Η τοξική ανακύκλωση και το Μ.Μ (παλιά μου τέχνη…), τα απόνερα από το deal του Euronext, η ΔΕΗ στις ξένες αγορές, το Ilisian και η «Βαρδιλένα» ΑΕ

-Κι αν είναι έτσι όπως τα λέει ο τραπεζίτης, τότε στο προσκήνιο έρχεται η προσπάθεια για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ. Δεδομένο ότι υπάρχει μόνο ένας μέτοχος, το Capital Group, με ποσοστό άνω του 5% (κατέχει 5,09%), αναμένεται... κυνήγι μετόχων. Με βάση τα στοιχεία της ΕΧΑΕ, στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ποσοστό 35% του μετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται στα χέρια ξένων θεσμικών επενδυτών, 18,7% σε Έλληνες θεσμικούς και 33,6% σε ιδιώτες μετόχους. Ενδιαφέρον έχει ότι ποσοστό 5,6% κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες και είναι ασφαλές να ειπωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στα Α/Κ τους. Αλλά και το ότι ποσοστό 4,1% έχουν τα μέλη της ΕΧΑΕ, χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λπ.Ο Κοντόπουλος για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου-Πριν από λίγο καιρό, στα τέλη Μαΐου, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου είχε πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων του χρηματιστηριακού ρεπορτάζ. Σε αυτήν, ο CEO του Ομίλου, Γιάννος Κοντόπουλος, ρωτήθηκε για το κατά πόσον η η ΕΧΑΕ υπάρχει περίπτωση να περάσει σε άλλο χρηματιστήριο ή να τύχει επιθετικής εξαγοράς. Τότε είχε απαντήσει πως όλα είναι πιθανά καθώς υπάρχει ισχυρός μέτοχος με κρίσιμο ποσοστό και είχε πει χαρακτηριστικά πως όλα κρίνονται και εξαρτώνται από το τι πρόταση θα υπάρξει στο τραπέζι, για να συμπληρώσει (προφητικά;) σε κάθε τέτοια περίπτωση ο CEO πάει… σπίτι του.ΔΕΗ-Στάσσης-Το ότι ο Στάσσης προσωπική επιλογή Μητσοτάκη από το 2019 άλλαξε -την ύστατη ώρα- πορεία σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει ο Τιτανικός της ενέργειας για τη χώρα και απέφυγε το παγόβουνο μιας πιθανής χρεοκοπίας, είναι σε αδρές γραμμές γνωστό. Αυτό που ίσως έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ είναι το διεθνές παιχνίδι που κάνει η ΔΕΗ. Χθες ο Στάσσης έγραψε στον λογαριασμό του στο linkedin ότι συμμετείχε στις Βρυξέλλες στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Ηγέτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να κινητοποιήσει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να βρει λύσεις στις κατακερματισμένες αγορές, το υψηλό κόστος ενέργειας και τα κενά στις τεχνολογικές επενδύσεις που επηρεάζουν την οικονομική και βιομηχανική απόδοση της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι η ΔΕΗ είναι πια σ’ άλλο επίπεδο. Είναι ένας δείκτης ότι το μέλλον της ενέργειας της Ελλάδας περνάει μέσα από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διελκυστίνδες συμφερόντων και αναγκών. Αλλά και ότι η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της χώρας ξέφυγε από το βαθύ κράτος (που ζούμε σήμερα) κι έγινε ένας περιφερειακός παίκτης που έχει λόγο στην επόμενη μέρα της ενέργειας της Ευρώπης. Θυμίζω ότι ο Στάσσης είναι αντιπρόεδρος στη Eurelectric, τον κύριο οργανισμό των Ευρωπαίων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα τον προηγούμενο μήνα επανεξελέγη για άλλα δύο χρόνια (και χθες είδαμε τον γραμματέα της Eurelectric, τον Kristian Ruby, στο συνέδριο του Economist που γίνεται στην Ελλάδα - καθόλου τυχαίο). Η ΔΕΗ είναι ήδη σε Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία και άλλες μικρότερες χώρες της γειτονιάς μας. Πιθανώς όμως συνδέεται και με το project των data centers, αφού οι πελάτες/χρήστες του τεράστιου data center που σχεδιάζει η ΔΕΗ στην κοιλάδα της Μακεδονίας θα είναι οι διεθνείς κολοσσοί της τεχνολογίας. Εξάλλου, στη χθεσινή συζήτηση στην πρωτοβουλία του World Economic Forum, μία από τις θεματικές ήταν και «τα κενά στις τεχνολογικές επενδύσεις». Σημειωτέων ότι ο Στάσσης δε διευκρίνισε στην ανάρτησή του με ποιο από τα δύο καπέλα του συμμετείχε, το ενεργειακό ή το τεχνολογικό. Μάλλον έχει δυο καπέλα…Ανοίγει το ‘’House of NYNN’’ στο “Ilisian’’-Κι επειδή βαρύναμε το κλίμα με επενδύσεις, αποτιμήσεις και επιχειρηματικά σχέδια, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο από την αγορά. Ο λόγος για το ‘’House of NYNN’’, τη λέσχη μελών που ανοίγει τώρα εν μέσω θέρους στο ‘’The Ilisian’’, στο πρώην Hilton της Αθήνας στη λ. Βασιλίσσης Σοφίας όπου οι εργασίες κυριολεκτικά… τρέχουν αυτή την περίοδο. Το ‘’ΝΥΝΝ’’ είναι το πρώτο κομμάτι από τις πολλαπλές εμπειρίες που θα προσφέρει ο νέος προορισμός στο κέντρο της Αθήνας. Το ‘’The Ilisian’’, το «νέο οικοσύστημα εμπειριών στην πόλη» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, περιλαμβάνει καταρχάς φιλοξενία με το ξενοδοχείο 5* ‘’Conrad’’ με 280 δωμάτια (το brand της Conrad είναι το… βαρύ πυροβολικό μεταξύ των brands του ομίλου της Hilton και ανοίγει κατά πάσα τον Νοέμβριο), κατοικία με τις «επώνυμες» κατοικίες υπό τα brands ‘’Conrad’’ και ‘’Waldorf Astoria’’, αγορές με τα εμπορικά καταστήματα και διασκέδαση -αναψυχή με τους χώρους εστίασης, άθλησης κ.ά. Η επένδυση, των 340 εκατ. ευρώ, των ομίλων ΤΕΜΕΣ, με επικεφαλής τους Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και Olayan, βασικούς μετόχους της Ιονικής Ξενοδοχειακής, ιδιοκτήτριας στου ιστορικού ακινήτου, βρίσκεται τώρα προς την τελική ευθεία. Το νέο project θα αρχίσει να αποκαλύπτεται σιγά σιγά με πρώτη, τώρα, τη λέσχη των μελών, η οποία αποτελεί νέο εγχείρημα και για την ίδια την ΤΕΜΕΣ, που «τρέχει» ως γνωστόν και το συγκρότημα της Costa Navarino στη Μεσσηνία. Ειδικότερα, όσον αφορά το ‘’ΝΥΝΝ’’, τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της λέσχης σε τρία επίπεδα με πάνω από 5.500 τετραγωνικά μέτρα: Oι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους για φαγητό, μπαρ, «έξυπνα» γραφεία για επαγγελματικές συναντήσεις, υπερσύγχρονο γυμναστήριο και τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας. Το ‘’NYNN’’ θα έχει κι ένα πλούσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων, εμπειριών και ψυχαγωγίας, ενώ οι εγγραφές των μελών έχουν ήδη ξεκινήσει.Intralot και Bally’s-Η συμφωνία της Intralot με την Bally’s είναι μια σημαντική συναλλαγή στον παγκόσμιο κλάδο του gaming και της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών. Δεν μετασχηματίζονται μόνο δύο εταιρείες του κλάδου αλλά δημιουργείται ένας ισχυρός ανταγωνιστής στον χώρο του lottery και του iGaming, με ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω ενός συνδυασμού μετρητών και μετοχών: €1,53 δισ. θα καταβληθούν σε μετρητά από την Intralot στην Bally’s. €1,136 δισ. θα δοθούν ως νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot στην Bally’s (873.707.073 μετοχές, με τιμή αναφοράς €1,30 ανά μετοχή). Η νέα οντότητα που θα προκύψει θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Bally’s, που ήδη κατέχει το 26,86% της Intralot, θα αυξήσει το ποσοστό της στο 33,34%, καθιστάμενη έτσι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot και αποκτώντας τον έλεγχο της εταιρείας. Υ.Γ.: Μην αποκλείετε ο Σωκράτης Κόκκαλης (προσοχή, ο Κόκκαλης κι όχι οι εταιρείες του) να αγοράσει ποσοστό στην Bally’s.κ. Παντελής-Στουρνάρας, σημειώσατε 2-Στο στόχαστρο του μεγαλοξενοδόχου Παντελή Μαντωνανάκη βρέθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΤτΕ, ώστε η κεντρική τράπεζα να απαγορεύσει στις πιστώτριες τράπεζες να λαμβάνουν αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του ξενοδοχειακού του ομίλου. Η εκδίκαση έγινε την περασμένη εβδομάδα με το ΣτΕ να απορρίπτει το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων.Η Eurobank αναμένει «πράσινο φως» από τον SSM-Την άδεια από τον SSM ζήτησε και αναμένει η Eurobank προκειμένου να αποπληρώσει το ομόλογο Tier 2 που είχε εκδώσει το 2017 ύψους 950 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντικαταστήσει τότε τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου. Πριν από δυο μέρες η τράπεζα εξέδωσε ένα Senior Preferred ομόλογο που συνδέεται όχι άμεσα αλλά έμμεσα με αυτήν την αντικατάσταση: Με το νέο ομόλογο και όχι μόνον, η τράπεζα δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο στον δείκτη MREL ώστε εφόσον υπάρξει θετική απάντηση από τον SSM να μπορέσει να προχωρήσει στην αποπληρωμή αυτού του ομολόγου που θεωρείται εξαιρετικά ακριβό για την τράπεζα.Παρουσιάσεις στο Λονδίνο της Τράπεζας Πειραιώς-Στο Λονδίνο για το road show της Μediobanca βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς. To συμπέρασμα από τις παρουσιάσεις στους επενδυτές που είδε η τράπεζα - όπως αυτό εκφράζεται από τη Mediobanca - είναι πως το momentum παραμένει ισχυρό για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια βασισμένο σε: -Δυνατή και ανθεκτική πιστωτική επέκταση κυρίως σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική πίστη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Στην κερδοφορία που συνεχίζει να ενισχύει τα ίδια κεφάλαια, ακόμη και με διανομές ύψους 50%. - Στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής που θα ενδυναμώσει τις εργασίες της τράπεζας Πειραιώς διαφοροποιώντας τις πηγές της κερδοφορίας της.Η «Βαρδιλένα»-Μια νέα εταιρεία προέκυψε από χθες στην αγορά του real estate. Η χαρακτηριστική επωνυμία της είναι «Βαρδιλένα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το ενδιαφέρον στοιχείο ότι ιδρύτρια και μοναδική μέτοχό της αποτελεί η κυρία «Ελένη χήρα Ιωάννη Κεφαλογιάννη, το γένος Ιωάννη και Χρυσής Βαρδινογιάννη», δηλαδή η μητέρα της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του πατέρα της, η Όλγα Κεφαλογιάννη κατάγεται από την ομώνυμη οικογένεια των Ανωγείων Ρεθύμνης, ενώ από τη μητέρα της κατάγεται από τη γνωστή επιχειρηματική οικογένεια Βαρδινογιάννη. Η Ελένη Κεφαλογιάννη-Βαρδινογιάννη από την Επισκοπή Ρεθύμνου, είναι δικηγόρος και η νέα εταιρεία έχει ως σκοπό την απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «Βαρδιλένα» είναι 25.000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 25.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη μοναδική ιδρύτρια-μέτοχό της, Ελένη Κεφαλογιάννη. Με βάση το καταστατικό, η ίδια ορίστηκε και ως πρώτη σύμβουλος-διαχειριστής, ενώ η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Κλεομένους στο Κολωνάκι.Η Ευρώπη ανησυχεί για τους δασμούς, η Αθήνα ενθουσιάζεται με την Ευρώπη-Με συναλλαγές αξίας στα 304,46 εκατ. ευρώ αλλά με 49,62 εκατ. σε πακέτα, το Χρηματιστήριο της Αθήνας ασχολήθηκε με την ευρωπαϊκή προοπτική, τη στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη αγωνιά για τους δασμούς και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων λόγω πληθωρισμού. Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της πρότασης Euronext είναι πλέον γεγονός ότι το Χρηματιστήριο της Αθήνας απέκτησε άλλη ορατότητα στα διεθνή χαρτοφυλάκια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μετοχή της Eurobank (+0,68% στα 2,97€) η οποία πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση των 11 δισ. €. Τη Δευτέρα άλλαξαν χέρια 6,1 εκατ. μετοχές Eurobank. Την Τρίτη 18,6 εκατ. μετοχές. Και χθες 26,8 εκατ. μετοχές (με 7 πακέτα). Μεγάλα πακέτα αξίας 12,4 εκατ.€ έγιναν στην Εθνική, 4,9 εκατ. € στην Alpha, στον ΟΤΕ πακέτα 1,7 εκατ.€, στην Τρ. Κύπρου 1,89 εκατ.€, στη Βιοχάλκο 1,4 εκατ.€, στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 744 χιλιάδων ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν στην αρχή του πρώτου μήνα του δεύτερου εξαμήνου χωρίς να υπάρχουν συνθήκες window dressing ή άλλων τακτικών κινήσεων. Είναι τοποθετήσεις χωρίς βιασύνη, χωρίς έξαρση των τιμών, απλά κινήσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.893,97 μονάδες με κέρδη μόλις +0,47% γιατί δεν υπήρχαν βιαστικοί παρά μόνον συστηματικοί αγοραστές. Οι τοποθετήσεις δεν αφορούσαν μόνον τον τραπεζικό κλάδο, κάθε άλλο. Η Metlen που ετοιμάζεται για τη δική της ευρωπαϊκή πορεία πήρε θάρρος +1,19% στα 46,08 Ευρώ. Η Motor Oil (+2,6%) στα 24,48 ευρώ, η Jumbo (+2,41%) στα 29,7€ και ο ΟΠΑΠ (+2%) στα 19,88 €. Η HelleniQ Energy έκοψε χθες το μέρισμα των 0,55€ και γι’ αυτό υποχώρησε-5,8%, η εισηγμένη και στο Λονδίνο Coca Cola 3 E (-1,07% στα 44,32€) δεν είχε λόγο να βιαστεί σε αντίθεση με τη Lamda Development (+1,75%), την Aegean (+1,64%) και τον ΟΤΕ (+1,23%).Πανηγύρισαν οι εισηγμένες στο Euronext-Η πρόταση του Euronext για την εξαγορά των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ανέδειξε και τον ρόλο των ελληνικών εταιρειών που άνοιξαν τον δρόμο προς την Ευρώπη. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, εισηγμένη στις Βρυξέλλες, πραγματοποίησε χθες συναλλαγές αξίας 5 εκατ. ευρώ με άνοδο της τιμής +6,26% στα 6,11 ευρώ. Περίπου 5 εκατ. € ήταν και οι συναλλαγές στην άλλη εισηγμένη του Ομίλου στο Βέλγιο, τη Cenergy, που ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ. Αναδείχθηκε και ο ρόλος που διαδραμάτισε η Τheon Intl η οποία είναι εισηγμένη από τον Φεβρουάριο του 2024 στο Χρηματιστήριο Εuronext του Αμστερνταμ. Η Theon Ιntl ήταν η πρώτη πετυχημένη δημόσια εγγραφή του 2024 στην Ευρώπη και η πρώτη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ έπειτα από 2 χρόνια ανομβρίας.H συστηματική «εσωτερική υποτίμηση» του δολαρίου-Το πρώτο πράγμα που ζήτησε η Τρόικα από την υπερχρεωμένη Ελλάδα, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα διάσωσης από τη χρεοκοπία, ήταν η «εσωτερική υποτίμηση». Αφού η Ελλάδα είχε ευρώ, η υποτίμηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας έπρεπε να είναι «εσωτερική». Στην υπερχρεωμένη Αμερική τα πράγματα είναι πιο απλά: Ο Πρόεδρος Τραμπ αγνοεί τα θεμελιώδη μεγέθη και απειλεί με ύβρεις τον Κεντρικό Τραπεζίτη, ζητώντας του να μειώσει τα επιτόκια στο 1% (από 4,25% σήμερα), για να «διολισθήσει» το δολάριο. Οι αγορές όμως κινήθηκαν πολύ πιο γρήγορα. Το δολάριο μέσα στο 2025 πραγματοποίησε τη χειρότερη πτώση της ισοτιμίας του από το 1973, τότε που καταργήθηκε το σύστημα Bretton Woods με βάση τον χρυσό. Ενώ ο χρηματιστηριακός Δείκτης S&P 500 βρίσκεται κοντά σε υψηλό ρεκόρ, σε όρους δολαρίου, αν αποτιμηθεί σε ευρώ, ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά -11% από την κορυφή του τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης δολαρίου DXY υποχώρησε -10,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε απότομα έναντι των μεγάλων νομισμάτων των ανεπτυγμένων αγορών. Το δολάριο υποχώρησε -14,4% έναντι του ελβετικού φράγκου, -13,8% έναντι του ευρώ και -9,7% έναντι της λίρας. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών σημείωσαν επίσης ράλι, επιτυγχάνοντας μερικά από τα ισχυρότερα κέρδη τους εδώ και χρόνια. Οι Αμερικανοί σπεύδουν να διασφαλίσουν τις αποταμιεύσεις τους αγοράζοντας μετοχές, χρυσό (που κατοχύρωσε τα 3.350$/ουγκιά) ή κρυπτονομίσματα.Πηγή: newmoney.gr