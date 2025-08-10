Λειψυδρία: 10 δισ. ευρώ στον πόλεμο για το νερό έως το 2040
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λειψυδρία: 10 δισ. ευρώ στον πόλεμο για το νερό έως το 2040

Έως σήμερα έχουν δρομολογηθεί 1.327 έργα ύδρευσης που απαιτούν επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ - Το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία, καθώς καταναλώνει το 93% του νερού στη χώρα

Λειψυδρία: 10 δισ. ευρώ στον πόλεμο για το νερό έως το 2040
Επενδύσεις σε έργα ύδρευσης που θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ στη χώρα μας θα απαιτηθούν έως το 2040, όπως εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι ήδη εδώ – και είναι και οικονομικό!

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία (Greece – Country Report, Ιούνιος 2025) αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στην απειλή της λειψυδρίας. Με βάση στοιχεία έως το 2022, αποκαλύπτει ότι ο δείκτης αξιοποίησης νερού (WEI+) τους καλοκαιρινούς μήνες είχε φτάσει στο 45, που αποτελεί ύψος-ρεκόρ, ενώ το 2019 ήταν μόλις 39. Η τάση δείχνει ότι χρόνο με τον χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, η έκθεση αναφέρει ότι οι τιμές από 20 έως 39 θεωρούνται ένδειξη λειψυδρίας, αλλά τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από 40, όπως είναι πλέον στη χώρα μας, υποδηλώνουν σοβαρή λειψυδρία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης