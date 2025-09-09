Αυτά είναι τα πιο ακριβά Airbnb στον κόσμο – Ενα βρίσκεται στην Ελλάδα
Αυτά είναι τα πιο ακριβά Airbnb στον κόσμο – Ενα βρίσκεται στην Ελλάδα
Η Ευρώπη κατέχει επτά από τις 20 πιο ακριβές καταχωρήσεις Airbnb παγκοσμίως - Η Ιταλία ξεχωρίζει κατακτά την πρώτη θέση στην κατάταξη - Σε ποιο νησί βρίσκεται το ακριβότερο airbnb της Ελλάδας
Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, πολλοί ταξιδιώτες ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μεγάλη απόδρασή τους. Το 2026 φαίνεται να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για πολυτελή και αποκλειστικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο — και η νέα ανάλυση της πλατφόρμας TradingPlatforms αποκαλύπτει πού ακριβώς μπορεί κανείς να βρει τα πιο ακριβά καταλύματα Airbnb στον κόσμο.
Όπως εξηγεί ο Μάρτιν Τούντσεφ, αναλυτής δεδομένων στο δίκτυο προσωπικών οικονομικών TradingPlatforms, «η ομάδα μας εξέτασε 86 χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εισερχόμενων επισκεπτών και εντόπισε τα πιο ακριβά Airbnb σε κάθε μία από αυτές, για τον Ιανουάριο του 2026».
Η έρευνα εστιάζει στη χρονική περίοδο 14 με 17 Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει καταλύματα που ξεχωρίζουν για την πολυτέλεια και το υψηλό κόστος τους. Για κάθε καταχώρηση καταγράφηκαν με ακρίβεια όλα τα βασικά στοιχεία: η συνολική τιμή (μαζί με φόρους και επιπλέον χρεώσεις), ο τύπος του καταλύματος, πόσα υπνοδωμάτια και μπάνια διαθέτει, πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει, καθώς και οι κριτικές των επισκεπτών και οι παροχές υψηλού επιπέδου που προσφέρει.
Η ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα με σχολαστικότητα, αποκλείοντας μη ρεαλιστικές ή αναξιόπιστες καταχωρήσεις, προκειμένου να δημιουργήσει μια έγκυρη και συγκρίσιμη εικόνα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελούς διαμονής μέσω Airbnb. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας παγκόσμιας κατάταξης, που αναδεικνύει ποιες χώρες και ήπειροι διαθέτουν τις υψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Όπως εξηγεί ο Μάρτιν Τούντσεφ, αναλυτής δεδομένων στο δίκτυο προσωπικών οικονομικών TradingPlatforms, «η ομάδα μας εξέτασε 86 χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εισερχόμενων επισκεπτών και εντόπισε τα πιο ακριβά Airbnb σε κάθε μία από αυτές, για τον Ιανουάριο του 2026».
Η έρευνα εστιάζει στη χρονική περίοδο 14 με 17 Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει καταλύματα που ξεχωρίζουν για την πολυτέλεια και το υψηλό κόστος τους. Για κάθε καταχώρηση καταγράφηκαν με ακρίβεια όλα τα βασικά στοιχεία: η συνολική τιμή (μαζί με φόρους και επιπλέον χρεώσεις), ο τύπος του καταλύματος, πόσα υπνοδωμάτια και μπάνια διαθέτει, πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει, καθώς και οι κριτικές των επισκεπτών και οι παροχές υψηλού επιπέδου που προσφέρει.
Η ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα με σχολαστικότητα, αποκλείοντας μη ρεαλιστικές ή αναξιόπιστες καταχωρήσεις, προκειμένου να δημιουργήσει μια έγκυρη και συγκρίσιμη εικόνα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελούς διαμονής μέσω Airbnb. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας παγκόσμιας κατάταξης, που αναδεικνύει ποιες χώρες και ήπειροι διαθέτουν τις υψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα