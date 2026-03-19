Τον διακεκριμένο ζωγράφο Γιάννη Αντωνόπουλο τίμησε το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας

Τέλος, ο κ. Πίτσαβος έκανε λόγο για ένα παθιασμένο καλλιτέχνη υπενθυμίζοντας πως βοήθησε στο να έρθει η Συλλογή Κάρκα στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας και έχει κάνει πολλές δωρεές στην Πινακοθήκη.Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος συγχαίροντας τον κ. Αντωνόπουλο για το έργο και την προσφορά του στην Τέχνη και ευχόμενος να έχει πάντα επιτυχίες.Ο ζωγράφος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και ευχήθηκε το Φεστιβαλ να συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά.Στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς, το κοινό απόλαυσε επί σκηνής τη Θεατρική Ομάδα Τήνου «Θεατροποιείο» που παρουσίασε το έργο «Περιμένοντας το 8» του Πάνου Νιάγκου.Αυτός ήταν ο πέμπτος από τους οχτώ συνολικά διαγωνιζόμενους θιάσους που θα ανέβουν στη σκηνή του Φεστιβάλ το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Μαρτίου.Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Ώρα 20:30Ο Θεατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Νόστος» (Κόρινθος) παρουσιάζει το έργο «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου ΚαμπανέληΔημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Ώρα 20:30>Τιμητικό αφιέρωμα στον Γλύπτη Κώστα ΒαρώτσοΟμιλητής: Θανάσης Λάλας, δημοσιογράφος-εικαστικός>Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) με το έργο «Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του» του Γιώργου ΚαπουτζίδηΔημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Ώρα 20:30> Απονομή βραβείων> Τελετή Λήξης – Χαιρετισμοί> Μουσικό πρόγραμμα από το Σύνολο Ελληνικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου ΚαρδίτσαςΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ(ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων - Ώρα 20:00Η Ομάδα Ενηλίκων Θεατρικού Εργαστηρίου Μουζακίου «Θέατρο για Όλους» της ITAMOS Μουζάκι παρουσιάζει το έργο «Μια φιγούρα σιωπηλή» (βασισμένο σε κείμενα από το βιβλίο «Γυναίκες της γης» της Μαρούλας Κλιάφα)Πολιτιστικό Κέντρο Μορφοβουνίου «Αντώνης Σαμαράκης» - Ώρα 20:00Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) παρουσιάζει το έργο ΄΄Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του΄΄ του Γιώργου Καπουτζίδη• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 10.30 π.μ. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας οι μικροί μαθητές συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι με θέμα: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγάπη» που θα επιμεληθεί η παιδαγωγός θεάτρου – εμψυχώτρια Σύλβια Σινάνη.• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ: Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο σκηνοθέτης των αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών Λόγω Τιμής, Η ζωή που δεν έζησα και Απαραίτητο φως Λάμπης Ζαρουτιάδης μοιράζεται με τους Καρδιτσιώτες και τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου της πόλης τις σκέψεις του για τις «προκλήσεις της σύγχρονης Σκηνοθεσίας» .• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ. στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο διεθνούς φήμης γλύπτης Κώστας Βαρώτσος αναλύει στο κοινό της πόλης και τα μέλη του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας την εμπειρία του για τα «Έργα τέχνης στον Δημόσιο χώρο».Την Κριτική Επιτροπή στελεχώνουν οι:Μιρέλλα Παπαοικονόμου (Σεναριογράφος-Συγγραφέας)Λάμπης Ζαρουτιάδης (Σκηνοθέτης)Θοδωρής Κατσαφάδος (Ηθοποιός)Κωστής Παπαδόπουλος (Εικαστικός-Μουσικός)Νίκος Αναγνωστόπουλος (Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος)Χορηγοί: Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, Ψυχιατρική Κλινική Καρδίτσας «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», Κατάστημα HONDOS CENTER Καρδίτσας, Οινοποιείο Γιώργος Καραμήτρος, Κατάστημα ρούχων DESSANERO, Ινστιτούτο Αισθητικής Δώρα Γκαβαλέκα, Κομμωτήριο Dimitra Hair n΄ Beauty, Βησσαρία Βαϊοπούλου -Παραγωγός λεβάνταςΧορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ, ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΡΤ3, 102FMΑπευθείας μετάδοση όλων των παραστάσεων μέσω live streaming από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων (www.enpolis.gr).Παρουσιάζει: η Ρίτσα Τσικρίκα.