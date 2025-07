Ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Νέος Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Σε δηλώσεις του, ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, διαδεχόμενος τον πρώην Πρόεδρο, Νικόλαο Μπακατσέλο και σε συνέχεια της επιτυχημένης θητείας της προηγούμενης διοίκησης του Επιμελητηρίου, τόνισε:Παράλληλα, απευθυνόμενος στους εργαζομένους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, πρόσθεσε:Στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εκλέχτηκαν οι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, AbbVie Pharmaceuticals Α’ Αντιπρόεδρος, Βασίλης Καφάτος, Deloitte, B’ Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κυριακίδης, Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Γενικός Γραμματέας, Χρυσός Καβουνίδης, Boston Consulting Group, Ταμίας και μέλη οι: Σιάνα Κυριάκου ISO Hellas, Πάνος Πιτσιλλίδης, Johnson & Johnson MedTech, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Accenture και Αντώνης Τσιμπούκης, CISCO Systems Hellas.Αναλυτικά τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι οι: Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Aldemar Resorts, Κώστας Ανδριοσόπουλος, AKUO Energy Greece, Νικόλαος Βασιλείου, Bright Special Lighting, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, METLEN Energy & Metals, Γιάννης Ενεπεκίδης, Effectus Government Relations and Strategic Communications, Σοφία Εφραίμογλου Κουνενάκη, Foundation of the Hellenic World, Κλώντια Καρύδη, The American College of Greece, Μιχάλης Κασιμιώτης, Hewlett Packard Enterprise, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Foresight Strategy & Communications, Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Space Hellas, Γιώργος Μαργώνης, Παπαστράτος, Παναγιώτης Μπερνίτσας, Bernitsas Law Firm, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, E.VI.A. Intelligent Performance, Γεώργιος Παπαδημητρίου, EY Greece, Ζαχαρίας Ραγκούσης, Pfizer Hellas και Ιωάννης Σταυρόπουλος, Stavropooulos & Partners Law Office.