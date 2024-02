Στο σφυρί καταμαράν, yachts και πλοία της γραμμής - O «χάρτης» με τους πλειστηριασμούς

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα κάθε είδους ακίνητα, στην πλατφόρμαδίνουν το «παρών» και σκάφη. Από luxury yachts που αποτελούσαν κατά το παρελθόν σύμβολο ισχύος των ιδιοκτητών τους, εμπορικά πλοία και καράβια της ακτοπλοΐας μέχρι τράτες. Η πολύχρονη δοκιμασία των διαδοχικών κρίσεων, λανθασμένες επιχειρηματικές επιλογές ή ακόμη και το τέλος του «ταξιδιού» τους οδηγεί όλα αυτά τα σκάφη σε... ρότα πλειστηριασμών.Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα που σχεδόν εγκαταλείπονται στις μαρίνες, με αποτέλεσμα εκείνες να τα βγάζουν στο σφυρί προκειμένου να εισπράξουν τα μισθώματα που χρωστούν οι ιδιοκτήτες τους. Κάποια μάλιστα φτάνουν να πωλούνται με χαμηλό τίμημα, της τάξης των 2.800-5.000 ευρώ ή και λιγότερο. Τα «» έχουν το καθένα τη δική του ενδιαφέρουσα ιστορία.Ανάμεσα στα σκάφη αναψυχής που βγήκαν στο σφυρί τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνονται και κάποια «επώνυμα», τα οποία ανήκαν δηλαδή σε ισχυρούς κάποτε παράγοντες, όπως ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας και ο εφοπλιστής. Το yacht «Lucky ATM» όσο βρισκόταν στην ιδιοκτησία της οικογένειας Καλογρίτσα έσκιζε τις ανοιχτές θάλασσες, ενώ ακόμη και αγκυροβολημένο φιλοξενούσε κλειστές συναντήσεις ή και πάρτυ με υψηλούς προσκεκλημένους. Αν και έχει το όνομα «Lucky», δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς πλέον παραμένει κλειστό και δεμένο στην προβλήτα της μαρίνας Ζέας, ενώ πέντε φορές βγήκε στο σφυρί χωρίς αποτέλεσμα.Κατασχέθηκε από τη. τον Φεβρουάριο του 2020 για απαίτηση 23.867,65 ευρώ και προγραμματίστηκε να βγει σε πλειστηριασμό την 1η Απριλίου 2020, αλλά και στη συνέχεια στις 2 Δεκεμβρίου 2020 με τιμή πρώτης προσφοράς τα 120.000 ευρώ. Οι πλειστηριασμοί δεν έγιναν λόγω της πανδημίας και επαναπρογραμματίστηκε πλειστηριασμός για τις 8 Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και πάλι ανεστάλη. Στο μεταξύ μεσολάβησε προσφυγή (ασφαλιστικά μέτρα) της ιδιοκτήτριας εταιρείαςκαι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά διέταξε την αύξηση της τιμής εκκίνησης στα 150.000 ευρώ. Με αυτή την τιμή βγήκε στις 6 Απριλίου και στις 27 Ιουλίου 2022, αλλά οι πλειστηριασμοί ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών.Στην Orion Yachting Ltd, με έδρα στο Λονδίνο, μοναδικός μέτοχος (και εκπρόσωπος στην Ελλάδα) ήταν η κυρία Μικελίνα Καλογρίτσα, η ιταλικής καταγωγής σύζυγος του γνωστού εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα, με τις εταιρείες Τοξότης και Ομάδα Κατασκευών. Η βρετανική εταιρεία ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, με αντικείμενο τις θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών, ενώ φαίνεται να έχει βάλει λουκέτο από τις 20 Μαρτίου 2018. Το υπό αγγλική σημαία «Lucky» είναι κατασκευασμένο από ξύλο και ναυπηγήθηκε το 1974 στην Ιταλία. Εχει μήκος 26,5 μέτρων, πλάτος 6,5 μέτρων και βύθισμα 2,5 μέτρων, ενώ φέρει δύο μηχανές εσωτερικής καύσης, συνολικής ιπποδύναμης 2.909,40 kW.Ενα ακόμη «επώνυμο» σκάφος αναψυχής που άλλαξε χέρια προ ετών είναι το ταχύτατο «Z2», το οποίο αρχικά ανήκε στον εφοπλιστή, αδελφό της Αγγελικής Φράγκου. Ο κ. Φράγκος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χάσει και το σκάφος του, το οποίο βγήκε σε πλειστηριασμό τον Αύγουστο του 2020 με τιμή εκκίνησης 1,4 εκατ. ευρώ. Σε εκείνον τον πλειστηριασμό οφειλέτης ήταν η Φάληρο ΝΕΠΑ και επισπεύδουσα η Mount Street Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως εντολοδόχος της Dory Acquisitions. To υπό ελληνική σημαία πολυτελές «Ζ2» κατασκευάστηκε από ενισχυμένο πλαστικό το 2006 στην Ιταλία και έχει συνολικό μήκος 27,42 μέτρα, ενώ φέρει δύο μηχανές και δύο ηλεκτρογεννήτριες. Διαθέτει δύο κύριες καμπίνες δύο επισκεπτών, δύο πληρώματος, σαλόνι και κουζίνα, καθώς επίσης μια βοηθητική λέμβο και ένα τζετ σκι. Σήμερα βρίσκεται υπό νέα ιδιοκτησία και μισθώνεται με τιμές περί τις 40.000-45.000 ευρώ την εβδομάδα.

Τρεις φορές βγήκε μέχρι τώρα το «FAM» σε πλειστηριασμό, αλλά και τις τρεις η διαδικασία ανεστάλη. Η αξία του luxury yacht εκτιμάται στα 7 εκατ.

Το πολυτελές mega yacht «Pollux», μήκους 33,1 και πλάτους 7,3 μέτρων, άρχισε να βγαίνει στο σφυρί από τον Ιούνιο του 2017 με τιμή εκκίνησης 1,85 εκατ., όντας παροπλισμένο από το 2014

Tο περίφημο ιστιοφόρο «Αελλώ» κατασκευάστηκε το 1921 στη Γερμανία για λογαριασμό του Αντώνη Μπενάκη και πέρασε στα χέρια του εφοπλιστή Ιωνα Βαρουξάκη στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν φέρεται να το αγόρασε από μέλος της οικογένειας Ροκφέλερ. Τον Απρίλιο του 2019 βγήκε σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης 1,8 εκατ.

Από τα «αρχαιότερα» σκάφη που βγήκαν στο σφυρί ήταν το «Cenerentola»

Tο «Αίολος Κεντέρης Ι» της ΝΕΛ, το οποίο ήταν κάποτε το ταχύτερο πλοίο της ακτοπλοΐας, βγήκε στο σφυρί με τιμή 5,4 εκατ. ευρώ.

Το πολυταξιδεμένο «Zάκυνθος 1», το οποίο έπειτα από μισό αιώνα στις θάλασσες οδηγείται σε πλειστηριασμό στις 31 Ιανουαρίου

Προς νέο σφυρί «πλέει» και το σκάφος αναψυχής «Amor» με τιμή εκκίνησης 300.000 ευρώ

Το ακριβότερο yacht που μέχρι τώρα έχει… πλεύσει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι το «», το οποίο τρεις φορές φλέρταρε με το σφυρί, αλλά και τις τρεις η διαδικασία ανεστάλη. Πρόκειται για ένα luxury yacht η αξία του οποίου εκτιμάται στα 7 εκατ. δολάρια και η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό της 25ης Ιανουαρίου 2023 ήταν στα 4,66 εκατ. ευρώ. Ωστόσο στον δεύτερο και στον τρίτο που είχαν οριστεί για την 1η Μαρτίου και 19 Απριλίου 2023 αντίστοιχα, η τιμή ήταν στα 5,047 εκατ. δολάρια, ενώ το ποσό της οφειλής ανερχόταν σε 91.893,40 ευρώ.Το FAM κατασκευάστηκε το 1991 από τηνστο ναυπηγείο της στο Μπρισμπέιν ως ιστιοπλοϊκό και το 2008-2010 αφαιρέθηκαν τα κατάρτια του και μετατράπηκε σε μηχανοκίνητο σκάφος. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχει συνολικό μήκος 58,52 μέτρα και φέρει μία μηχανή 3.478 ίππων. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη γέφυρα με όλα τα ναυτιλιακά όργανα και βοηθήματα, πέντε καμπίνες για 11 επιβάτες, οκτώ καμπίνες για το πλήρωμα και τον πλοίαρχο, ένα σαλόνι με τραπεζαρία στο πρώτο κατάστρωμα, στο δεύτερο κατάστρωμα σαλόνι και μπαρ και στο τρίτο κατάστρωμα εξωτερικό μπαρ, σαλόνι και τζακούζι, δύο άγκυρες, δύο τέντερ και δύο τζετ σκι. Οπως αναφέρεται σε άλλες περιγραφές, το «FAM» προηγουμένως ονομαζόταν «Islander». Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο από τον οίκο σχεδιασμού Paola D. Smith & Associates και παραδόθηκε στον πρώτο ιδιοκτήτη του τον Σεπτέμβριο του 1991. Ο εξωτερικός σχεδιασμός του είναι έργο της Glade Johnson Design και μετασκευάστηκε για τελευταία φορά το 2016.Το sun deck είναι μεγάλο και διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα με πίδακες υδρομασάζ, ξαπλώστρες, μπάρμπεκιου και ένα πλήρως εξοπλισμένο μπαρ, ενώ το main saloon παρέχει τέσσερις διαφορετικούς χώρους καθιστικού. Αντίστοιχων προδιαγραφών και το εσωτερικό του με πολυτελείς καμπίνες, μπάνια φινιρισμένα από μάρμαρο και γρανίτη και πολλά άλλα. Το «FAM» μισθωνόταν για κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο, από τη Μεσόγειο και την Καραϊβική μέχρι τη νότια Γαλλία, την Αμερική, τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους και την Τοσκάνη και οι πλειστηριασμοί στρέφονταν κατά της εταιρείας FAM World Wide Inc.Ενα από τα πρώταπου ανέβηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ήταν το «Pollux», κατασκευασμένο στα ιταλικά ναυπηγεία Cantieri Di Pisa (μοντέλο Akhir 110) και σχεδιασμένο εσωτερικά από τον Ντον Στάρκι. Το πολυτελές σκάφος, μήκους 33,1 μέτρων και πλάτους 7,3 μέτρων, άρχισε να βγαίνει στο σφυρί από τον Ιούνιο του 2017 με τιμή εκκίνησης 1,85 εκατ. ευρώ, όντας παροπλισμένο από το 2014. Ωστόσο, λόγω απουσίας ενδιαφέροντος ακολούθησαν αρκετοί ακόμη πλειστηριασμοί, τον Ιούνιο του 2018, με την τιμή να έχει πέσει στα 1,3 εκατ. ευρώ, μετά τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2019, με τον πήχη να έχει μειωθεί στα 850.000 ευρώ και τελικά τον Ιούλιο του 2020 στις 600.000 ευρώ. Σήμερα προσφέρεται προς μίσθωση έναντι 50.000-59.000 ευρώ την εβδομάδα.Το «Pollux» μπορεί να φιλοξενήσει 8-10 επιβάτες σε τέσσερις καμπίνες και στο σαλόνι και 6 μέλη πληρώματος. Οι καμπίνες είναι διακοσμημένες με δέρματα και ξυλόγλυπτα, όλες διαθέτουν μπάνια από μάρμαρο σε συνδυασμό με ασήμι και επιχρυσωμένα στοιχεία, ενώ στο σαλόνι δεσπόζουν οι δερμάτινοι καναπέδες. Είναι κατασκευασμένο από fiber glass, ενώ μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητα έως 24 κόμβους, με αυτονομία 640 μιλίων. Νηολογήθηκε αρχικά στην Ιταλία το 1998 και στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2007, ενώ το 2008 έγινε εσωτερική ανακαίνιση.Από τις πιο… περιπετειώδεις περιπτώσεις σκαφών που βγήκαν στο σφυρί είναι αυτή των δύο καταμαράν «White Pearl» και «Deep Blue», τα οποία αφού κατασχέθηκαν και… ακινητοποιήθηκαν, το ένα στη μαρίνα Ζέας και το δεύτερο στην προβλήτα της Olympic Marine στο Λαύριο, ανέμεναν για καιρό τον επόμενο ιδιοκτήτη τους.Το «White Pearl» είναι catamaran τύπου Lagoon 52, κατασκευασμένο το 2014 από ενισχυμένο πλαστικό, «διά χειρός» της εταιρείας. Εχει μήκος 15,85 μέτρα, πλάτος 8,60 μέτρα και βύθισμα 2,80 μέτρα, ενώ η πρόωσή του επιτυγχάνεται με δύο κύριες πετρελαιοκίνητες μηχανές, ιπποδύναμης 150 HP. Διαθέτει 7 καμπίνες που βρίσκονται κάτω από το κύριο κατάστρωμα. Το «White Pearl» άρχισε να βγαίνει στο σφυρί έπειτα από κατάσχεση που έγινε το 2020.Το δεύτερο catamaran «Deep Blue» κατασκευάστηκε από ενισχυμένο πλαστικό, το 2015, από την εταιρεία Fountaine Pajot. Είναι τύπου Taiti 80, έχει μήκος 23,75 μέτρα, πλάτος 10,50 μέτρα και βύθισμα 2,60 μέτρα. Η πρόωσή του επιτυγχάνεται με δύο κύριες πετρελαιοκίνητες μηχανές. Ο χώρος διακυβέρνησης βρίσκεται στο κύριο κατάστρωμα, στο κέντρο, σε μια περιοχή «ανοικτού σχεδίου», στην οποία υπάρχουν τα όργανα και τα μέσα πλοήγησής του. Μπήκε στη λίστα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μετά από κατάσχεση το 2021.Ο αρχικός πλειστηριασμός για τα δύο σκάφη ήταν προγραμματισμένος για τις 21 και 28 Ιουλίου 2021, με τιμές εκκίνησης 650.000 ευρώ για το «White Pearl» και 550.000 ευρώ για το «». Ωστόσο, μεσολάβησε προσφυγή της ιδιοκτήτριας εταιρείας με αίτημα διόρθωσης της τιμής, αίτημα που και στις δύο περιπτώσεις έγινε δεκτό. Ετσι η τιμή εκκίνησης αυξήθηκε για το «White Pearl» στα 760.000 ευρώ με βάση «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει κατ’ εκτίμηση από την τουριστική και εμπορική αξιοποίησή του (άνω των 100.000 ευρώ ετησίως), τις τιμές ζήτησης παρόμοιων επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών και τις τρέχουσες συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς». Αντίστοιχα, για το «» ο «πήχης» ανέβηκε στα 800.000 ευρώ. Στις 25 Αυγούστου 2021 τα δύο σκάφη βγήκαν σε πλειστηριασμό με τις αυξημένες τιμές εκκίνησης, αλλά δεν εκδηλώθηκε το παραμικρό ενδιαφέρον. Το σφυρί χτύπησε ξανά στις 6 Οκτωβρίου 2021 με τις ίδιες τιμές, και πάλι όμως ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Στις 23 Μαρτίου 2022 το «Deep Blue» βγήκε με τιμή εκκίνησης τα 640.000 ευρώ και το «White Pearl» με 608.000 ευρώ, εκ νέου χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθησε ένα ακόμη σφυρί στις 4 Μαΐου 2022, στο οποίο το «Deep Blue» βγήκε στα 600.000 ευρώ και κατακυρώθηκε με 1 ευρώ παραπάνω, στα 600.001 ευρώ. Το «White Pearl» άλλαξε χέρια τελικά την 1η Ιουνίου 2022, όταν βγήκε στα 494.000 ευρώ και κατακυρώθηκε στα 494.100 ευρώ.Ενδιαφέρουσα ιστορία με… πολυεθνικό χαρακτήρα έχει και το «Melody Nelson», καθώς το σκάφος έχει ναυπηγηθεί στην Ιταλία, διαθέτει γερμανικές μηχανές, σημαία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και βρίσκεται «παρκαρισμένο» στην Ελλάδα, ενώ επισπεύδων ήταν ένας ιδιώτης, υπήκοος Ολλανδίας, αλλά κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου… Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Overmarine SPA, στο Βιαρέτζιο Ιταλίας, το 2003, είναι μοντέλο Mangusta 92 και όσον αφορά τις διαστάσεις του έχει ολικό μήκος 26,93 μέτρα και πλάτος 6,62 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 8 άτομα, ενώ στο κύριο κατάστρωμα υπάρχουν εξωτερικό και εσωτερικό σαλόνι, αλλά και ο χώρος διακυβέρνησης. Ο αρχικός πλειστηριασμός ήταν προγραμματισμένος για τις 25 Νοεμβρίου 2020, αλλά το σφυρί χτύπησε δύο χρόνια μετά, στις 30 Νοεμβρίου 2022, με τιμή εκκίνησης τα 505.000 ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.Στους πιο πρόσφατουςπεριλαμβανόταν και το «Giasemi», ένα yacht με βρετανική σημαία, αλλά ελληνικών συμφερόντων, που είναι δεσμευμένο στη μαρίνα Μεσολογγίου. Πρόκειται για μηχανοκίνητο pleasure yacht τύπου Horizon 76 Elegance, που έχει κατασκευαστεί στην Ταϊβάν το 1999 και έχει μήκος 23,5 μέτρα. Το σκάφος εκτείνεται σε τρία επίπεδα και στους εξωτερικούς χώρους έχει ξύλινες επενδύσεις. Ωστόσο, σήμερα, σε όλο το σώμα του στις εξωτερικές επιφάνειες υπάρχουν αλλοιώσεις και φθορές λόγω έκθεσης στις καιρικές συνθήκες και έλλειψης συντήρησης. Επίσης εμφανής είναι εκτεταμένη φθορά στα ύφαλά του.Ολα τα παραπάνω δικαιολογούν προφανώς και τη σχετικά χαμηλή τιμή πρώτης προσφοράς στα 221.690,86 δολάρια για τον πλειστηριασμό που έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2023, αλλά ήταν άγονος. Το σφυρί στρεφόταν κατά της Goldsword Limited, με έδρα στο Λονδίνο, η οποία φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματία από την Πάτρα που στο παρελθόν διατηρούσε όμιλο μεταφορών και logistics, αλλά με παρουσία και σε άλλους κλάδους δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω όμιλος υπέστη, ωστόσο, σοβαρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.Η κατάσχεση του σκάφους επιβλήθηκε για το ποσό των 759.641,26 δολαρίων, ενώ έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου από τον Οκτώβριο του 2013, δηλαδή προ δεκαετίας.Μια ιδιαίτερη περίπτωση ήταν και το περίφημο ιστιοφόρο «Αελλώ», το οποίο ανήκε στον εφοπλιστή Ιωνα Βαρουξάκη. Κατασκευάστηκε το 1921 στη Γερμανία από ξύλο, από τον διάσημο ναυπηγό της εποχής Μαξ Οερτζ για λογαριασμό του Αντώνη Μπενάκη και πέρασε στα χέρια του εφοπλιστή στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν φέρεται να το αγόρασε από μέλος της οικογένειας Ροκφέλερ. Το σκάφος είχε μήκος 33,36 μέτρα, ενώ έφερε μία κύρια μηχανή εσωτερικής καύσης ισχύος 235 ίππων, καθώς και δύο κατάρτια με τα απαιτούμενα πανιά.Τον Απρίλιο του 2019 βγήκε σε πλειστηριασμό από τηνσε βάρος της εταιρείας Αελλώ ΝΕΠΑ, με τιμή εκκίνησης 1,8 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με την έκθεση, η γενική κατάσταση και η συντήρηση του πλοίου (στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής) ήταν μέτρια.Από το 2018 έχουν βγει στο σφυρί τουλάχιστον άλλα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το «Paradis», που βγήκε με τιμή εκκίνησης 190.000 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, το «Aurelia», που βγήκε τον περασμένο Νοέμβριο στα 190.000 ευρώ και κατακυρώθηκε στα 236.860 ευρώ, το «Nellmare», που βγήκε τον Αύγουστο του 2020 στα 150.000 ευρώ και σήμερα μισθώνεται αντί 24.000-28.000 ευρώ την εβδομάδα, το «Stella Di Mare», τον Οκτώβριο του 2018 αρχικά στα 160.000 ευρώ, αργότερα στα 120.000 ευρώ και τελικά στα 80.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο ανέβηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το «Antonios Ioanna» με τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ, αλλά και το «Bon Viveur», με 180.000 ευρώ.Μια ακόμη ιδιαίτερη περίπτωση ήταν ένα υπό κατασκευή σκάφος της εταιρείας French Ocean Group. Πρόκειται για ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου Ocean Star από ενισχυμένο πολυεστέρα, μήκους 16 μέτρων. Σύμφωνα με την έκθεση, δεν είχε τοποθετηθεί η καρένα στον πυθμένα, στην πλώρη υπήρχε ημιτελές φινίρισμα μετά την τοποθέτηση της δελφινιέρας, ενώ δεν είχε πραγματοποιηθεί η διάνοιξη της χοάνης του ελικοφόρου άξονα.Η κατάσχεση έγινε την 1η Ιουνίου 2021, η αξία του σκάφους υπολογίστηκε στα 95.000 ευρώ και το γαϊτανάκι των πλειστηριασμών ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου 2022, με αρχική τιμή πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αγοραίας αξίας, δηλαδή 63.340 ευρώ. Ακολούθησαν άλλοι τρεις άγονοι πλειστηριασμοί με την τιμή να υποχωρεί στα 50.672 ευρώ και τελικά, στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, στα 41.171 ευρώ, οπότε και άλλαξε χέρια με 1 ευρώ παραπάνω.Αρκετά από τα σκάφη βγήκαν στο σφυρί από τις επιχειρήσεις των μαρίνων στις οποίες είναι ή ήταν αγκυροβολημένα, όπως το «Double 7», ένα Azimut 60 του 1982, από τη Lamda Flisvos Marina τον Ιούνιο του 2021 με τιμή 50.000 ευρώ και τον Μάρτιο του 2022 με 40.000 ευρώ.Αρκετά σκάφη έχει βγάλει σε πλειστηριασμό ηΑ.Ε. που διαχειρίζεται την ομώνυμη μαρίνα στην Κέρκυρα. Ανάμεσα σε αυτά το «Lotus Flower», ένα sail yacht του 1979, που ήταν «εγκαταλελειμμένο για άγνωστο αριθμό ετών» και άλλαξε χέρια τον Νοέμβριο του 2021 με 12.050 ευρώ, τα επίσης εγκαταλελειμμένα «New Life», που βγήκε τον Μάρτιο του 2022 με 2.800 ευρώ και «έπιασε» 7.501 ευρώ, «Blade», τον Σεπτέμβριο του 2022, με τιμή 5.000 ευρώ που κατακυρώθηκε με 1 ευρώ παραπάνω, καθώς και ένα παρατημένο σκάφος που ανήκε σε μια Ιταλίδα από τον Τάραντα, ονόματι Μαρία Καρμέλα Ματζίστρο, το οποίο «χτυπήθηκε» τον Ιούλιο του 2023 αντί 12.010 ευρώ.Στα πιο νέα και ακριβά ανήκει το «Polytropon II», ιστιοκίνητο 24 μέτρων που ναυπηγήθηκε στη Φινλανδία από τη Nautor’s Swan το 2008 και άλλαξε χέρια τον Οκτώβριο του 2021 αντί 800.005 ευρώ. Σήμερα μισθώνεται έναντι 45.000 ευρώ την εβδομάδα.Από τα «αρχαιότερα» σκάφη που βγήκαν στο σφυρί ήταν το «Cenerentola» (πρώην «Ελιάνα Κ ΙΙΙ»), ένα ξύλινο Passenger Professional Pleasure Boat, κατασκευής του 1967 στην Ιταλία, από την εταιρεία Cantieri Sangermani. Ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε τον Ιούλιο του 2022 με τιμή εκκίνησης 30.000 ευρώ, αλλά ήταν άγονος. Στον επαναληπτικό, όμως, τον Σεπτέμβριο του 2022, αν και το σκάφος ήταν σε κακή κατάσταση, βρέθηκε αγοραστής που έδωσε 30.100 ευρώ για να το αποκτήσει.Στον χορό τωνσυμμετείχαν μέχρι και τράτες, όπως η «Ουρανία» που βγήκε τον Νοέμβριο του 2022 στα 16.666 ευρώ και κατακυρώθηκε στα 16.668 ευρώ.Τα τελευταία χρόνια στα «θαλασσινά σφυριά» περιλαμβάνονται και αρκετά εμπορικά πλοία καθώς και καράβια της ακτοπλοΐας με μεγάλη ιστορία. Ανάμεσα σε αυτά το «Αίολος Κεντέρης Ι» της ΝΕΛ, το οποίο ήταν κάποτε το ταχύτερο πλοίο της ακτοπλοΐας, αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε λόγω πολλών προβλημάτων και βγήκε στο σφυρί τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Νοέμβριο του 2018 με τιμή 5,4 εκατ. ευρώ.Αλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν το «Olympus», που έχει πλούσια ιστορία και συμπλήρωσε 14 μήνες στην πλατφόρμα μέχρι να περάσει σε νέο ιδιοκτήτη. Το συγκεκριμένο πλοίο μετράει κοντά μισό αιώνα στις θάλασσες, καθώς ναυπηγήθηκε το 1976 από την Kawasaki Shipbuilding Corporation στην Ιαπωνία. Εχει μήκος 133,34 μέτρα, πλάτος 23,50 μέτρα και ύψος 13 μέτρα, είναι εφοδιασμένο με δύο μηχανές ισχύος 12.531 KW, ενώ διαθέτει 80 καμπίνες επιβατών και 30 καμπίνες πληρώματος καθώς και δύο γκαράζ χωρητικότητας 140 Ι.Χ. αυτοκινήτων και 50 φορτηγών.Το αρχικό του όνομα ήταν «Okudogo 3» και μέχρι τον Ιούνιο του 1998 ταξίδευε σε διάφορες γραμμές της Ιαπωνίας. Στη συνέχεια αγοράστηκε από τη Med Link Lines, μετονομάστηκε σε «Maria G» και δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι. Το 2004 πέρασε στην Endeavor Lines, μετονομάστηκε σε «Ελλη Τ.» και ναυλώθηκε στη Maritime Way για 2 έτη, συνεχίζοντας τα δρομολόγιά του στη γραμμή του Μπρίντιζι. Το 2006 ταξίδεψε μέχρι την Tούζλα της Τουρκίας για εργασίες μετασκευής και επιστρέφοντας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Endeavor Lines συνέχισε τα δρομολόγια στη γραμμή του Μπρίντιζι. αλλά επιπλέον και για τα λιμάνια της Σάμης Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας. Στη συνέχεια παρέμεινε για κάποιους μήνες ανενεργό, το 2012 εξαγοράστηκε από την Cretan Ferries και δρομολογήθηκε στη γραμμή Πειραιάς - Ρέθυμνο, αλλά μετά πάλι παροπλίστηκε λόγω μηχανικής βλάβης. Τον Ιούνιο του 2018 πέρασε μέσω πλειστηριασμού στη Sea Speed Ferries και επανήλθε στην ενεργό δράση με το νέο του όνομα «Olympus».Ακολούθησαν ορισμένα μικροατυχήματα και στις 22 Δεκεμβρίου 2021 αναρτήθηκε ο πλειστηριασμός του με τιμή 400.000 ευρώ, για να αυξηθεί στη συνέχεια, κατόπιν προσφυγής, στα 2,66 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν αναστολές και άγονα σφυριά μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023, οπότε βγήκε στα 1,755 εκατ. και άλλαξε χέρια με 100 ευρώ παραπάνω.Στο παρελθόν, σε πλειστηριασμό βγήκαν και άλλα καράβια της ακτοπλοΐας, όπως το «Speed Cat 1», τον Μάρτιο του 2019, με τιμή 1,2 εκατ. ευρώ, αλλά και το «Βιτσέντζος Κορνάρος» της Lane Sea Lines, την ίδια περίοδο, με τιμή 800.000 ευρώ.Στην ίδια «ρότα» κινήθηκαν και αρκετά εμπορικά πλοία, όπως το φορτηγό μεταφοράς κοντέινερ, υπό σημαία Μάλτας, «Mekong Spirit» που βγήκε τον Δεκέμβριο του 2021 με τιμή 2,5 εκατ. και κατακυρώθηκε στα 4,46 εκατ., το μεταφοράς χύδην φορτίου, σημαίας Παναμά, «Sexta», που βγήκε τον Ιούλιο του 2021 στα 1,2 εκατ. και κατακυρώθηκε στα 3,9 εκατ. ή το γενικού φορτίου «Herkules I» που βγήκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, με τιμή 1 εκατ. και άλλαξε χέρια με 1 ευρώ παραπάνω.Εκτός από τα σκάφη κάθε είδους που έχουν ήδη βγει στο σφυρί ή… έφτασαν πολύ κοντά, υπάρχουν και εκείνα που θα βγουν το αμέσως επόμενο διάστημα.Την ερχόμενη Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, -εκτός αν μεσολαβήσουν κινήσεις αναστολής-, είναι η σειρά ενός ακόμη καραβιού της ακτοπλοΐας. Πρόκειται για το πολυταξιδεμένο «Zάκυνθος 1», το οποίο μετά από μισό αιώνα στις θάλασσες και έχοντας μεταφέρει εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες και αυτοκίνητα σε διάφορες γραμμές, οδηγείται σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα τη Sea and Land Services Ε.Ε. Ο πλειστηριασμός στρέφεται κατά της ΑΝΕΖ Α.Ε. (Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία Ζακύνθου), ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 599.000 ευρώ. Το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται σε 23.560,55 ευρώ, πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως του πλειστηριασμού.Οπως προκύπτει από το «βιογραφικό» του, το «Ζάκυνθος 1» κατασκευάστηκε από χάλυβα στη Δ. Γερμανία το 1973, ενώ μετασκευάστηκε το 1991. Πρόκειται για επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο πρώην σημαίας Γαλλίας και νυν ελληνικής, το οποίο νηολογήθηκε το 1990 στα νηολόγια β’ κλάσης του Λιμένα Πειραιά. Εχει μήκος 101,40 μέτρα, μέγιστο πλάτος 16 μέτρα και βάθος νηολόγησης 7,51 μέτρα. Μπορούσε να μεταφέρει μέγιστο αριθμό επιβατών τον χειμώνα 356 άτομα και το καλοκαίρι 354 άτομα, ενώ διαθέτει δύο κύριες μηχανές με ιπποδύναμη 2×2.200 = 4.400 HP. Αγοράστηκε από την ΑΝΕΖ Α.Ε., το 1990, αντί 2,35 εκατ.Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είναι λεηλατημένο, έχουν αφαιρεθεί καλώδια σε όλο το εσωτερικό του και οι πίνακες ηλεκτροδότησης είναι σπασμένοι, ενώ απουσιάζουν και διάφορα άλλα πράγματα. Το πλοίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στον θαλάσσιο χώρο του Περάματος στη ράδα πλησίον του ναυπηγείου Φραντζή.Την ίδια μέρα, στις 31 Ιανουαρίου, έχει οριστεί να βγει σε πλειστηριασμό το υπό ελληνική σημαία επιβατικό τουριστικό πλοίο με το όνομα «Rafaella K», ένα καταμαράν τύπου Lagoon συνολικής χωρητικότητας 31,33 κόρων και καθαρής 21,26 κόρων, το οποίο κινείται με δύο μηχανές ντίζελ 54 ίππων έκαστη.Το μήκος του είναι 13,61 μέτρα, το πλάτος 7,7 μέτρα και το βάθος 2,02 μέτρα. Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό GRP, περιήλθε στον οφειλέτη από τη γαλλική εταιρεία Vent Portant δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού (bill of sale) το 2008. Το σκάφος, όμως, δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η δεξιά πρύμνη είναι χτυπημένη-κατεστραμμένη και χρήζει επισκευής. Κατά τα άλλα, υπάρχουν δύο κρένια χωρίς βοηθητικό σκάφος και εξοπλισμό, βάση εξωλέμβιας χωρίς την εξωλέμβια, ενώ λείπουν μαΐστρα, genoa και πανιά. Το σκάφος που είναι αγκυροβολημένο σε μαρίνα της Ρόδου διαθέτει τέσσερις καμπίνες, σαλόνι στην πρύμνη, κουζίνα γκαζιού, οικιακό εξοπλισμό κ.ά. Επισπεύδουσα είναι η Intrum και η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 170.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας του.Προς νέο σφυρί «πλέει» και το σκάφος αναψυχής «Amor» που παρά την ηλικία του εξακολουθεί να είναι ελκυστικό. Ο πρώτος πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Intrum, είχε προγραμματιστεί για τις 28 Δεκεμβρίου 2022 με τιμή εκκίνησης 300.000 ευρώ, ωστόσο την τελευταία στιγμή οδηγήθηκε σε αναστολή. Το luxury yacht ανέβηκε ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις 12 Ιουλίου 2023, αλλά και πάλι το σφυρί ανεστάλη. Πλέον έχει προγραμματιστεί για τρίτη φορά στις 14 Φεβρουαρίου 2024, με την ίδια τιμή εκκίνησης.Πρόκειται για επαγγελματικό-τουριστικό και υπό ελληνική σημαία σκάφος, χτισμένο το 2002 από τα φημισμένα ναυπηγεία της Ferretti. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, το συγκεκριμένο Ferretti 77 χαρακτηρίζεται τέλεια εξοπλισμένο για ναύλωση στα ελληνικά νησιά και η αγοραία αξία του, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τον εξοπλισμό και τα τρέχοντα επίπεδα αγοράς, προσδιορίζεται στο ποσό των 446.000 ευρώ. Ετσι, η τιμή εκκίνησης των 300.000 ευρώ αντιπροσωπεύει τα 2/3 της εμπορικής του αξίας. Είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό GRP, έχει μήκος 23,50 μέτρων και κινείται μέσω δύο μηχανών Caterpillar ιπποδύναμης 1044 KW εκάστη.Το «Amor» έχει γράψει πολλά… ναυτικά μίλια στην καριέρα του, καθώς, σύμφωνα με διεθνείς ιστοσελίδες ναύλωσης σκαφών, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα προσφερόταν προς ενοικίαση με τιμές από 29.400 ευρώ (τη χαμηλή τουριστικά περίοδο) μέχρι 32.900 ευρώ τη high season (Ιούλιος - Αύγουστος).Οπως αναφέρεται, διαθέτει μεγάλο χώρο ηλιοθεραπείας στο κατάστρωμα, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, ξαπλώστρες, μπάρμπεκιου, τραπεζαρία και αναδιπλούμενο κάλυμμα για προστασία από τη ζέστη στη διάρκεια της ημέρας. Στην πλώρη υπάρχουν περισσότερες ξαπλώστρες και το πίσω κατάστρωμα προσφέρεται για φαγητό. Το εσωτερικό του χαρακτηρίζεται ζεστό και φιλόξενο, ενώ περιλαμβάνει ευρύχωρο και καλά σχεδιασμένο σαλόνι και ξεχωριστή τραπεζαρία για πιο επίσημα γεύματα. Οσο για το ντεκόρ, είναι ένας επιτυχημένος συνδυασμός παραδοσιακής ξύλινης επένδυσης με μοντέρνα έπιπλα σε χρωματικούς τόνους μπεζ, καφέ και μπλε.Κάτω από τα καταστρώματα υπάρχει μια μεγάλη καμπίνα Master, ένα VIP υπνοδωμάτιο και δύο δίκλινα δωμάτια που φιλοξενούν ως και 8 επισκέπτες σε όμορφα διακοσμημένες καμπίνες, καθεμία με ιδιωτικό μπάνιο. Διαθέτει διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και σύγχρονα «παιχνίδια» για τη θάλασσα, όπως το 4 μέτρων Novurania tender με κινητήρα 60 ίππων, SeaDoo RXX 255 jet ski, θαλάσσιο σκι, SUP, κανό 2 ατόμων, εξοπλισμό ψαρέματος και κατάδυσης κ.ο.κ.