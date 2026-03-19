Τον διακεκριμένο ζωγράφο Γιάννη Αντωνόπουλο τίμησε το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας
Τον διακεκριμένο ζωγράφο Γιάννη Αντωνόπουλο τίμησε το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας
Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, με καταγωγή από την Καρδίτσα, έχει κάνει 30 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές
Τον διακεκριμένο ζωγράφο Γιάννη Αντωνόπουλο τίμησε, το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, με καταγωγή από την Καρδίτσα, έχει κάνει 30 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη της Βουλής, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας, στο Μουσείο Βορρέ, στο Μουσείο Φρυσίρα, στις Πινακοθήκες Βογιατζόγλου, Πιερίδη, Μοσχανδρέου, Εμφιετζόγλου, στις Δημοτικές Πινακοθήκες Ρόδου, Καρδίτσας, Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης και σε πολλές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αυτόν τον καταξιωμένο καλλιτέχνη τίμησε το Φεστιβάλ και το κοινό είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμα καλύτερα την προσωπικότητά του και το έργο του μέσα από την παρουσίαση που έκανε ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας και πρώην Πρόεδρος Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας Αποστόλης Πίτσαβος.
Πιάνοντας το «νήμα» από την αρχή και το τι ήταν εκείνο το οποίο ώθησε τον Γιάννη Αντωνόπουλο να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, ο ίδιος θυμήθηκε ότι ο πρώτος που κατάλαβε ότι είχε ταλέντο στη ζωγραφική ήταν ο δάσκαλός του στην Ε΄ Δημοτικού.
Στην πορεία, ο Γιάννης Αντωνόπουλος έκανε την πρώτη του Έκθεση το ΄80 ενώ σε ερώτηση του Αποστόλη Πίτσαβου για το τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά του ΄80, απάντησε πως «Εμείς αποφύγαμε τα θερμά χρώματα».
Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «Τον εαυτό μου προσπαθούσα να βγάλω. Έκανα αυτό που άρεσε σ ΄ εμένα».
Στη συνέχεια, εστίασαν σε δυο Εκθέσεις - «σταθμούς» στην καριέρα του Γιάννη Αντωνόπουλου, στην Έκθεση «Γραφές» και στην Έκθεση στη Γκαλερί «Ζυγός».
Όσο για το εάν πιστεύει πως υπάρχουν νέα παιδιά με ταλέντο, ο ζωγράφος απάντησε: «Πιστεύω πως ότι υπάρχει πολύ υλικό. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Όπως υπάρχουν και πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, όπως το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας, που προάγουν τον πολιτισμό».
Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, με καταγωγή από την Καρδίτσα, έχει κάνει 30 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη της Βουλής, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας, στο Μουσείο Βορρέ, στο Μουσείο Φρυσίρα, στις Πινακοθήκες Βογιατζόγλου, Πιερίδη, Μοσχανδρέου, Εμφιετζόγλου, στις Δημοτικές Πινακοθήκες Ρόδου, Καρδίτσας, Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης και σε πολλές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αυτόν τον καταξιωμένο καλλιτέχνη τίμησε το Φεστιβάλ και το κοινό είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμα καλύτερα την προσωπικότητά του και το έργο του μέσα από την παρουσίαση που έκανε ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας και πρώην Πρόεδρος Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας Αποστόλης Πίτσαβος.
Πιάνοντας το «νήμα» από την αρχή και το τι ήταν εκείνο το οποίο ώθησε τον Γιάννη Αντωνόπουλο να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, ο ίδιος θυμήθηκε ότι ο πρώτος που κατάλαβε ότι είχε ταλέντο στη ζωγραφική ήταν ο δάσκαλός του στην Ε΄ Δημοτικού.
Στην πορεία, ο Γιάννης Αντωνόπουλος έκανε την πρώτη του Έκθεση το ΄80 ενώ σε ερώτηση του Αποστόλη Πίτσαβου για το τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά του ΄80, απάντησε πως «Εμείς αποφύγαμε τα θερμά χρώματα».
Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «Τον εαυτό μου προσπαθούσα να βγάλω. Έκανα αυτό που άρεσε σ ΄ εμένα».
Στη συνέχεια, εστίασαν σε δυο Εκθέσεις - «σταθμούς» στην καριέρα του Γιάννη Αντωνόπουλου, στην Έκθεση «Γραφές» και στην Έκθεση στη Γκαλερί «Ζυγός».
Όσο για το εάν πιστεύει πως υπάρχουν νέα παιδιά με ταλέντο, ο ζωγράφος απάντησε: «Πιστεύω πως ότι υπάρχει πολύ υλικό. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Όπως υπάρχουν και πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, όπως το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας, που προάγουν τον πολιτισμό».
Τέλος, ο κ. Πίτσαβος έκανε λόγο για ένα παθιασμένο καλλιτέχνη υπενθυμίζοντας πως βοήθησε στο να έρθει η Συλλογή Κάρκα στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας και έχει κάνει πολλές δωρεές στην Πινακοθήκη.
Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος συγχαίροντας τον κ. Αντωνόπουλο για το έργο και την προσφορά του στην Τέχνη και ευχόμενος να έχει πάντα επιτυχίες.
Ο ζωγράφος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και ευχήθηκε το Φεστιβαλ να συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά.
Στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς, το κοινό απόλαυσε επί σκηνής τη Θεατρική Ομάδα Τήνου «Θεατροποιείο» που παρουσίασε το έργο «Περιμένοντας το 8» του Πάνου Νιάγκου.
Αυτός ήταν ο πέμπτος από τους οχτώ συνολικά διαγωνιζόμενους θιάσους που θα ανέβουν στη σκηνή του Φεστιβάλ το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Μαρτίου.
ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 19 Μαρτίου
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Ώρα 20:30
Ο Θεατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Νόστος» (Κόρινθος) παρουσιάζει το έργο «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλη
Παρασκευή 20 Μαρτίου
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Ώρα 20:30
>Τιμητικό αφιέρωμα στον Γλύπτη Κώστα Βαρώτσο
Ομιλητής: Θανάσης Λάλας, δημοσιογράφος-εικαστικός
>Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) με το έργο «Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του» του Γιώργου Καπουτζίδη
Σάββατο 21 Μαρτίου
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Ώρα 20:30
> Απονομή βραβείων
> Τελετή Λήξης – Χαιρετισμοί
> Μουσικό πρόγραμμα από το Σύνολο Ελληνικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
(ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Πέμπτη 19 Μαρτίου
Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων - Ώρα 20:00
Η Ομάδα Ενηλίκων Θεατρικού Εργαστηρίου Μουζακίου «Θέατρο για Όλους» της ITAMOS Μουζάκι παρουσιάζει το έργο «Μια φιγούρα σιωπηλή» (βασισμένο σε κείμενα από το βιβλίο «Γυναίκες της γης» της Μαρούλας Κλιάφα)
Σάββατο 21 Μαρτίου
Πολιτιστικό Κέντρο Μορφοβουνίου «Αντώνης Σαμαράκης» - Ώρα 20:00
Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) παρουσιάζει το έργο ΄΄Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του΄΄ του Γιώργου Καπουτζίδη
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 10.30 π.μ. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας οι μικροί μαθητές συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι με θέμα: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγάπη» που θα επιμεληθεί η παιδαγωγός θεάτρου – εμψυχώτρια Σύλβια Σινάνη.
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ: Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο σκηνοθέτης των αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών Λόγω Τιμής, Η ζωή που δεν έζησα και Απαραίτητο φως Λάμπης Ζαρουτιάδης μοιράζεται με τους Καρδιτσιώτες και τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου της πόλης τις σκέψεις του για τις «προκλήσεις της σύγχρονης Σκηνοθεσίας» .
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ. στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο διεθνούς φήμης γλύπτης Κώστας Βαρώτσος αναλύει στο κοινό της πόλης και τα μέλη του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας την εμπειρία του για τα «Έργα τέχνης στον Δημόσιο χώρο».
Κριτική Επιτροπή
Την Κριτική Επιτροπή στελεχώνουν οι:
Μιρέλλα Παπαοικονόμου (Σεναριογράφος-Συγγραφέας)
Λάμπης Ζαρουτιάδης (Σκηνοθέτης)
Θοδωρής Κατσαφάδος (Ηθοποιός)
Κωστής Παπαδόπουλος (Εικαστικός-Μουσικός)
Νίκος Αναγνωστόπουλος (Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος)
Χορηγοί: Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, Ψυχιατρική Κλινική Καρδίτσας «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», Κατάστημα HONDOS CENTER Καρδίτσας, Οινοποιείο Γιώργος Καραμήτρος, Κατάστημα ρούχων DESSANERO, Ινστιτούτο Αισθητικής Δώρα Γκαβαλέκα, Κομμωτήριο Dimitra Hair n΄ Beauty, Βησσαρία Βαϊοπούλου -Παραγωγός λεβάντας
Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ, ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΡΤ3, 102FM
Απευθείας μετάδοση όλων των παραστάσεων μέσω live streaming από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων (www.enpolis.gr).
Παρουσιάζει: η Ρίτσα Τσικρίκα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
