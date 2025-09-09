Μάκης Χριστοδουλόπουλος: «Προσκλητήριο» για… νέο σφυροκόπημα τον Νοέμβριο
Μάκης Χριστοδουλόπουλος: «Προσκλητήριο» για… νέο σφυροκόπημα τον Νοέμβριο
Τρεις πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για ακίνητα του δημοφιλούς τραγουδιστή στην περιοχή της Αιγιαλείας
Αντιμέτωπος με…«προσκλητήριο» για ένα ακόμη σφυροκόπημα που αφορά την ακίνητη περιουσία του βρίσκεται ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, σε βάρος του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή και της συζύγου του έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Τα τρία αυτά σφυριά έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι τότε είναι πιθανό να προκύψει αναστολή, δεδομένου μάλιστα ότι η διαδικασία επισπεύδεται για μικρό ποσό σε σχέση με την αξία των ακινήτων.
Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί, -με επισπεύδουσα τη doValue-, στρέφονται κατά του Μάκη (Ασημάκη) Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, σε βάρος του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή και της συζύγου του έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Τα τρία αυτά σφυριά έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι τότε είναι πιθανό να προκύψει αναστολή, δεδομένου μάλιστα ότι η διαδικασία επισπεύδεται για μικρό ποσό σε σχέση με την αξία των ακινήτων.
Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί, -με επισπεύδουσα τη doValue-, στρέφονται κατά του Μάκη (Ασημάκη) Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα