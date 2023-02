Grammy 2023: Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία κατακτώντας το 32ο της μουσικό βραβείο

the way Trevor Noah paused the entire ceremony just so he could announce that Beyoncé arrived and hand her her 30th Grammy? love pic.twitter.com/qOvdPOmupm — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Τα Grammys επέστρεψαν στο Crypto.com Arena (προηγουμένως Staples Center) στο Λος Άντζελες για πρώτη φορά από το 2020, ξεκινώντας το βράδυ της Κυριακής με μια παράσταση του Bad Bunny αφού ο Τρέβορ Νόα έδωσε έναν σύντομο μονόλογο στην τρίτη του θητεία ως οικοδεσπότης.

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Οι κατηγορίες ήταν συνολικά 91 και τις περισσότερες υποψηφιότητες, 9, τις είχε η Μπιγιονσέ και ακολουθούσαν ο Κέντρικ Λαμάρ με 8 και η Αντέλ με τον Μπράντι Καρλάιλ από 7. Μαζί τους στην κούρσα για το «χρυσό γραμμόφωνο» κατέβαιναν κι άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Χάρι Στάιλς, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Στιβ Λέισι, οι Coldplay, η ράπερ Λίζο κ.άΗ Μπιγιονσέ, η οποία έχει ήδη κερδίσει τα περισσότερα Grammy από οποιαδήποτε γυναίκα καλλιτέχνη, έλαβε υποψηφιότητες για μεγάλες κατηγορίες όπως το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, το τελευταίο από τα οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ.Τα Grammy Awards, η δεύτερη από τις μεγάλες τρεις απονομές μουσικών βραβείων στις ΗΠΑ (ανάμεσα στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία που απονέμονται το φθινόπωρο και τα Μουσικά Βραβεία Billboard που απονέμονται την άνοιξη), διαθέτουν την ανάλογη αίγλη με τα Oscars, τα βραβεία Emmy και τα βραβεία Tony, και έχουν πάντα μεγάλους stars αφού η ίδια τους η ύπαρξη συνδέθηκε με το εγχείρημα της Λεωφόρου της Δόξας στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1950.Η 65η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy περιλάμβανε επίσης έναν εορτασμό για την 50η επέτειο του hip-hop, με ερμηνείες από τους Big Boi, De La Soul, Missy Elliott, Ice-T, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Public Enemy, Queen Latifah και πολλούς άλλους.Στις νέες κατηγορίες στα φετινά βραβεία είχαν προστεθεί αυτά για τον τραγουδοποιό της χρονιάς (μη κλασικό), την καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής, την καλύτερη ερμηνεία αμερικανικής μουσικής, την καλύτερη μουσική επένδυση για βιντεοπαιχνίδια και άλλα διαδραστικά μέσα και το καλύτερο άλμπουμ spoken word poetry.Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers –DJ Khaled – God DidFuture – I Never Liked YouJack Harlow – Come Home the Kids Miss YouPusha T – It’s Almost DryBad Bunny – Un Verano Sin Ti –Rauw Alejandro – Trap Cake, Vol. 2Daddy Yankee – LegendaddyFarruko – La 167Maluma – The Love & Sex TapeSam Smith and Kim Petras – Unholy –Abba – Don’t Shut Me DownCamilla Cabello and Ed Sheeran – Bam BamColdplay and BTS – My UniversePost Malone and Doja Cat – I Like You (A Happier Song)Willie Nelson – A Beautiful Time –Luke Combs – Growin’ UpMiranda Lambert – PalominoAshley McBryde – Ashley McBryde Presents: LindevilleMaren Morris – Humble QuestBeyoncé – Cuff It –Mary J Blige – Good Morning GorgeousMuni Long – Hrs & HrsJazmine Sullivan – Hurt Me So GoodPJ Morton – Please Don’t Walk AwayHarry Styles – Harry’s House –Abba – VoyageAdele – 30Coldplay – Music of the SpheresLizzo – SpecialBonobo - RosewoodDavid Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)Diplo & Miguel - Don’t Forget My LoveKaytranada Featuring Her - IntimidatedRüfüs Du Sol - On My KneesWouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode - Bayethe –Arooj Aftab & Anoushka Shankar - Udhero NaBurna Boy - Last LastMatt B & Eddy Kenzo - Gimme LoveRocky Dawuni Featuring Blvk H3ro - Neva Bow DownWillie Nelson - Live Forever –Kelsea Ballerini - HeartfirstMaren Morris - Circles Around This TownMiranda Lambert - In His ArmsZach Bryan - Something in the OrangeMuni Long - Hrs & Hrs –Beyoncé - Virgo’s GrooveJazmine Sullivan - Hurt Me So GoodLucky Daye - OverMary J. Blige Featuring Anderson Paak - Here With MeKendrick Lamar - The Heart Part 5 –DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God DidDoja Cat - VegasGunna & Future Featuring Young Thug - Pushin PHitkidd & Glorilla - FNF (Let’s Go)Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi - Degradation Rules –Ghost - Call Me Little SunshineMegadeth - We’ll Be BackMuse - Kill or Be KilledTurnstile - BlackoutBrandi Carlile - Broken Horses –Beck - Old ManThe Black Keys - Wild ChildBryan Adams - So Happy It HurtsIdles - Crawl!Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck - Patient Number 9Turnstile - HolidayOzzy Osbourne – Patient Number 9 –The Black Keys – Dropout BoogieElvis Costello & the Imposters – The Boy Named IfIdles – CrawlerMachine Gun Kelly – Mainstream SelloutSpoon – Lucifer on the SofaWet Leg – Wet Leg –Οι υπόλοιπες υποψηφιότητεςArcade Fire – WEBig Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in YouBjörk – FossoraYeah Yeah Yeahs – Cool It DownBeyoncé – Plastic Off the Sofa –Snoh Aalegra – Do 4 LoveBabyface featuring Ella Mai – Keeps on Fallin’Adam Blackstone featuring Jazmine Sullivan – ‘Round MidnightMary J Blige – Good Morning GorgeousSteve Lacy – Gemini Rights –Cory Henry – Operation FunkTerrace Martin – DronesMoonchild – StarfruitTank and the Bangas – Red BalloonRobert Glasper – Black Radio III –Mary J Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)Chris Brown – Breezy (Deluxe)Lucky Daye – CandydripPJ Morton – Watch the SunKendrick Lamar – The Heart Part 5 –Jack Harlow featuring Drake – Churchill DownsDJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God DidGunna & Future Featuring Young Thug – Pushin PFuture Featuring Drake & Tems – Wait for UDave Chappelle – The Closer –Jim Gaffigan – Comedy MonsterRandy Rainbow – A Little Brains, A Little TalentLouis CK – SorryPatton Oswalt – We All ScreamMadison Cunningham – Revealer –Judy Collins – SpellboundJanis Ian – The Light At The End Of The LineAoife O’Donovan – Age of ApathyPunch Brothers – Hell on Church StreetCody Johnson – ‘Til You Can’t –Maren Morris – Circles Around This TownLuke Combs – Doin’ ThisTaylor Swift – I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)Miranda Lambert – If I Was a CowboyWillie Nelson – I’ll Love You Till The Day I Die