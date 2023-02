Ελευσίνα: Σήμερα και αύριο η τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Κλείσιμο

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσει είναι ελεύθερη για το κοινό, είναι ωστόσο απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Τα δελτία εισόδου για τις δυο εκδηλώσεις του Σαββάτου, για το παράκτιο μέτωπο (19:00) και τη συναυλία των Στέρεο Νόβα (21:30) έχουν εξαντληθεί.17:00 Άφιξη των ΠομπώνΠαράκτια ζώνη, επικράτεια Παλαιού ΕλαιουργείουΘαλάσσια “Ιερά” Οδός, Πειραιάς – Ελευσίνα μέσω θαλάσσης | Πομπή #1Με μοναδικά ιστορικά δεδομένα και τοπόσημα (νερά Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, θρόνος του Ξέρξη, Σαλαμίνα-πατρίδα του Αίαντα, Ελευσίνα-γενέτειρα του Αισχύλου, Ελευσίνια Μυστήρια κ.ά.) και με τη δεσπόζουσα βιομηχανική ζώνη, αυτή η θαλάσσια εμπειρία –που συνιστά μια μυητική διαδρομή στα άδυτα αυτής της περιοχής– έχει στόχο να αναδείξει βιωματικά αυτή την παρεξηγημένη και αναποκάλυπτη πλευράς της Αττικής με τη συμβολή πολυμέσων και παραστατικών τεχνών.Ελευσίνιο Κίνημα, με τη συμμετοχή 14 εθνοτοπικών συλλόγων Ελευσίνας | Πομπή #2Πολλές ταυτόχρονες πομπές, σαν ποτάμια στο τοπίο, σαν αρτηρίες στο αστικό σώμα, θα ενωθούν σταδιακά και θα συνθέσουν ένα νέο μεγάλο πολυμορφικό σώμα. Ενωμένοι όλοι οι εθνοτοπικοί σύλλογοι της πόλης θα σχηματίσουν ένα μεγάλο χορό που θα ‘εκβάλει’ στο σημείο συνέχισης των δράσεων της Τελετής Έναρξης της 2023 Ελευσίς. Ως ανάμνηση αυτής της νέας εμβληματικής πορείας θα στηθεί μια ειδική έκθεση-εγκατάσταση σχετικά με το εργατικό κίνημα στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας.21 χλμ, μια Ημεροδρομία | Πομπή #3Μία εκ των εκ των τεσσάρων μεγάλων διακριτών Πομπών ανθρώπων, που συνθέτουν το δραματικό προσωπικό (dramatis personae) του πρώτου μέρους της Τελετής Έναρξης. Καλεσμένοι περιπατητές από όλη την Ελλάδα θα διανύσουν το σύνολο της Ιεράς Οδού, διατρέχοντας τη γεωγραφία της Αττικής και συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την Αθήνα με την Ελευσίνα.TimeCircus, η μεγαλύτερη προσκυνηματική διαδρομή στην ιστορία της πόλης: 3.000 χλμ από το Βέλγιο στην ΕλευσίναΟι TimeCircus, η βελγική κολεκτίβα από την Αμβέρσα, έχοντας διασχίσει την Ευρώπη με ένα χερσαίο πλοίο (Landship), το οποίο κινείται μόνο με την ανθρώπινη δύναμη, κάνουν την πανηγυρική είσοδό τους στην πόλη της Ελευσίνας. Αμέσως μετά την άφιξή τους, οι Timecircus θα επικεντρωθούν στην κατασκευή του THE ARK, ενός χώρου Αιώνιας Νεότητας και Πολιτισμού που θα λειτουργήσει ως ανοιχτός χώρος για τους νέους όλων των ηλικιών της πόλης19:00 - 20:00 «Μυστήρια Μετάβασης» Κόλπος Ελευσίνας, δράση στη θάλασσα (Απαραίτητη η προκράτηση δελτίου εισόδου)20:00 - 21:30 «Παράκτια Πολιτιστική Διαδρομή», 21 δράσεις κατά μήκος της παραλιακής οδού Κανελλοπούλου21:30 - 23:00 συναυλία «ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ», Πρώην Εργοστάσιο ΙΡΙΣ (Απαραίτητη η προκράτηση δελτίων εισόδου)23:00 - 02:00 After-party με Female DJ set, Αποθήκη 1 Παλαιού ΕλαιουργείουΟι ΝΥΜΦΕΣ εμφανίζονται στην πόλη διάσπαρτα κατά τη διάρκεια της ημέρας.11:00 - 20:00 Εγκατάσταση γλυπτού11:00 - 20:00 Μυστήριο 17 Μελίνα, έκθεση, Αποθήκη 3 Παλαιού ΕλαιουργείουΗ έκθεση ζωντανεύει την πολύπλευρη προσωπικότητα της λαμπερής ηθοποιού, ανυποχώρητης αγωνίστριας για τη δημοκρατία και ακαταπόνητης πολιτικού. Αυθεντικές αφίσες διάσημων ταινιών της Μελίνας Μερκούρη, φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις βραβεύσεις, τον αντιδικτατορικό αγώνα και από στιγμές με τους αγαπημένους της, σκηνές από ταινίες, αυθεντικά θεατρικά κοστούμια από παραστάσεις που έμειναν ιστορικές στο πέρασμα των δεκαετιών, επιστολές που αντάλλαξε με διασημότητες, καθώς και το ίδιο το καμαρίνι της με τα προσωπικά της αντικείμενα.11:00 - 20:00 Μυστήριο 177 Visions from the Underworld, εικαστική Έκθεση, X-Bowling Art CenterΣε ένα σκηνικό που απηχεί αρχαίο ιερό ως αναφορά στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο, κάτι ανάμεσα σε ένα ερείπιο που μπορεί να υπήρξε πριν από χιλιετίες και σε ένα ακαθόριστο, μετα-αποκαλυπτικό μέλλον, οι επισκέπτες προσκαλούνται σε ένα ψυχεδελικό ταξίδι −μια συμβολική κατάβαση στον Κάτω Κόσμο μετ’ επιστροφής− όπου περιλαμβάνονται ποικίλα έργα τέχνης με θέματα όπως ο κύκλος θανάτου και αναγέννησης, οι τελετές μύησης, οι παραισθήσεις και η σημασία όλων αυτών στη σημερινή κοινωνία.11:00 - 20:00 Μυστήριο 29 Ελευσίνα – Ωμό μουσείο, έκθεση, Παλαιό Δημαρχείο ΕλευσίναςΜια έκθεση εκτός των τειχών της πόλης, η οποία ανιχνεύει τις βασικές ψηφίδες που συνιστούν το φαινόμενο «Ελευσίνα», με στόχο να καταδείξει ψήγματα από το παρόν και το παρελθόν της. Επιχειρεί να ερμηνεύσει την πόλη ως έκθεμα, ως πρώτη από μια σειρά χειρονομίες που θα ακολουθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023.11:00 - 20:00 Αποθέματα: Inventory II, Βασίλης Γεροδήμος - Τζένη Αργυρίου, έκθεση - εγκατάσταση, Παγκάλου & ΚανελλοπούλουΜια εικαστική έκθεση-εγκατάσταση μέσα σε τρία container, με βίντεο-ντοκουμέντα και δημιουργική παράθεση τεκμηρίων. Στόχος να αναδειχθεί για μια ακόμη φορά το ισχυρό αποτύπωμα του εργατικού κινήματος στον ελευσίνιο τόπο.12:00 - 20:00 Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες, εικαστική εγκατάσταση, Αποθήκη 2 Παλαιού ΕλαιουργείουΜε μεγάλο σεβασμό στη μεταβιομηχανική ιστορία της πόλης, στην αρχιτεκτονική της και στη γενναιόδωρη αισθητική της, ο Heiner Goebbels χρησιμοποιεί το φως, την προβολή, το νερό και τον ήχο για να μετατρέψει τον χώρο σε ένα Τελεστήριο, έναν χώρο κοσμικής μύησης. Μια ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να ανακαλύψει –χωρίς ιεράρχηση– τις εύγλωττες επιφάνειες των λίθων, τις αναπάντεχες αντανακλάσεις στους τοίχους και στην οροφή, καθώς και τις κινούμενες εικόνες στις οποίες οι περφόρμερ φαίνονται (κυριολεκτικά) να ανασύρουν λείψανα της ευρωπαϊκής ιστορίας από το οπλοστάσιο του παρελθόντος.13:00 - 14:00 Γιορτάζοντας το Φως, δράση στη θάλασσα του Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίνας18:30 - 19:30 Μυστήριο 108 Κάμαρες η περφόρμανς, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Πολιτιστικό Κέντρο Λ. ΚανελλόπουλοςΣτον απόηχο του Μυστηρίου ΚΑΜΑΡΕΣ, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης μοιράζεται μαζί μας τα πεπραγμένα του τριημέρου που προσφάτως ολοκληρώθηκε. Ο χώρος θα λειτουργήσει ως ένα ίχνος - με οθόνες να προβάλλουν βίντεο, εικόνες και αισθήσεις της δράσης που παρήλθε.Οι ΝΥΜΦΕΣ εμφανίζονται στην πόληH Φιλαρμονική του Δήμου Ελευσίνας σε διάφορους δρόμους της πόληςΕγκαταστάσεις στην πόλη:Μυστήριο 34 Πρόσωπα, Lina Bertucci, βιντεοεγκατάσταση, Παλαιό Δημαρχείο ΕλευσίναςΤο έργο Πρόσωπα είναι μια φωτογραφική έκθεση και πολυμεσική συμμετοχική βιντεοεγκατάσταση για τις ποικιλόμορφες κοινότητες της Ελευσίνας. Το έργο εξετάζει τρόπους για την καλλιέργεια ενσυναίσθησης προς τους απογόνους των εργατικών μεταναστών που προσπαθούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την αίσθηση του ανήκειν.Μυστήριο 4 Φωτεινά Ξυστά, Beforelight, φωτιστική εγκατάσταση, πλατεία Αγίας ΜαρκέλλαςΤο έργο αντλεί έμπνευση από την ανθρωπολογική και λαογραφική παράδοση της Χίου, και συγκεκριμένα από τη μεσαιωνική τεχνοτροπία των Χιωτών, τα λεγόμενα “Ξυστά”. Έχει αποσπάσει το Βραβείο Gold και Platinum Project στα Lighting Awards 2022. Η πρωτότυπη φωτιστική εγκατάσταση φιλοξενείται μέχρι και σήμερα στην πλατεία της Αγίας Μαρκέλλας -την καρδιά της Χιώτικης Κοινότητας της Άνω Ελευσίνας.Μυστήριο 85 Μοτίβα της Πόλης, M2P / metoo communication design, εικαστική εγκατάσταση, Καραισκάκη & ΚανελλοπούλουΤο μοτίβο αφηγείται από την αρχή εικόνες και μνήμες της περιοχής. Αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και την πολιτισμική ποικιλομορφία της. Το έργο παρουσιάζεται σε μορφή εφήμερης εγκατάστασης στον δημόσιο χώρο.Για τη διευκόλυνση του κοινού, το Σάββατο 4/2, θα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για τη μεταφορά σας στην Ελευσίνα υπάρχουν οι εξής επιλογές:ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΔωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία της 2023 ΕλευσίςΑπό και προς το κέντρο της Αθήνας (Παλαιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ., Ερμού & Πειραιώς):Αναχώρηση στις 17:00 με απαραίτητη προκράτηση μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Επιστροφή στις 22:00, 24:00 και στις 02:00.Από και προς τον σταθμό Μετρό Αγία ΜαρίναΚυκλικό δρομολόγιο από τις 17:00 έως τις 18:00 (κάθε 15 λεπτά) και από τις 20:00 έως τις 24:00 (κάθε 30 λεπτά).Προκράτηση θέσεων έως Παρασκευή 03/02Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- Με λεωφορείο (γραμμές 845 και 871 από Πειραιά, 876 από τον σταθμό «Αγ. Μαρίνα» του μετρό και 878 από Αχαρνές)- Με προαστιακό (στάση «Μαγούλα» και στη συνέχεια με το λεωφορείο 863)- Με ΚΤΕΛ (γραμμή Μέγαρα - Νέα Πέραμος - Ελευσίνα, με αφετηρία την πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο).ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ Ι.Χ.Για τους κατόχους Δελτίου Εισόδου για το παράκτιο μέτωπο (19:00) ή/και τη συναυλία των Στέρεο Νόβα (21:30) θα λειτουργεί πάρκινγκ (P1) με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Υποχρεωτική επίδειξη του δελτίου εισόδου.Απαραίτητη η προκράτηση θέσηςΠερισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση και τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη θα βρείτε εδώ