Εκθεση Allianz για τον παγκόσμιο πλούτο το 2024: Αύξηση ρεκόρ 8,7% διεθνώς, η Ελλάδα πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης
Εκθεση Allianz για τον παγκόσμιο πλούτο το 2024: Αύξηση ρεκόρ 8,7% διεθνώς, η Ελλάδα πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης
Η έκθεση Allianz δείχνει άνοδο στα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν - Με ισχυρή άνοδο τίτλων και χαμηλό δείκτη χρέους η Ελλάδα
Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητες, ωστόσο τα νοικοκυριά σε πολλές χώρες συνεχίζουν να ενισχύουν τον πλούτο τους. Η νέα έκθεση της Allianz, η 16η έκδοση του Global Wealth Report, η οποία εξετάζει την κατάσταση στα περιουσιακά στοιχεία και το χρέος των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες, αποκαλύπτει εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τις διαφορές ανά ήπειρο και τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτήν τη δυναμική.
Το 2024 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά σταθερής ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία – και μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,7%, ξεπερνώντας ακόμη και το 8,0% του προηγούμενου έτους. Μέχρι το τέλος του 2024, τα συνολικά στοιχεία ανήλθαν στα 269 τρισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Ωστόσο, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, το ποσοστό (283%) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το 2017.
Η Kathrin Stoffel, συν-συγγραφέας της έκθεσης, τονίζει ότι η Γερμανία στηρίζεται κυρίως σε νέες αποταμιεύσεις, ενώ οι ΗΠΑ σε αυξήσεις αξίας. Η Ελλάδα θυμίζει περισσότερο τις ΗΠΑ, με χαμηλές αποταμιεύσεις (0,5%) αλλά μεγάλη συμβολή από αυξήσεις αξίας (78%).
Ρυθμισμένη για τον πληθωρισμό, η αύξηση ανήλθε σε 2,6%, ενώ η αγοραστική δύναμη βρίσκεται 10,6% υψηλότερα από το 2019. Η Δυτική Ευρώπη, αντίθετα, παραμένει χαμηλότερα (-2,4%).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Το 2024 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά σταθερής ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία – και μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,7%, ξεπερνώντας ακόμη και το 8,0% του προηγούμενου έτους. Μέχρι το τέλος του 2024, τα συνολικά στοιχεία ανήλθαν στα 269 τρισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Ωστόσο, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, το ποσοστό (283%) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το 2017.
ΗΠΑ: Κινητήριος δύναμηΤα τελευταία δέκα χρόνια, τα περιουσιακά στοιχεία των αμερικανικών νοικοκυριών αυξήθηκαν με ρυθμό κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο. Το 2024 όμως σημείωσαν ακόμη υψηλότερη ανάπτυξη, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία, που υποχώρησαν κάτω από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με τον Ludovic Subran, Chief Economist της Allianz, «η ανάπτυξη στις ΗΠΑ είναι εκπληκτική», καθώς μόνο το 2024 αντιπροσώπευαν το 50% της παγκόσμιας ανόδου.
Ο ρόλος των αποταμιευτώνΗ κατοχή μετοχών και γενικότερα τίτλων υπήρξε καταλυτική. Τα έτη 2023 και 2024 οι τίτλοι αυξήθηκαν σχεδόν διπλάσια από τις ασφάλειες/συντάξεις και τις τραπεζικές καταθέσεις. Οι διαφορές όμως μεταξύ περιφερειών είναι μεγάλες: στη Βόρεια Αμερική οι τίτλοι φτάνουν το 59% των χαρτοφυλακίων, στη Δυτική Ευρώπη 35%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 42%.
Η Kathrin Stoffel, συν-συγγραφέας της έκθεσης, τονίζει ότι η Γερμανία στηρίζεται κυρίως σε νέες αποταμιεύσεις, ενώ οι ΗΠΑ σε αυξήσεις αξίας. Η Ελλάδα θυμίζει περισσότερο τις ΗΠΑ, με χαμηλές αποταμιεύσεις (0,5%) αλλά μεγάλη συμβολή από αυξήσεις αξίας (78%).
Η ελληνική εικόναΤο 2024 τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 5,7%, ξεπερνώντας τον περιφερειακό μέσο όρο (4,6%). Οι τίτλοι ανέβηκαν κατά 16,8%, χάρη σε αγορές ρεκόρ ύψους 10,3 δισ. ευρώ. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω ανακατανομών από τις τραπεζικές καταθέσεις, που μειώθηκαν κατά 2,1%.
Ρυθμισμένη για τον πληθωρισμό, η αύξηση ανήλθε σε 2,6%, ενώ η αγοραστική δύναμη βρίσκεται 10,6% υψηλότερα από το 2019. Η Δυτική Ευρώπη, αντίθετα, παραμένει χαμηλότερα (-2,4%).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα