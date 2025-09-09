Jackaroo εναντίον Taco Bell: Το ντέρμπι του street food στην Αθήνα

Η νέα γενιά δεν φοβάται τις ουρές, ούτε την αναμονή αρκεί να γευτεί το στόχο της. Αυτά είναι τα δύο brands που κλέβουν καρδιές και δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά του fast food