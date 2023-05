Κλείσιμο

Ένα πρωτότυπo δρώμενο που συνδυάζει την κλασική φιλολογία με τον σύγχρονο, και περιέχει αποσπάσματα από τα έργα της σπουδαίας Αμερικανίδας χορογράφουπου είναι βασισμένα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αποτελεί η παράσταση «» που θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 4 Ιουνίου στοΤο πρότζεκτ αυτό, το οποίο έχει παρουσιαστεί με επιτυχία σε διάφορους αθηναϊκούς χώρους, βασίζεται σε έργα που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και την επιρροή των αρχαίων κειμένων στις τέχνες και τον πολιτισμό των ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα.Στην εκδήλωση εναλλάσσεται η αφήγηση με τον χορό. Η, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο College Year in Athens (CYA), δημιουργεί και παρουσιάζει μια επιμορφωτική ομιλία για την τεχνική, το όραμα και το κινητικό λεξιλόγιο της Γκράχαμ, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της τέχνης του 20ού αιώνα. Η ομιλία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η Γκράχαμ ερμήνευσε την αρχαία ελληνική μυθολογία και ιδιαίτερα τις αρχαίες ελληνικές ηρωίδες και τα έντονα συναισθήματά τους – οργή, πένθος, ζήλια, φόβο, και επιθυμία για εκδίκηση. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στο μύθο του Οιδίποδα και της Ιοκάστης και στις χθόνιες θεότητες, τις Ερινύες.Η καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ,, σε συνεργασία με τo Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη διδάσκει, συνθέτει, και αναβιώνει μια χορευτική σύνθεση εμπνευσμένη από το κλασικό ασκησιολόγιο της τεχνικής Γκράχαμ καθώς και αποσπάσματα από τα έργα της χορογράφου, Clytemnestra και Night Journey.Έλληνες επαγγελματίες χορευτές παρουσιάζουν τις συνθέσεις και ερμηνεύουν τα αποσπάσματα από το έργο της Γκράχαμ, όλοι εκπαιδευμένοι στην τεχνική και το ρεπερτόριο της Γκράχαμ, ορισμένοι εξ αυτών με εκπαίδευση και στο Martha Graham Dance Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη.Στην παράσταση χορεύουν οι Ναταλία Καλογεροπούλου, Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Βάσια Κολλιού, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Μαριάννα Τσικμανλή και Μάρα ΤσούρμαΠροπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ