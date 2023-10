Στέλιος Φαϊτάκης: Πέθανε ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας ζωγράφος

Κλείσιμο

Μάθετε πού και πώς ψηφίζετε βήμα-βήμα

Ένας από τους πλέον αξιόλογους καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, που πάντρεψε αριστοτεχνικά την βυζαντινή με την κοσμική ζωγραφική και σχολίασε μοναδικά μέσα από τα έργα του φαινόμενα και καταστάσεις της σύγχρονης εποχής, κερδίζοντας διεθνή καταξίωση, ο, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 47 ετών.Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (2003) με καθηγήτρια την Ρένα Παπασπύρου στο Γ’ εργαστήριο ζωγραφικής. Παρακολούθησε, μάλιστα, μαθήματα Αγιογραφίας, ως κατ’ επιλογήν μάθημα, με δάσκαλο τον κ. Σώζο Γιαννούδη, μια τέχνη η οποία η οποία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεπέτειτα έργο του.Ο Στέλιος Φαϊτάκης ξεκίνησε την καριέρα του ως καλλιτέχνης γκράφιτι και άρχισε να καθιερώνεται στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή μετά την παρουσίαση της τοιχογραφίας «Ο Σωκράτης πίνει το κώνειο» στην Μπιενάλε της Αθήνας το 2007. Το 2011, με τη συμβολή της επιμελήτριας και πλέον καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ, Κατερίνας Γρέγου, Η συμμετοχή του στη Μπιενάλε της Βενετίας, το 2011, απογείωσε τη φήμη του σε διεθνές επίπεδο.Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε πληθώρα ατομικών και ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 1η Μπιενάλε της Ρίγας “RIBOCA” (2018), «Αντίδωρον», έκθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μέρος της Documenta 14, Κάσελ (2017), «Δικαίωμα στο μέλλον», Μουσείο Τέχνης του 20ου και 21ου αιώνα, Αγία Πετρούπολη (2017), «Τέμπλον», Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (2017), «Κοινοί ιεροί τόποι», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΜOMus), Θεσσαλονίκη (2017), Lasco Project #6, με ανάθεση μόνιμης τοιχογραφίας στο κτήριο του Palais de Tokyo, Παρίσι (2016), "Shit and Die", Palazzo Cavour, Τορίνο (2014), 1η Μπιενάλε του Κιέβου (2012), τοιχογραφία στην πρόσοψη του Δανέζικου περίπτερου στην 54η Μπιενάλε της Βενετίας (2011), «Art in the Street», MoCa, Λος Άντζελες (2011) και 1η Μπιενάλε της Αθήνας «Destroy Athens» (2007).Εκτός από την ζωγραφική, ασχολούνταν συστηματικά στις πολεμικές τέχνες ενώ είχε παρακολουθήσει σεμινάρια Οστεοπαθητικής, Τσι Γκόνγκ και λοιπών στοιχείων Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.