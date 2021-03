Κομισιόν: Πρόσθετη στήριξη 2,5 δισ. για την Ελλάδα μέσω του προγράμματος SURE

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

πρότεινε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή ύψουςσε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του, του μέσου των 100 δισ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από τηνΟι προτάσεις ακολουθούν επίσημα αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του SURE, τα οποία υποβλήθηκαν από το, την, την, τη, τηκαι τη, επιπλέον της στήριξης που έχει ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο.Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλαν τα έξι κράτη μέλη, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή 394 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο, 125 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 113 εκατ. ευρώ στη Λετονία, 355 εκατ. ευρώ στη Λιθουανία και 177 εκατ. ευρώ στη Μάλτα. Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο της προτεινόμενης από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του SURE, χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 94,3 δισ. ευρώ για 19 κράτη.«Λιγότερο από δύο μήνες μετά το αίτημα που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων – αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων από το Πρόγραμμα SURE, η Επιτροπή εισηγήθηκε σήμερα τη διάθεση επιπλέον ποσού, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, για τη χώρα μας.Έτσι, μαζί με τα 2,7 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εκταμιευθεί προς την Ελλάδα από το Πρόγραμμα, η συνολική ενίσχυση, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, θα ανέλθει στα 5,2 δισ. ευρώ.Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.Η Κυβέρνηση λειτουργεί, και θα συνεχίσει να λειτουργεί, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθμό τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και η κοινωνία και η οικονομία να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών