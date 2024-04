Επίτιμος διδάκτορας αναγορεύτηκε ο κάπτεν Δημήτρης Ματθαίου

Επίτιμος Διδάκτωρ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου BC University Business and Theology αναγορεύτηκε ο κάπτεν Δημήτρης Ματθαίου πρόεδρος του AHEPA Maritime Chapter το AHEPA Maritime, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Green Award, διευθύνων σύμβουλος της Arcadia Shipmanagement Co. Ltd και της Aegean Bulk Co. Inc. των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.Η διεξαγωγή της τελετής πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grande Bretagne στις 19 Απριλίου 2024. Η απονομή του Διδακτορικού τίτλου, αποτελεί την αναγνώριση των εκτεταμένων επιτευγμάτων του Δημήτρη Ματθαίου, τόσο στον ναυτιλιακό τομέα, όσο και πέρα από αυτόν. Η τελετή περιλάμβανε μια λίστα με διάσημους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του Dr. Vijay Kumar, Προέδρου του BC University Business and Theology, καθώς επίσης και του BCU UK Trust.Στην τελετή παραβρέθηκαν εκλεκτά πρόσωπα από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, της Ναυτιλίας, της Ιατρικής, καθώς επίσης και της Αμερικανοελληνικής οργάνωσης, AHEPA.