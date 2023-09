Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Μια ολόκληρη εποχή, ένα έπος και η αφρόκρεμα της επιστήμης με επικεφαλής τον Τζούλιαν Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ίσως η απόλυτη πολιτική τοιχογραφία που ξεκλειδώνει χαρακτήρες, σχέσεις, πολιτικές και το βάθος της αντιφατικής προσωπικότητας του δημιουργού της ατομικής βόμβας--οπωσδήποτε

Τι από τα δύο είναι, δολοφονία η αυτοκτονία; Κάπως έτσι η σύζυγος καταλήγει στο δικαστήριο ως βασική ένοχη για το φόνο. Και κάπως έτσι, μέσω της διαδικασίας, βγαίνουν στη φόρα όλα. Σκηνές από ένα τελειωμένο γάμο—αν έχετε υπομονή θα συναντηθείτε με αξονικό τομογράφο χαρακτήρων και σχέσεων

Τα φαινόμενα απατούν. Η γνωστή, κλαστική συνταγή του Αλφρεντ Χίτσκοκ πάνω στην οποία δομήθηκαν οι περισσότερες και καλύτερες κινηματογραφικές «στιγμές» του. Εδώ λοιπόν, σ αυτή την ασπρόμαυρη μεταπολεμική ιστορία, νεαρή γυναίκα σε ειδυλλιακή μα πληκτική μικρή πόλη στην Καλιφόρνια υποψιάζεται τον θείο της ως κατά συρροή δολοφόνος με αγγελικό πρόσωπο που τρομοκρατεί τη χώρα!-all time classic

Ισως το καλύτερο σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλλη και οπωσδήποτε η αξεπέραστη «στιγμή» του Νίκου Κούνδουρου αλλά και το δραματικό ρεσιτάλ ερμηνείας του Ντίνου Ηλιόπουλου. Οπου καλοκάγαθος και στερημένος υπαλληλίσκος, λόγω φοβερής ομοιότητας, εκλαμβάνεται από το συνάφι τοπικής συμμορίας ως ο αρχηγός της μαφίας—αρυτίδωτο

Δύο Αμερικανίδες στη Βαρκελώνη πέφτουν στο κρεβάτι Ισπανού ζωγράφου, φυσικά μαζί του. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν τους πιάνει στα πράσα η θυελλώδης πρώην σύζυγος του. Τώρα τι γίνεται; Μπας και το τρίο γίνεται τετράγωνο; --διασκεδαστικό

Από τις καλύτερες, αριστοτεχνικά φτιαγμένες «στιγμές» των αδελφών Κόεν, του 1996 σε φρέσκια κόπια όπου μίζερο ανθρωπάκι προσλαμβάνει δύο ανεγκέφαλα ρεμάλια για να απαγάγουν την γυναίκα του έτσι ώστε ο πεθερός να πληρώσει τα λύτρα και εκείνος να αρπάξει το μερίδιο του λέοντος--αριστούργημα

Ασπρόμαυρη θρυλική κομεντί του 1954 σε σενάριο του μαυροπινακισμένου Ντάλτον Τράμπο. Οπου νεαρή πριγκίπισσα αγνώστου βασιλείου, περιφερόμενη στους δρόμους της Ρώμης, καταλήγει κουρασμένη στο φτωχικό δωμάτιο Αμερικανού ρεπόρτερ. Και όταν εκείνος ανακαλύπτει το κελεπούρι, αποφασίζει να δημοσιεύσει το story της γνωριμίας τους—Το συνιστώ

Κάτι σαν ντοκιμαντέρ με εξαιρετικές λήψεις και ανατρεπτικές εναλλαγές από την καθημερινή ζωή στην Κούβα του Κάστρο και του 1964—σχεδόν αριστούργημα

Η πρώτη μεγάλη έξοδος των αδελφών Κόεν σε στυλ Film noire παραγωγής 1984. Το μότο γνωστό: απιστία, χρήμα, έγκλημα. Οπου ιδιοκτήτης μπαρ στο Τέξας, υποψιάζεται ότι η σύζυγός του τον απατά με έναν από τους υπαλλήλους του, γι αυτό προσλαμβάνει ιδιωτικό ντετέκτιβ να σκοτώσει και τους δύο. Τα πράγματα όμως γρήγορα ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο-must

«Επικίνδυνη αποστολή: θανάσιμη εκδίκηση μέρος πρώτο» (Mission Impossible: Dead Reckoning part one»

--Σκ Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, Cast Τομ Κρουζ, Ρεμπέκα Φέργκισον, Βανέσα Κίρμπι, Χέιλι Ατγουελ, Σάιμον Πεγκ, Βινγκ Ρέιμς

Το έβδομο «επεισόδιο» της πασίγνωστης σειράς όπου ακατανίκητη και αόρατη ψηφιακή «οντότητα» διεισδύει και ροκανίζει τα πάντα, ο Τομ όμως, μόλις 61 ετών, είναι ιπτάμενος και άτρωτος--διασκεδαστικό



«Indiana Jones ο δίσκος του πεπρωμένου» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

--Σκ Τζέιμς Μάνγκολντ, Cast Χάρισον Φορντ, Φοίβη Γουόλερ Μπριτζ, Μαντς Μίκελσεν, Αντόνιο Μπαντέρας

Απολαυστικό, σαρωτικό, καθηλωτικό. Ο Indiana ηλικίας 81 Μαίων, τρέχει, καταδιωκόμενος από Ναζί, να ανακαλύψει τον μηχανισμό των Αντικυθήρων του Αρχιμήδη με το οποίο ακόμα και ρήξεις στον χωροχρόνο μπορεί να γίνουν!—Ο, τι καλύτερο για θερινή απόλαυση

Καθηλωτικό από το πρώτο λεπτό, ίσως η καλύτερη στιγμή του Ναγκίσα Οσιμα, παραγωγής 1969, η ιστορία αληθινή όπου πάμπτωχοι γονείς αναγκάζουν το μικρό τους αγόρι να πέφτει σε περαστικά αυτοκίνητα για να εισπράττουν αποζημώση--αριστούργημα

Ζευγάρι μεσήλικων Γάλλων σε απομακρυσμένο χωριό της Ισπανίας καλλιεργεί κτήμα με βιολογικές μεθόδους, όμως οι ντόπιοι επιδίδονται σε απειλές και βίαιες συμπεριφορές επειδή οι Γάλλοι αρνούνται να πουλήσουν το αγρόκτημά τους σε εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταικών συγκροτημάτων—πολυεπίπεδο ακραίων καταστάσεων

Αλλοτριωμένο ζευγάρι μικροαστών σε εφιαλτικό Σαββατοκύριακο πέφτει πάνω που σε αιματοβαμμένους δρόμους της γαλλικής επαρχίας, με δεκάδες πτώματα καθώς και στις άγριες, σχεδόν κανιβαλικές ορέξεις πολλών εκδρομέων—μόνο για Γκονταρικούς

Μια μάνα της γειτονιάς με παραπληγικό γιο και παρέα με μαύρο ταξιτζή αναζητούν τον άφαντο Πάνο, έτερο γιο της ίδιας Χαρούλας-συγκινητικό, ευρηματικό, σουρραλιστικό

Παιδικές μνήμες μιας μικρής με τον χωρισμένο νεαρό πατέρα της κάπου στα παράλια της Τουρκίας. Τίποτα δεν γίνεται, όμως υπογείως όλα μπορεί να έχουν συμβεί--Ιδιαίτερο

Eπιτυχημένος Αμερικανός επιχειρηματίας oδηγώντας τα παιδιά του στο σχολείο λαμβάνει τηλεφώνημα από μια μυστηριώδη φωνή: υπάρχει μια βόμβα κάτω από το κάθισμά sου, που θα εκραγεί αν δεν ολοκληρώσεις μια συγκεκριμένη σειρά πραγμάτων, και αν δεν το κάνει γρήγορα--Μία από τα ίδια δηλαδή Λίαμ Νίσον

Ανεργος και παντρεμένος φροντίζει τα δύο παιδιά του, έλα όμως που αναγκάζεται να πει ότι είναι άτεκνος προκειμένου να προσληφθεί από εταιρεία υψηλής τεχνολογίας—ούτε κρύο ούτε ζέστη

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Όταν η ντροπαλή Μαρινέτ σώζει τη ζωή του μυστηριώδους Μάστερ Φου, ο οποίος τη μεταμορφώνει σε σούπερ ηρωίδα—μόνο για μικρά παιδιά

Με τις ιστορίες δύο γυναικών. Στην πρώτη, η Καναδή Μις Κόσμος 1984 που ακτινοβολεί σεξουαλικότητα. Στη δεύτερη, η Άννα Πλανέτα οδηγεί ένα καράβι γεμάτο ζαχαρωτά και τον Καρλ Μαρξ –αντί για γοργόνα– στην πλώρη, στα κανάλια του Άμστερνταμ. Ποια από τις δύο; Μα φυσικά η Καναδή!—υπερτιμημένο

Σχηματικό, επαναλαμβανόμενο, αναχρονιστικό, κιτσάτο και βαρετό. Ασε που ο Ράιαν Γκόσλινγκ η χλωμή σκιά του εαυτού του--τσιχλόφουσκα

Καλές ιδέες, εξαιρετικές προθέσεις, αλλά φλυαρία άνευ λόγου και αιτίας. Οπου δύο πλάσματα επιδίδονται στο σπορ της πολυτελούς πορνείας. Εκείνος νεαρός χορευτής με το ταμείο μιας διάσημης και «ώριμης» σταρ. Εκείνη με τον έναν και με τον άλλον—έτσι κι έτσι

Το σύνηθες μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά με εκπαιδευτική ουσία περί βασικών στοιχείων της Φύσης, όπως φωτιά, νερό, αέρας και Γη—ό,τι πρέπει για νήπια

«Το μπλε καφτάνι» (Le Blue Du Caftan)



--Σκ Μαριάμ Τουζανί, Cast Λουμπνά Αζαμπάλ, Σαλέχ Μπακρί, Αγιούμπ Μισιούι

Από Μαρόκο. Ο Χαλίμ και η Μίνα έχουν ένα παραδοσιακό ραφείο, μαζί τους ως μαθητευόμενος ο νεαρός Γιουσέφ, με τον οποίο ο Χαλίμ συνάπτει ιδιαίτερες σχέσεις--. Ιστορία καλών προθέσεων, όμως επίπεδη και ολίγον φλύαρη.

Πρώην μυστικός πράκτορας και εκτελεστής τώρα αποδίδει δικαιοσύνη στο όνομα των αδύναμων. Που αυτό; Στη Νότια Ιταλία όπου ανακαλύπτει ότι οι νέοι του φίλοι είναι υποχείρια της τοπικής μαφίας-μία από τα ίδια

Παραλλαγή «Δράκουλα» όταν τέρατα εξέρχονται από τα κιβώτια που μεταφέρει ρωσική σκούνα με κατεύθυνση το Λονδίνο—μακριά

Τι είναι αυτό; Μα φυσικά Video-game για πιτσιρίκια. Μόνο! Και ούτε. Οπου μια ομάδα με αουτσάιντερ. θα ρισκάρουν τα πάντα για να διακριθούν στο πιο αριστοκρατικό άθλημα στον κόσμο--Ε και; Εγώ πάντως δεν θα πάρω!

Περίπτωση εξαιρετική, ό, τι πρέπει για την μειοψηφία των σινεφίλ. Από τις πιο γνωστές σκηνοθεσίες του Ρομπέρ Μπρεσόν, πασίγνωστου για την αφαιρετικότητά του και τον μινιμαλισμό του. Με ένα ταλαιπωρημένο γαιδούρι που υφίσταται τα πάντα—Το 1966 θεωρήθηκε ως ένα από τα μεγάλα ατού της Γαλλικής κουλτούρας!

Λόγω 60ης επετείου από την πρώτη εμφάνιση αυτής της παράταιρης συνύπαρξης του Ζαν Λικ Γκοντάρ με το απόλυτο θηλυκό της εποχής, την Μπριζίτ Μπαρντό. Εκείνη το κορίτσι ενός ανήσυχου σεναριογράφου ο οποίος αναγκάζεται να υποκλιθεί στο πορτοφόλι Αμερικανού παραγωγού. Όμως ο Αμερικανός τα θέλει όλα, δηλαδή και η ταινία να γίνει με τους δικούς του όρους, αλλά και το κορίτσι να το βάλει στο κρεβάτι του!—Κουλτούρα και σεξ μαζί

Κι αυτή η ταινία όταν προβλήθηκε το 1968 έσπασε ταμεία. Από την Γιουγκοσλαβία του Τίτο, όμως οι αρχές την απαγόρευσαν επειδή ο μακαρίτης Μακαβέγιεφ βασισμένος στις αρχές του Βίλχελμ Ράιχ, υπονομεύει την κομματική αυστηρότητα του «υπαρκτού σοσιαλισμού» προτρέποντας Αντρες και Γυναίκες του προλεταριάτου, να εγκαταλείψουν πειθαρχία και να εκτονώσουν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους στο κρεβάτι!--Γερασμένο