Πώς θα είναι το νέο data center των Dromeus Capital- APTO στα Σπάτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε διαβούλευση η ΜΠΕ για το έργο

Συνολική επιφάνεια σχεδόν 63.000 τετραγωνικών μέτρων θα έχει το νέο data center στα Σπάτα, το οποίο έχει δρομολογηθεί από το δίδυμο της Dromeus Capital με την Apto σε συνέχεια των επίσημων ανακοινώσεων του Οκτωβρίου του 2024.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για την επένδυση, με φορέα την ΓΚΡΕΚΟ ΜΙ Α.Ε. που αφορά «στην κατασκευή Κέντρου Δεδομένων (Data Center), που προορίζεται για την φιλοξενία, διασύνδεση και λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (υπολογιστικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), και θα παρέχει υπηρεσία αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων».

