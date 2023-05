Park your Cinema: Υπαίθριες προβολές στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κλείσιμο

Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιλέγει αγαπημένες ταινίες επιστημονικής -και όχι μόνο- φαντασίας, στο πλαίσιο της σειράς υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προτείνει τις ταινίες για ενήλικες, ενώ τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF). Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Φέτος το καλοκαίρι το Φεστιβάλ επέλεξε ταινίες που βλέπουν το μέλλον ως συναρπαστική βόλτα στο άγνωστο: εμβληματικές ταινίες των 80ς και των 90ς (Επιστροφή στο Μέλλον, Παιχνίδια Πολέμου, Οι Άντρες με τα Μαύρα, H Μέρα της Μαρμότας, Οι Αρειανοί Επιτίθενται, Big, Jurassic Park, O Σιδερένιος Γίγαντας), αλλά και μεταγενέστερες (Μετά την Επόμενη Μέρα, Wall-E, Interstellar, Μικρόκοσμος, Ready Player One).ΗΠΑ, 1985Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ ΖεμέκιςΣενάριο: Ρόμπερτ Ζεμέκις, Μπομπ ΓκέιλΠρωταγωνιστούν: Μάικλ Τζέι Φοξ, Κρίστοφερ ΛόιντΟ Μάρτι ΜακΦλάι, ένας δεκαεπτάχρονος μαθητής λυκείου, εγκλωβίζεται κατά λάθος στο 1955, πηγαίνοντας 30 χρόνια πίσω στον χρόνο. Με τη βοήθεια του φίλου του, καθηγητή Έμετ Μπράουν, προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στο 1985, σε μία κλασική κινηματογραφική περιπέτεια που μετατρέπεται σε μάχη απέναντι στον χρόνο. Η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις αγαπήθηκε από γενιές σινεφίλ, έγινε σημείο αναφοράς και παραμένει μέχρι σήμερα ένα ορόσημο της ποπ κουλτούρας των 80s.