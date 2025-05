Μυτιληναίος: «Η στρατηγική επανεξοπλισμού της ΕΕ δεν συνοδεύεται από πολιτικές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα της μεταλλουργίας»

Διαβάστε περισσότερα στο

Οι δασμοί λειτουργούν ως χαμένες πολιτικές, δημιουργώντας στρεβλώσεις και επιβαρύνοντας τις διεθνείς αλυσίδες αξίας είναι η άποψη που εξέφρασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος , ο οποίος συμμετείχε στο Global Metals, Mining and Steel Conference 2025.Πρόκειται για μία εκδήλωση διεθνούς κύρους που διοργανώθηκε από τη BofA Securities, σε πάνελ με θέμα «Metals post tariffs: Business implications of a new regionalism», μαζί με τον Bold Baatar, Chief Commercial Officer της Rio Tinto.Πρόκειται ίσως για το πιο σημαντικό συνέδριο στον κλάδο των μετάλλων, με μακρά ιστορία άνω των 40 ετών. Σε αυτό συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες του κόσμου σε επίπεδο CEO και φέτος συμμετείχαν περίπου 70 εταιρείες.Ο κ. Μυτιληναίος επανέλαβε τη δυσμενή θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια παραγωγή μετάλλων και αλουμινίου, όπου πολλά εργοστάσια έχουν κλείσει εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο παραμένει τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.Παράλληλα, επεσήμανε ότι η στρατηγική επανεξοπλισμού της ΕΕ δεν συνοδεύεται από πολιτικές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα της μεταλλουργίας, καθώς η όποια χρηματοδότηση υπάρχει κατευθύνεται πλέον αλλού.