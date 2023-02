Grammy: Η συγκλονιστική ιστορία του τραγουδιού της Μπόνι Ράιτ που κέρδισε Μπιγιονσέ και Αντέλ

Η Bonnie Raitt με τον John Prine που πέθανε το 2020 από κορωνοϊό

Μπορεί ο αναμενόμενος θρίαμβος τηςνα προσέλκυσε τα φλας και να κέρδισε τις εντυπώσεις στην χθεσινή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων, η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, ωστόσο, ήρθε από την 73χρονη ερμηνεύτρια της κάντρι, η οποία κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο βραβείο για το «».Ενώ όλοι περίμεναν πως ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία εξελιχθεί σε μια σκληρή μάχη μεταξύ της Μπιγιονσέ και της Adel, οι οποίες συμμετείχαν με τις σούπερ επιτυχίες τους «Break My Soul» και «Easy on Me» αντίστοιχα, η μπαλάντα καρδιάς της «», εμπνευσμένη από μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία, ήρθε να αποδείξει πως η μεγαλύτερη δύναμη, ακόμα και στον κόσμο της σόου μπιζ, κρύβεται στο ανθρώπινο συναίσθημα και στο μεγαλείο της προσφοράς.Ήταν το 2018 όταν η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια, που έχει τιμηθεί και κατά το παρελθόν με σημαντικά βραβεία, παρακολούθησε στις ειδήσεις την ιστορία μιας γυναίκας που έχασε τον γιο της και πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανα του. Μερικά χρόνια αργότερα εμφανίστηκε μπροστά της ο άνδρας ο οποίος είχε πάρει την καρδιά του παιδιού της. Κάθισε μπροστά της και τήν ρώτησε αν θέλει να βάλει το χέρι της στο στήθος του για να ακούσει την καρδιά του πρόωρα χαμένου γιού της η οποία συνέχιζε να χτυπά στο δικό του σώμα....«Ήταν ότι πιο συγκινητικό είχε δει ποτέ στη ζωή μου» είχε εξομολογηθεί παλαιότερα η Bonnie Raitt. Η βαθιά αυτή συγκίνησή της, ο απεριόριστος θαυμασμός της για όλες αυτές τις οικογένειες που καταφέρνουν μέσα στον άφατο πόνο της προσωπικής τους απώλειας, να προσφέρουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους τους, τής γέννησε την έντονη εσωτερική ανάγκη, εκείνη την ίδια στιγμή, να κάνει αυτή τη συγκλονιστική ιστορία τραγούδι. Έτσι κι έγινε. Το τραγούδι «Just Like That», μάλιστα ήταν εκείνο που έδωσε και τον τίτλο στο νέο άλμπουμ της το οποίο αλλά και αυτό που αφιέρωσε στον πολυαγαπημένο της τραγουδιστή – τραγουδοποιό της κάντρι και στενό φίλο τηςο οποίος πέθανε το 2020 από κορωνοϊό.«Κάθε φορά που ακούω για μια οικογένεια να δωρίζει τα όργανα του παιδιού της, που σκοτώθηκε ή έφυγε από ξαφνικό θάνατο, σκέφτομαι πώς μέσα στο πένθος και το σοκ τους, έχουν τη σκέψη, τη συμπόνια και την αγάπη να κάνουν κάτι τέτοιο, πώς είναι ικανοί να κάνουν κάτι τόσο απίστευτο αλλά και το πώς θα αισθάνεται για εκείνους ο άνθρωπος που πήρε το όργανο του παιδιού τους» είχε δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της.Τα ίδια έντονα συναισθήματα δημιούργησε, όπως αποδείχτηκε, το τραγούδι της στον κόσμο που το άκουσε και τού έδωσε τη δυναμική να τα βάλει με τα μεγαθήρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και να νικήσει.Η ίδια η ερμηνεύτρια πάντως δεν περίμενε πως θα το πάρει αυτό το βραβείο. Ήταν εμφανής η έκπληξη και συγκίνηση στα μάτια της, στα λόγια της, όταν το παρέλαβε: «Ω Θεέ μου, είμαι τόσο έκπληκτη, δεν ξέρω τί να πω. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό…» ήταν τα πρώτα της λόγια για να προσθέσει αμέσως μετά: «Εμπνεύστηκα πολύ γι΄ αυτό το τραγούδι από την απίστευτη ιστορία της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της γενναιοδωρίας κάποιου που δωρίζει τα όργανα ενός αγαπημένου του προσώπου προκειμένου να βοηθήσει κάποιον άλλο να ζήσει. Και αυτή η ιστορία ήταν τόσο απλή και τόσο όμορφη για αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε».Για να καταλήξει υπογραμμίζοντας με νόημα: «Δεν γράφω πολλά τραγούδια αλλά είμαι πολύ περήφανη που εκτιμήσατε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι».