Τα ακριβότερα ακίνητα του κόσμου: Οικόπεδο 1 δισ. στην... έρημο και το σπίτι του Καίσαρα

Επαύλεις μπροστά στη θάλασσα ή σε ψηλά βουνά, ράντσα, παλάτια και μεγάλες εκτάσεις βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με τα ακριβότερα προς πώληση ακίνητα στον κόσμο. Τα περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ σημαντική παρουσία έχουν πλέον και άλλοι προορισμοί στον αραβικό κόσμο και την Ασία.Τα μεγάλα διεθνή μεσιτικά γραφεία, όπως οι, Christie’s, Barnes International, αλλά και αρκετές τοπικές εταιρείες real estate, προσπαθούν με κάθε τρόπο να λανσάρουν αυτά τα ακίνητα προς ένα, ασφαλώς, περιορισμένο κοινό, το οποίο μπορεί να δώσει ορισμένες δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια για να τα κάνει δικά του. Σε αυτό το ιδιότυπο «χρηματιστήριο» υπάρχουν ωστόσο και παράδοξες περιπτώσεις.Οπως είναι, για παράδειγμα, η ακριβότερη έκταση στον κόσμο, η οποία τιμάται 999.999.999 δολάρια, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο... παρά 1 δολάριο. Βρίσκεται στο Brawley της Καλιφόρνια και πρόκειται για 1.600 στρέμματα που μοιάζουν με έρημο. Το «μυστικό», όμως, βρίσκεται στο υπέδαφος, που όπως διαφημίζεται από τους πωλητές κρύβει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο τόνους γύψου. Σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, μπορούν να οικοδομήσουν επαγγελματικά κτίρια για τη στέγαση γεωργικών προϊόντων, γκαράζ, αποθήκες και διάφορα άλλα.Γενικότερα η συγκεκριμένη έκταση προσφέρεται για την εξόρυξη ορυκτών, την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με την προϋπόθεση ότι προορίζεται μόνο για επιτόπια κατανάλωση, ενώ περισσότερες χρήσεις επιτρέπονται με άδεια υπό όρους. Επειδή προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο να πουληθεί ολόκληρη η έκταση, μπορεί να δοθεί και σε «κομμάτια».Στην τιμή των 195 εκατ. δολαρίων μπορεί κάποιος να αγοράσει το Casa Encantada στην Bellagio Road του. Θεωρείται μία από τις καλύτερες κατοικίες στις ΗΠΑ, αναπτύσσεται σε κτήμα 34 στρεμμάτων σε στρατηγικό σημείο με θέα στο Bel Air Country Club και διαθέτει 7 υπνοδωμάτια, 20 μπάνια, μεγάλα σαλόνια, εντυπωσιακή πισίνα και πολλά άλλα. Η έπαυλη είναι χτισμένη το 1937 από τον αρχιτέκτονα James E. Dolena, ενώ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα αρχιτεκτονικής του Λος Αντζελες. Αναπαλαιώθηκε και ανακαινίστηκε σχολαστικά από τον Peter Marino. Εκτός από τους εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους, το στίγμα δίνουν οι κήποι με τα κιόσκια και το απέραντο γρασίδι.Με 195 εκατ. δολάρια, όμως, μπορεί κάποιος να κάνει δικό του το κτήμα Chartwell, επίσης στην περιοχή του Bel Air. Βρίσκεται μέσα σε κτήμα 40 στρεμμάτων και διαθέτει εκτός από την πανοραμική θέα στον, μεγάλους εσωτερικούς χώρους με... βασιλικά υπνοδωμάτια, κελάρι κρασιών με 12.000 φιάλες, εντυπωσιακούς κήπους, πισίνα κ.λπ.Για όσους όμως αναζητούν καταφύγια ηρεμίας, ιδανική φαίνεται η τεράστια έκταση στο... εξωτικό Idaho. Το κτήμα στο McCall του Idaho βρίσκεται στη γραφική και καταπράσινη περιοχή του Salmon River, που χρησιμοποιείτο στο παρελθόν για την παραγωγή ξυλείας. Η ιδιοκτησία προσφέρεται για ένα «ταξίδι» στο παρελθόν της Αγριας Δύσης, διαθέτοντας εκπληκτική θέα σε βουνά και λίμνες. Μέρος της έκτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κυνήγι ελαφιών και αρκούδων, όπως αναφέρεται. Η τιμή της είναι στα 150,7 εκατ., ενώ εδώ οείναι μόλις 1 δολάριο τον χρόνο.Ολοι όσοι αγαπούν το σκι και μπορούν να πληρώσουν 80 εκατ. δολάρια θα επέλεγαν βέβαια το φημισμένο Ασπεν στο Κολοράντο και το Ranch at Owl Creek. Ενα κανονικό ράντσο 50 στρεμμάτων, όπως δηλώνει και η ονομασία του, κρυμμένο μέσα στα δάση, που συνήθως είναι χιονισμένα. Διαθέτει 8 υπνοδωμάτια, θερμαινόμενη πισίνα, δύο υδρομασάζ, κινηματογραφική αίθουσα, κελάρι, αλλά και μια... λίμνη με πέστροφες. Βρίσκεται μόλις 5 λεπτά από τα λιφτ για σκι του Snowmass και του Buttermilk και 12 λεπτά από το κέντρο του Ασπεν. Κατασκευάστηκε το 2005 και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του πληρώνει φόρο ακίνητης περιουσίας 129.457 δολάρια τον χρόνο.

The Holme - Λονδίνο | Τιμή: $314 εκατ.

Caesarea - Ισραήλ | Τιμή: $89,9 εκατ.

5ώροφη κατοικία - Χονγκ Κονγκ | Τιμή: $280 εκατ.

Ρετιρέ, Palm Jumeirah - Ντουμπάι | Τιμή: $90,9 εκατ.

Yalıkavak Estate - Bodrum, Τουρκία | Τιμή: $100 εκατ.

Gordon Pointe - Φλόριντα | Τιμή: $295 εκατ.

Ocean Boulevard - Palm Beach | Τιμή: $200 εκατ.

Central Park Tower - Νέα Υόρκη | Τιμή: $195 εκατ.

Villa Laglio - Κόμο | Τιμή: €65 εκατ.

Villa Versailles - Λουγκάνο | Τιμή: < €65 εκατ.

Majestic Athens | Τιμή: €48 εκατ.

Αν κάποιος εκατομμυριούχος προτιμά τη θάλασσα, τότε υπάρχει και το ιδιωτικό νησί στα νερά των Florida Keys, που συνοδεύεται και από έπαυλη στην απέναντι παραλία του Ocean Reef Club. Βέβαια και το ίδιο το νησί των 100 περίπου στρεμμάτων διαθέτει σπίτι, μαρίνα για 20 σκάφη, 2 γήπεδα τένις που μετατρέπονται σε ελικοδρόμιο, καθώς απέχει με το ελικόπτερο μόλις 10 λεπτά από το, αλλά και όλες τις απαραίτητες υποδομές (νερό, ηλεκτρικό κ.ά.).Σημειώνεται ότι το Ocean Reef Club διαθέτει από αεροδρόμιο και γήπεδα γκολφ μέχρι ιατρικό κέντρο, ξενοδοχείο και εστιατόρια για όλα τα γούστα. Το ιδιωτικό νησί προσφέρεται από τηνκαι άλλα μεσιτικά γραφεία στην τιμή των 75 εκατ. δολαρίων ή 68,82 εκατ. ευρώ.Σε ταινίες του Χόλιγουντ παραπέμπει το μεγαλεπήβολο Stonewall Farm στη Mahopac Avenue. Μια αριστουργηματική ιδιοκτησία με έκταση 2.960 στρεμμάτων και έπαυλη 3.000 τ.μ. με 8 υπνοδωμάτια και άλλα τόσα μπάνια, καθιστικά, τζάκια, γυμναστήριο κ.λπ. Δίπλα στην κύρια κατοικία υπάρχει ένα υπέροχο κιόσκι 370 τ.μ., μεγάλη πισίνα, αλλά και ολόκληρο ιππικό κέντρο στο οποίο γίνεται αναπαραγωγή και εκπαίδευση καθαρόαιμων αλόγων αγώνων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική έκταση στο Westchester, μόλις 1 ώρα βόρεια της πόλης της. Η τιμή του, στα... υψίπεδα των 100 εκατ. δολαρίων.Λίγο πιο κάτω, στα 98 εκατ. δολάρια, πωλείται το Rancho Loretto στο Puerto Vallarta του. Ενα τεράστιο ράντσο με έκταση 5.680 στρεμμάτων που προσφέρει «έναν μοναδικό συνδυασμό γαλήνιας φύσης και σύγχρονων ανέσεων». Βρίσκεται μπροστά σε 3 χιλιόμετρα παρθένων παραλιών και θεωρείται ιδανικό για απόδραση από την πολυσύχναστη ζωή της πόλης. Εκτός αυτού τοποθετείται σε περιοχή που αναπτύσσεται ως κόμβος οικοτουρισμού.Οι εξωφρενικές αυτές τιμές δεν «πιάνονται» πάντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του περίφημου «» στο Bel Air του Λος Αντζελες, ένα από τα μεγαλύτερα οικιστικά ακίνητα στις ΗΠΑ, με 21 υπνοδωμάτια, 42 μπάνια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αίθουσα μπόουλινγκ, κελάρι κρασιών 10.000 φιαλών, πισίνες μέχρι κινηματογράφο 50 θέσεων.Είναι δημιούργημα του παραγωγού ταινιών και μετέπειτα κτηματομεσίτη Nile Niami και του αρχιτέκτονα Paul McClean, οι οποίοι χρειάστηκαν έξι χρόνια για να το κατασκευάσουν. Βγήκε στην αγορά ως η ακριβότερη ιδιωτική κατοικία με τιμή 500 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2022, η τιμή του έπεσε στα 295 εκατ., παραμένοντας το πιο ακριβό σπίτι προς πώληση στιςεκείνη την εποχή. Τελικά, όμως, λίγο αργότερα, τον Μάρτιο του 2022, πουλήθηκε 141 εκατ. δολάρια στον Richard Saghian, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Fashion Nova.Φεύγοντας από τις ΗΠΑ και ερχόμενοι στην Ευρώπη, τοκρατάει τα ηνία με κάποια από τα ακριβότερα σπίτια προς πώληση στον κόσμο.Το The Holme, με τιμή 314 εκατ. δολάρια, είναι μια τεράστια έπαυλη στοτου Λονδίνου, αποτελώντας για το 2023 το πιο ακριβό σπίτι στον πλανήτη. Μετράει ιστορία πάνω από 200 χρόνια και αναπτύσσεται σε έκταση 16 στρεμμάτων. Με αφετηρία τον 19ο αιώνα (χτίστηκε το 1818) και επιφανείς ιδιοκτήτες που περιλαμβάνουν μέλη της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, το διώροφο αρχοντικό των 2.700 τ.μ. περιλαμβάνει 40 υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, σαλόνια και βιβλιοθήκες, σάουνα, καθώς επίσης και γήπεδο τένις.Ξανά στο Λονδίνο, το Rutland Gate πωλείται έναντι 251 εκατ. δολαρίων. Το επταώροφο αρχοντικό βρίσκεται στο Knightsbridge, μία από τις πλουσιότερες γειτονιές της βρετανικής πρωτεύουσας που έχει θέα στο Hyde Park. Διαθέτει 45 υπνοδωμάτια, τεράστια εσωτερική πισίνα και υπόγειο γκαράζ. Χρονολογείται από το 1830 και μετατράπηκε σε μονοκατοικία τη δεκαετία του 1980 από τον τότε πρωθυπουργό του Λιβάνου. Το 2020 αγοράστηκε με τίμημα 232 εκατ. δολάρια, ενώ τώρα βγήκε ξανά προς πώληση με πολεοδομική άδεια αν θέλει κάποιος να χτίσει κάτι μεγαλύτερο και, φυσικά, καλύτερο.Στημεγάλη έκταση με έπαυλη 3.500 τ.μ. στο Saint-Jean-Cap-Ferrat πωλείται από το γραφείο BAC Estate έναντι 250 εκατ. ευρώ. Διαθέτει 30 δωμάτια και 22 μπάνια, αλλά δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες καθώς για τον πλήρη φάκελο του ακινήτου απαιτείται προσκόμιση φορολογικής δήλωσης ή... κατάταξης στη λίστα του «Forbes».Από τη «συλλογή» με τα ακριβότερα σπίτια του κόσμου δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Κάννες. Εκεί ηλανσάρει τη βίλα Font de Veyre με τιμή 120 εκατ. ευρώ. Εχει επιφάνεια 3.070 τ.μ. και διαθέτει περί τα 40 δωμάτια και ανέσεις τέτοιες ώστε χαρακτηρίζεται ως «παλάτι». Εκτός από τα master bedrooms, υπάρχουν πισίνα, σάουνα, αίθουσα μασάζ, τζακούζι, γυμναστήριο, κινηματογράφος, αίθουσα εκδηλώσεων, κελάρι κρασιών, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, μέχρι και θησαυροφυλάκιο.Σε βασιλιάδες ή πρίγκιπες απευθύνεται το Caesarea, η ακριβότερη ιδιοκτησία προς πώληση στο. Η τιμή της φτάνει τα 89,9 εκατ. δολάρια και πρόκειται για μια εκπληκτική βίλα «βασιλικού στυλ, εμπνευσμένη από μπαρόκ και ροκοκό αρχιτεκτονική» με θέα στη Μεσόγειο. Στα 2,71 στρέμματά της περιλαμβάνονται μια σειρά από πολυτελείς ανέσεις, όπως σπα με γυμναστήριο, σάουνες, εσωτερική πισίνα και 2 σιντριβάνια με ρωμαϊκά γλυπτά, μια μεγάλη εξωτερική πισίνα με ενσωματωμένο στερεοφωνικό σύστημα και άλλα πολλά. Η εσωτερική διακόσμηση περιλαμβάνει μωσαϊκά από φυσικό μάρμαρο, όνυχα και... χρυσό 14 καρατίων, παρκέ, μεταξωτά χαλιά, κρυστάλλινους πολυελαίους και έπιπλα επιλεγμένα κατά παραγγελία.Εκτός Ευρώπης ξεχωρίζουν αρκετά ακίνητα σε διάφορες περιοχές, κυρίως όμως στο Ντουμπάι και το. Στο δεύτερο, μάλιστα, υπερπολυτελές ακίνητο στη δημοφιλή περιοχή του Repulse Bay πωλείται έναντι 280 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για πενταώροφο κτίριο που το 2019 μετατράπηκε σε μονοκατοικία 11 υπνοδωματίων και οκτώ λουτρών, με ιδιωτικό κήπο και μεγάλη βεράντα στον τελευταίο όροφο που διαθέτει πισίνα και θέα στην πόλη και τη θάλασσα.Στο, που έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης των rich and famous, ένα εκπληκτικό ρετιρέ πωλείται 90,9 εκατ. δολάρια. Βρίσκεται στον ουρανοξύστη Orla at Palm Jumeirah, διαθέτοντας απαράμιλλη θέα. Εχει συνολική επιφάνεια 4.900 τ.μ. και περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και ό,τι άλλο βάζει ο ανθρώπινος νους ώστε να χαρακτηρίζεται ως «η επιτομή της πολυτέλειας».Αρκετά υψηλά σε αυτές τις λίστες με τα μυθικά ακίνητα του κόσμου βρίσκεται η. Το Yalikavak Estate στο Bodrum τιμάται 100 εκατ. δολάρια και αποτελεί την ακριβότερη κατοικία στη γείτονα. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε έκταση 18 στρεμμάτων και οι εσωτερικοί χώροι του φτάνουν τα 4.000 τ.μ. Τα 22 υπνοδωμάτια προσφέρουν άφθονο χώρο για να φιλοξενήσουν πολλούς επισκέπτες, ενώ η έπαυλη διαθέτει πισίνες, σπα, σάουνα, χαμάμ και αίθουσα μασάζ. Παράλληλα, είναι και «πράσινη» καθώς οι ενεργειακές της ανάγκες καλύπτονται από ηλιακούς συλλέκτες.Στην αριστοκρατική γειτονιά της, το Yeniköy μπροστά στον Βόσπορο, βρίσκεται ένα ακόμη πολυτελές ακίνητο της Τουρκίας. Πρόκειται για μια ιστορική έπαυλη που χρονολογείται από το 1810. Αρχικά ανήκε σε γαλλική οικογένεια, άλλαξε χέρια το 1933 όταν εξαγοράστηκε από τον Burhanettin Sezerar, έναν διακεκριμένο καθηγητή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, και στη συνέχεια κατοικήθηκε μέχρι και από απογόνους σουλτάνων. Το τριώροφο αρχοντικό διαθέτει μπαλκόνια που εκτείνονται σε δύο επίπεδα κατά μήκος των προσόψεών του προς τη θάλασσα, στολισμένα με περίτεχνα ξύλινα στηθαία. Διαθέτει συνολικά 13 δωμάτια και δύο σαλόνια, ενώ η τιμή του είναι στα 53 εκατ. δολάρια.Παραμένοντας στις, το ακριβότερο ακίνητο, «άρτι αφιχθέν» στις λίστες του Premier Sotheby's International Realty, είναι το Gordon Pointe στη Φλόριντα, που για να το αποκτήσει κανείς θα πρέπει να καταβάλει 295 εκατ. δολάρια. Πρόκειται ασφαλώς για μοναδική ιδιοκτησία 36 στρεμμάτων στο πιο ακριβό σημείο της περιοχής, τη γειτονιά του Port Royal.Διαθέτει μια βίλα με 6 υπνοδωμάτια και... 20 μπάνια, καθώς και δύο ξενώνες, ενώ βρίσκεται μπροστά σε ιδιωτική παραλία που βρέχεται από τα νερά του Κόλπου του Μεξικού. Το όλο σκηνικό παραπέμπει σε εξωτικό ιδιωτικό νησί. Υπάρχει βέβαια και ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς το ακίνητο επιβαρύνεται με ετήσιο φόρο, κάτι σαν τον δικό μας ΕΝΦΙΑ, ύψους 1,4 εκατ. δολαρίων. Αυτό, όμως, μάλλον δεν αποτελεί πρόβλημα για τους υποψήφιους αγοραστές τέτοιου επιπέδου.Εάν πάντως κάποιος επιθυμεί απλά ένα… οικόπεδο για να χτίσει την έπαυλή του με τα δικά του γούστα, οι Christie's International Real Estate προσφέρουν ένα στο Ocean Boulevard στο Palm Beach της. Ενα εκπληκτικό κομμάτι γης μπροστά στη θάλασσα με τιμή 200 εκατ. δολάρια.Τα μεγάλα μεσιτικά γραφεία μπορούν να καλύψουν όλες τις επιλογές. Ετσι, για εκείνους που δεν θέλουν την απομόνωση αλλά προτιμούν την πολύβουη, ίσως δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το ρετιρέ στο Central Park Tower, που θεωρείται ο ψηλότερος οικιστικός ουρανοξύστης στον κόσμο.Αυτή η ιδιοκτησία, που διεκδικεί τον τίτλο της υψηλότερης κατοικίας του πλανήτη, καταλαμβάνει τους τρεις τελευταίους ορόφους, με το χαμηλότερο επίπεδο να βρίσκεται στον... 129ο όροφο. Το μοναδικό αυτό ακίνητο περιλαμβάνει δεκάδες χώρους, από σουίτες και αίθουσες χορού μέχρι και τη βεράντα με θέα-πιάτο όλη τη Νέα Υόρκη. Η τιμή του είναι στα 195 εκατ. δολάρια.Μοναδικά ακίνητα όμως υπάρχουν και ακριβώς δίπλα από τις πιο φημισμένες λίμνες της Ευρώπης. Η Villa Laglio στο πολυτελές θέρετρο του Κόμο στηναποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κύρια βίλα εκτείνεται σε πάνω από 2.500 τ.μ. και συμπληρώνεται από έναν περιποιημένο κήπο 3.300 τ.μ. που δένει αρμονικά με την εξωτερική πισίνα των 75 τ.μ. Με συνολικά 7 υπνοδωμάτια και 17 μπάνια προσφέρει απόλυτη άνεση, ενώ εντός του ακινήτου υπάρχει εσωτερική πισίνα 25 τ.μ., κάβα χωρητικότητας 2.000 μπουκαλιών, playroom, αίθουσα μπιλιάρδου και home cinema.Η τιμή της δεν ανακοινώνεται, αλλά υπολογίστε περί τα 65 εκατ. ευρώ. Λίγο πιο χαμηλή είναι η τιμή της Villa Versailles στο Λουγκάνο τηςκαι δίπλα από την ομώνυμη λίμνη, αποτελώντας το ακριβότερο ακίνητο της ευρύτερης περιοχής που διαθέτει 6 μεγάλα υπνοδωμάτια και αντίστοιχες ανέσεις.Το ελληνικό «παρών» δίνεται με το φημισμένο πλέον Majestic Athens, επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που διαμόρφωσε ο Γ. Τζιβέλης και σήμερα ανήκει σε εταιρεία του Αραβα κροίσου Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν.Με 9 πολυτελή διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 2.113 τ.μ. και με τη μοναδική θέα του προς την Ακρόπολη, τα διεθνή μεσιτικά γραφεία το προσφέρουν στην τιμή των 48 εκατ. ευρώ, αποτελώντας έτσι το ακριβότερο ακίνητο της, ίσως και της Ελλάδας.