18 Μαΐου 2024: Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Συντελεστής: Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΑθήναςXώρος: Αίθουσες πτέρυγας Νεοφύτου ΔούκαΤο Μουσείο σας ρωτάει! Ελάτε να απαντήσετε και να δημιουργήσουμε τον «κόσμο του μουσείου» μαζί!Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης καλεί τους επισκέπτες σε μια διαδραστική δράση σε μορφή διαλόγου όπου μικροί και μεγάλοι θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις σε ερωτήσεις διατυπωμένες από το προσωπικό του Μουσείου, για το Μουσείο!Οι επισκέπτες, αφού ανακαλύψουν τις ερωτήσεις, με φαντασία και κριτική σκέψη, θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις και ερμηνείες με τη δική τους ματιά, για τον «κόσμο του μουσείου», πώς είναι σήμερα και τι θα επιθυμούσαν να αλλάξει.Συντελεστής: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Μουσείο Κυκλαδικής ΤέχνηςXώρος: Foyer και ροτόντα Μεγάρου Σταθάτου & Foyer Νεοφύτου ΔούκαΟμιλητής: Γιάννης Παπαδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτην Έκθεση Κυκλαδικής Τέχνης του Μουσείου, ο Γιάννης Παπαδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα «συνομιλήσει» με τα εκθέματα παρουσιάζοντάς τα με εύληπτο τρόπο στο σήμερα.Θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την Hands Up, το πρώτο πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα.Xώρος: 1ος Όροφος Έκθεση Κυκλαδικής ΤέχνηςΗ Χορωδία ιμCHOR, σε δυο εμφανίσεις, θα ταξιδέψει τους επισκέπτες, με τα τραγούδια της, στη θάλασσα του Αιγαίου και τις παραδόσεις των νησιών που παραμένουν αναλλοίωτες ως τις μέρες μας.Συντελεστής: Χορωδία ιμCHORΣτους χώρους του ΜουσείουΚατά τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η απτική προθήκη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα είναι διαθέσιμη μέσα στην έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης για άτομα με προβλήματα όρασης και τους συνοδούς τους. Η ξενάγηση απευθύνεται επίσης και σε όσους επισκέπτες και επισκέπτριες του μουσείου επιθυμούν να βιώσουν την εμπειρία της εξερεύνησης της έκθεσης Κυκλαδικής Τέχνης μέσω του συνόλου των αισθήσεών τους και να διερευνήσουν τον χώρο της αναπηρίας και τα εμπόδια που βιώνει ένα άτομο με αναπηρίες τόσο στην καθημερινότητά του όσο και κατά την συμμετοχή του σε πολιτιστικές δραστηριότητες.Η απτική προθήκη είναι μέρος του σταθερού προγράμματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με τίτλο σε «ΣΕ ΕΠΑΦΗ» το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο τις αρχές της συμπερίληψης. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (οπτική και ακουστική βλάβη) να έχουν πρόσβαση στη μόνιμη έκθεση Κυκλαδικής Τέχνης. Η θεματική διαδρομή του προγράμματος περιλαμβάνει μια κινητή απτική προθήκη με αντίγραφα εκθεμάτων, ηχητική ξενάγηση, κείμενα σε γραφή braille και μεγαλογράμματη γραφή καθώς και απτικούς χάρτες.Το πρόγραμμα «ΣΕ ΕΠΑΦΗ» υλοποιείται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, στρατηγικού συνεργάτη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.Συντελεστής: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Μουσείο Κυκλαδικής ΤέχνηςXώρος: 1ος Όροφος, Συλλογή Κυκλαδικής ΤέχνηςΟμιλήτρια: Κλεοπάτρα Καθάριου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΣτην Έκθεση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του Μουσείου, η Κλεοπάτρα Καθάριου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα φωτίσει με τη δική της ματιά τα αγγεία της κλασικής εποχής του Μουσείου.Θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την Hands Up, το πρώτο πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα.Xώρος: 2ος Όροφος, Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής ΤέχνηςΟμιλητής: Γιώργος Μπουρογιάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτην Έκθεση Κυπριακών Αρχαιοτήτων του Θάνου Ν. Ζιντίλη του Μουσείου, ο Γιώργος Μπουρογιάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα περιηγηθεί με τη δική του ματιά στον νησιωτικό πολιτισμό που ένωσε στην τέχνη του το Αιγαίο, την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή.Θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την Hands Up, το πρώτο πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα.Xώρος: 3ος Όροφος, Έκθεση Αρχαίας Κυπριακής ΤέχνηςΧορογραφία με τη συμμετοχή παιδιών με θέμα την ελεύθερη έκφραση και τη δικαιοσύνη στην εκπαίδευση, από την Κορίνα Κοτσίρη και την ομάδα Synthesis 748.Η «Ισότητα» είναι μια χορογραφία με τη συμμετοχή παιδιών με θέμα την ελεύθερη έκφραση και τη δικαιοσύνη στην εκπαίδευση από την Κορίνα Κοτσίρη και την ομάδα Synthesis 748.Πρόκειται για μια χορογραφική performance από ένα σύνολο παιδιών του οργανισμού «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού». Η performance γίνεται με τη χρήση της ουδέτερης μάσκας σε διάφορα σημεία του σώματος, λέξεις και μουσική.Συντελεστές: Κορίνα Κοτσίρη και ομάδα Synthesis 748Xώρος: Foyer και ροτόντα Μεγάρου ΣταθάτουΜουσείο Κυκλαδικής ΤέχνηςΝεοφύτου Δούκα 4106 74, Αθήνα