Πώς τα Κέντρα Ερευνας και Καινοτομίας μετασχηματίζουν τις οικονομίες – Τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα από την επένδυση της ION (pics)
Πολλαπλασιαστές θέσεων εργασίας, μηχανές παραγωγής εσόδων και start up, τα κέντρα έρευνας και καινοτομίας έχουν μεταμορφώσει πόλεις της Ευρώπης- Πού βρίσκονται τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα- Οικονομική αλλά και αισθητική αναβάθμιση από το κέντρο της ION στο Ελληνικό
Είναι 22 Ιουλίου και ο καιρός στην πόλη Φράιμπουργκ του γερμανικού κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης θυμίζει άνοιξη. Ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους 13 καθηγητές και τη μία καθηγήτρια του πανεπιστημίου της πόλης, που πήραν τα φτυάρια. Ήταν μία συμβολική κίνηση κατά την τελετή έναρξης κατασκευής του Κέντρου Μηχανικής για την Αειφορία (Ingenieurzentrum Nachhaltigkeit – IZN) στην πανεπιστημιούπολη του αεροδρομίου του Φράιμπουργκ. 90 καλεσμένοι από την κυβέρνηση, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία παραβρέθηκαν στην τελετή.
