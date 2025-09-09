Jackaroo εναντίον Taco Bell: Το ντέρμπι του street food στην Αθήνα
Jackaroo εναντίον Taco Bell: Το ντέρμπι του street food στην Αθήνα
Η νέα γενιά δεν φοβάται τις ουρές, ούτε την αναμονή αρκεί να γευτεί το στόχο της. Αυτά είναι τα δύο brands που κλέβουν καρδιές και δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά του fast food
Το φαγητό πλέον δεν είναι μόνο η γεύση αλλά και το story· ειδικά για το νεανικό κοινό. Για τη Gen Z, έξοδος είναι η εμπειρία: να μοιράζονται στο TikTok και στο Instagram το πρώτο δάγκωμα του πιο λαχταριστού burger ή να περιμένουν στην ουρά για να γευτούν tacos που μέχρι χθες γνώριζαν μόνο από σειρές και ταινίες. Για το κοινό αυτό, το street food αποτελεί προορισμό και στο σημείο αυτό συναντώνται επενδύσεις και διεθνείς τάσεις.
Η έλευση της Taco Bell στην Ελλάδα, όπως και η εξαγορά της ελληνικής αλυσίδας Jackaroo από τη Vivartia αποτελούν δύο σημαντικές κινήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα -ενδεικτικό ότι το street food στη χώρα μας είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά, ένα φαινόμενο εναρμονισμένο με μια παγκόσμια στροφή προς πιο άμεσες, value for money αλλά και εμπειρικές επιλογές φαγητού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η έλευση της Taco Bell στην Ελλάδα, όπως και η εξαγορά της ελληνικής αλυσίδας Jackaroo από τη Vivartia αποτελούν δύο σημαντικές κινήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα -ενδεικτικό ότι το street food στη χώρα μας είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά, ένα φαινόμενο εναρμονισμένο με μια παγκόσμια στροφή προς πιο άμεσες, value for money αλλά και εμπειρικές επιλογές φαγητού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα