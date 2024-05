Κήπος του Μεγάρου: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα δώσουν συναυλίες το φετινό καλοκαίρι

δημοφιλών καλλιτεχνών, που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα, ποπ και έντεχνο τραγούδι μέχρι ορχηστρική και world μουσική, ταινίες βωβού κινηματογράφου με συνοδεία ζωντανής μουσικής, προβολές μεγάλων παραγωγών από φημισμένα κέντρα συμφωνικής μουσικής και λυρικά θέατρα της Ευρώπης, με τα πιο λαμπρά αστέρια του διεθνούς μουσικού στερεώματος αλλά και υπαίθριο θέατρο σκιών περιλαμβάνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα φιλοξενήσει, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οπου αποτελεί, εδώ και χρόνια, ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ψυχαγωγίας της πόλης.Η αυλαία θα ανοίξει στις 10 Ιουνίου με την συναυλία τηςενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες μουσικές βραδιές με τους, Κωνσταντίνο Βήτα, Γιώργο Περρή κ.α.Επιπλέον, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Κήπος του Μεγάρου θα φιλοξενήσει στις 21 Ιουνίου τηη οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Άλκηστις Πρωτοψάλτη«Καλό καλοκαίρι»Megaron and Unitel PresentΣε συνεργασία με την UNITELΜαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές.Κ. ΒΗΤΑ«Καλοκαίρι 2024»

Συμπαραγωγή | Menta Art Events – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Θοδωρής Μαραντίνης
«Πάρτι στον Κήπο»
Συμπαραγωγή | Minos EMI – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
O Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Αργοναυτική εκστρατεία» (νέα παραγωγή)
Συμπαραγωγή | Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Πάνος Μουζουράκης
«Μεγαλώνω» Live
Συμπαραγωγή | Minos EMI – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Γιορτή της Μουσικής
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου
Συγκρότημα Babo Κoro
Megaron and Unitel Present
Σε συνεργασία με την UNITEL
Μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές.
Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου
Συμπαραγωγή | Minos EMI – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Burger Project & Φίλοι
«Πάρτι στον Κήπο του Μεγάρου»
(για όλη την οικογένεια)
18:00 – 19:00 | Bobos DJ Set & Happenings
19:00 – 20:30 | Συναυλία Burger Project
20:30 – 22:00 | Bobos DJ Set & Happenings
Συμπαραγωγή | Mellow Productions – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Υποστήριξη | Bobos Arts Festival
Γιώργος Περρής
«Αυτό μόνο»
Συμπαραγωγή | Pure Art – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
«Το εργαστήρι του Δρ. Καλιγκάρι»
Στάθης Άννινος & Guests
Συμπαραγωγή | Μορφωτικό Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΕΚΕΠ) – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών