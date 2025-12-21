Εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του ανακτόρου της Πέλλας, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δύο ελληνιστικά αγάλματα

Ο δήμαρχος Πέλλας έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα» για την περιοχή, επισημαίνοντας ότι η απόδοση του ανακτόρου στο κοινό αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου ευθύνης, ενώ έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν άλλα μνημεία, όπως η Μητρόπολη Γιαννιτσών, το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέη και τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πέλλας.Απαντώντας, η υπουργός Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι το έργο της Μητρόπολης έχει επιλυθεί, αφού είναι θέμα χρόνου η ένταξή του στο τρέχον ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ για το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέη σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτησή του και την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης. Τέλος, για τη Νέα Πέλλα και τα Λουτρά του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2025 προωθήθηκε, μετά από περίπου 35 χρόνια, η απαλλοτρίωση του χώρου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανασκαφή και η μελλοντική ανάδειξη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής.