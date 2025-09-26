Νέο γιοτ Lamborghini: Χλιδή, τρελά γκάζια και 7.600 άλογα πάνω στα κύματα
Νέο γιοτ Lamborghini: Χλιδή, τρελά γκάζια και 7.600 άλογα πάνω στα κύματα
Με ταχύτητες έως και 83 χλμ/ώρα και κόστος που μπορεί να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, το νέο γιοτ της Lamborghini δρα σαν απινιδωτής για τους υποτασικούς του ωραίου και του υψηλού
Οι πιο πολλοί τη γνωρίζουν (και την ονειρεύονται, συνήθως… ξεσκέπαστοι) ως μάρκα μερικών από των πιο εθιστικών αυτοκινήτων που φτιάχτηκαν ποτέ. Οι λίγοι που μπορούν να αποκτήσουν κάποια από τα απίστευτα μοντέλα της υποκύπτουν στη γοητεία μιας αυτοκινητικής παράδοσης δεκαετιών και μίας extreme αισθητικής που δρα καταλυτικά σε όποιον τα αντικρύσει. Ομως, οι ακόμα πιο εκλεκτοί της παγκόσμιας ελίτ έχουν μία «πίστα» παραπάνω: τα σκάφη με το όνομα της ιταλικής μάρκας που κοσμούν τις θάλασσες και κάνουν τους ιδιοκτήτες τους talk of the town στις elite μαρίνες που καταδέχονται να δέσουν.
