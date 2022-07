Ο Γιάννης Αγγελικούσης και ο Παύλος Ιωαννίδης στο Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας

Κλείσιμο

Σε μία άκρως καλοκαιρινή βραδιά στοκαιμέλη τηςέδωσαν το παρών στην 15η τελετή για την ανακοίνωση των ονομάτων δυο Ελλήνων εισακτέων στο Πάνθεον, στο «Greek Shipping Hall of Fame» ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 36.Πρόκειται για τουςκαι τονΚάθε χρόνο η μεγαλύτερη θαλάσσια εμπορική δύναμη στον κόσμο εντάσσει στο δικό της Hall of Fame τους ανθρώπους εκείνους που έβαλαν τις βάσεις για να δημιουργεί και να εξελιχθεί το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα.Πρόκειται για τους σύγχρονους «παράλληλους βίους» Ελλήνων που έγραψαν ιστορία στη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Για προσωπικότητες που σημάδεψαν ανεξίτηλα με τα επιχειρηματικά τους επιτεύγματα την εποχή τους και άφησαν πολύτιμη κληρονομιά στις επόμενες γενιές ενθρονίζοντας την ελληνική ναυτιλία στον θρόνο του Ποσειδώνα.Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε δύο διεθνώς μεγάλες προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή την προηγούμενη χρονιά.Ήταν ο ισχυρότερος ιδιώτης πλοιοκτήτης στον κόσμο. Ο όμιλος που διαθέτει τρεις εταιρείες έχει στόλο, ο οποίος αποτελείται συνολικά από 149 πλοία. ήταν ο στυλοβάτης της ελληνικής σημαίας. Από τα 149 συνολικά πλοία του ομίλου του, τα 126 (ποσοστό 89,3%) είναι υπό ελληνική σημαία.Στήριζε τους Έλληνες αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής από την περίοδο που βρίσκονταν στιςκαι μετέπειτα. Ήταν από τους λίγους Έλληνες εφοπλιστές που έδινε αγώνα συστηματικό για να μη χαθεί ο Έλληνας αξιωματικός και μαζί του η τεχνογνωσία που έκανε την ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη. Η πίστη τουστις αξίες της οικογένειας ήταν αδιαμφισβήτητη.Ήταν ο ένας από τουςπου έζησαν από μέσα την ιλιγγιώδη άνοδο τουαντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και ισόβιο μέλος του ΔΣ – Έγραψε ιστορία στην Ολυμπιακή και τη ναυτιλία.Περιέγραψε όλη την πορεία της ζωής του στο βιβλίο «Κι αν δεν είσαι θα γίνεις. . .» Αυτή η φράση καθόρισε την πορεία του, την εμπειρία του και τη δράση του, που με τη σειρά τους επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τους τομείς τους οποίους υπηρέτησε. Η διαδρομή του Παύλου Ιωαννίδη ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς είναι συνυφασμένη με σημαντικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας του τόπου μας. Διετέλεσε Πρόεδρος όλων των εταιρειών της Χριστίνας Ωνάση, υπήρξε ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης της και διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης της περιουσίας της ανήλικης κόρης της Αθηνάς.Το «Greek Shipping Hall of Fame», γεννήθηκε ως ιδέα το 2007. Κατά σειρά εισαγωγής είναι οι:-Αντώνης Ι. Αγγελικούσης,-Γιάννης Αγγελικούσης-Καθηγητής Στρατής Γ. Ανδρεάδης,-Παναγής Βαλλιάνος,-Γιώργος Ρ. Βεργωτής-Αλέκος Ν. Γουλανδρής-Βασίλης Π. Γουλανδρής,-Ιωάννης Ν. Γουλανδρής-Ιωάννης Π. Γουλανδρής-Στάθης Γ. Γουρδομιχάλης– Άλκιμος Γ.Γράτσος,-Γιώργος Λ.Δανιόλος,-Λεωνίδας Α. Εμπειρίκος,-Ευγένιος Ευγενίδης,-Παύλος Ιωαννίδης,-Περικλής Γ. Καλλιμανόπουλος,-Γιάννης Μ. Καρράς,-Γιάννης Κ.Καρράς,-Νικόλαος I. Κοτζιάς,-Εμμανουήλ Ε. Κουλουκουντής,-Γιώργος Σ. Κουμάνταρος,-Κάπτεν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος,-Κώστας Μ. Λαιμός,-Γιάννης Σ. Λάτσης,-Γεώργιος Π. Λιβανός,-Σταύρος Γ. Λιβανός,-Νικόλαος Δ. Λυκιαρδόπουλος-Βασίλης Μ. Μαυρολέων-Σταύρος Σ. Νιάρχος,-Σταύρος Νταϊφάς,-Περικλής Παναγόπουλος-Γιώργος Α.Παπαδάκης-Μιχαήλ Κ. Περατικός,Αλέξανδρος Γ. Τσαβλίρης,-Αντώνιος Ι. Χανδρής,– Αριστοτέλης Ωνάσης