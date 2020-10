Η Κομισιόν θα εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE ανώτατου ποσού 100 δισ. ευρώ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει ταστο πλαίσιο της πρωτοβουλίαςΠρος τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα. Σκοπός του εν λόγω πλαισίου είναι να παρέχει στους επενδυτές των ομολόγων αυτών την ασφάλεια ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.Η ανακοίνωση αυτή έπεται της έγκρισης του Συμβουλίου να χορηγηθείστο πλαίσιο του μέσου SURE με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.Το πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ένα από τα εργαλεία του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ για τηνκαι τα κοινωνικά ομόλογα της Κομισιόν θεωρούνται ως μια δοκιμή για το πολύ μεγαλύτερο ταμείο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο η έκδοση των ομολόγων αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος EU SURE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδίδει ομόλογα ύψους 5 δισ. ευρώ κάθε δεύτερη εβδομάδα μέχρι το τέλος του 2021, με περίοδο ωρίμανσης έως και τα 30 χρόνια.δήλωσε τα εξής: «Δεν επενδύουμε απλώς δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά το κάνουμε με την έκδοση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό θα δώσει στους επενδυτές την ευκαιρία να συνδράμουν στις προσπάθειές μας, καθώς έως και 100 δισ. ευρώ θα συμβάλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη.»αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, δήλωσε: «Η απόφαση έκδοσης των ομολόγων EU SURE ως κοινωνικών ομολόγων θα αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά κοινωνικών ομολόγων. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή απόδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της ΕΕ για βιώσιμη χρηματοδότηση. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη σημερινή ανακοίνωση και προσβλέπω στην επικείμενη έκδοση EU SURE στο εγγύς μέλλον.»Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευτούν στα δικαιούχα κράτη μέληπου θα τα βοηθήσουνκαι παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.Το σημερινό πλαίσιο παρουσιάζει στην επενδυτική κοινότητα τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση ομολόγων SURE θα χρησιμοποιηθούν για έναν σαφώς καθορισμένο στόχο:. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι επενδύσεις τους σε αυτά τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση στοχευμένων μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο της Επιτροπής για τα κοινωνικά ομόλογα θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς κοινωνικών ομολόγων, η οποία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής αγοράς «Βιώσιμης χρηματοδότησης».Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς, το πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα, με την υποστήριξη του κανονισμού για το, ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα ληφθέντα δάνεια. Σύμφωνα με το πλαίσιο, ταυποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των ομολόγων. Με βάση τις πληροφορίες στις εν λόγω εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να δείξει στους επενδυτές ότι τα ομόλογα EU SURE έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.Με την κατάρτιση και παρουσίαση ενός πλαισίου κοινωνικών ομολόγων, η Επιτροπή επιδιώκει να απευθύνει πρόσκληση στους επου επιθυμούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους δημιουργικά για σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ΠΚΔ). Το πλαίσιο της Επιτροπής για τα κοινωνικά ομόλογα καταρτίστηκε με πλήρη συμμόρφωση προς τις αρχές για τα κοινωνικά ομόλογα που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA). Αξιολογήθηκε ανεξάρτητα από εξωτερικό αξιολογητή, τη Sustainalytics.Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή προχωρά ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοση των πρώτων ομολόγων SURE. Η πρώτη συναλλαγή θα ακολουθήσει κατά το