολουθεί να είναι ο παλμός της χώρας.Από τη μία πλευρά, υπάρχει ο Lex, ο ράπερ του οποίου η φωνή μιλάει σε μια νεότερη, κοινωνικά ευαίσθητη γενιά. Από την άλλη, η Αννα Βίσση, μια θρυλική καλλιτέχνιδα με καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, η οποία εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστια πλήθη και να απολαμβάνει την αφοσίωση των φαν της. Μαζί, οι περιοδείες τους το 2025 σηματοδοτούν αυτό που πολλοί στον κλάδο αποκαλούν, το πολιτιστικό φαινόμενο της χρονιάς.Ο Lex, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη και μεγαλωμένος στην Αθήνα, έχει σταθερά αφήσει το στίγμα του στην ραπ σκηνή εδώ και χρόνια. Ωστόσο, αυτό που άλλαξε τους τελευταίους μήνες είναι η κλίμακα. Τον Απρίλιο του 2025, η συναυλία του στον υπαίθριο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας (ΟΑΚΑ) ανακοινώθηκε αρχικά μέσω Instagram. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Όταν ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή στις 28 Ιουνίου 2025, περίπου 60.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στο ΟΑΚΑ. Προστέθηκε μια δεύτερη βραδιά, που συγκέντρωσε περίπου 40.000 θεατές, πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από 100.000 άτομα σε δύο βραδιές στο ΟΑΚΑ είδαν τον Lex ζωντανά.Αν και ο Lex δεν βασίζεται σε πολυτελείς διαφημιστικές καμπάνιες, η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φήμη του για τους άμεσους και σκληρά αληθινούς στίχους του και η απήχηση που έχει σε θέματα που ενδιαφέρουν τη νεότερη γενιά φαίνονται να είναι αρκετά. Η δημοτικότητά του είναι ένα σημάδι: το ραπ και το χιπ-χοπ έχουν μετακινηθεί από τις εναλλακτικές σκηνές στο επίκεντρο του mainstream -και οι αριθμοί το αποδεικνύουν.Σε δυο βραδιές στο Καλλιμάρμαρο η Αννα Βίσση προσέλκυσε συνολικά πάνω από 130.000 θαυμαστές.Αννα Βίσση: Ενας θρύλος που εξακολουθεί να βασιλεύειΑν ο Lex αντικατοπτρίζει την ανερχόμενη γενιά, τότε η Βίσση θυμίζει την αντοχή, την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια δεκαετιών και τη συναισθηματική σύνδεση με πολλές γενιές. Τον Οκτώβριο του 2024, η Βίσση εμφανίστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), προσελκύοντας 65.000 θεατές. Ήταν μια από τις συναυλίες σόλο καλλιτεχνών με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Μετά την τεράστια επιτυχία, η Βίσση ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η πρώτη παράσταση (13 Σεπτεμβρίου) εξαντλήθηκε σε μόλις τέσσερις ημέρες, με αποτέλεσμα να προστεθεί μια δεύτερη βραδιά (14 Σεπτεμβρίου). Σε αυτές τις δύο βραδιές, η Βίσση προσέλκυσε συνολικά πάνω από 130.000 θαυμαστές.Πέρα από τους αριθμούς, αυτό που ξεχωρίζει είναι η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της παραγωγής της -η οποία κόστισε πάνω από 700,000 ευρώ. Χιλιάδες θεατές, υψηλής ποιότητας σκηνικά, χορευτές, ολόκληρες μπάντες και μια τεράστια συναισθηματική αντήχηση με τραγούδια που πολλοί γνωρίζουν απ’ έξω. Η Βίσση παραμένει κάτι περισσότερο από μια ερμηνεύτρια. Από πολλές απόψεις, είναι ένα σύμβολο, της ελληνικής ποπ ιστορίας, της ταυτότητας και της διαχρονικής γοητείας.Γιατί αποτελούν φαινόμενα;Γιατί λοιπόν αυτές οι συναυλίες δεν αναφέρονται μόνο ως μεγάλες παραστάσεις, αλλά και ως καθοριστικές πολιτιστικές στιγμές;-Ρεκόρ: Τόσο ο Lex όσο και η Βίσση έχουν ισοφαρίσει ή ξεπεράσει τα προηγούμενα ρεκόρ. Οι συναυλίες του Lex στο ΟΑΚΑ αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κοινό χιπ-χοπ/ραπ για Έλληνα καλλιτέχνη σε αυτόν τον χώρο, ενώ ο αριθμός των θεατών της Βίσση για σόλο καλλιτέχνη έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαμε ξαναδεί εδώ και δεκαετίες.–Μαζική απήχηση σε όλες τις γενιές. Ο Lex έχει μεγάλη απήχηση στους νεότερους, εφήβους, άτομα στα 20, στα 30, στα 40 ή ακόμα και στα 60 τους, που βλέπουν σε αυτόν αυθεντικότητα, κοινωνική κριτική, λυρισμό. Η Βίσση, από την άλλη, έχει απήχηση σε πολλές γενιές: παλαιότερους θαυμαστές που μεγάλωσαν μαζί της, ακροατές μέσης ηλικίας, αλλά και νεότερους που μπορεί να την γνωρίζουν από streaming, συνεργασίες ή την ποπ κουλτούρα.