Έκθεση βιβλίου: Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στην ιταλική BolognaBookPlus

Η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα στην φετινή, την μεγάλη έκθεση βιβλίου που θα διεξαχθεί στην. Η έκθεση, η οποία ιδρύθηκε σε συνεργασία με την την Ένωση Ιταλών Εκδοτών και λειτουργεί ως μία προέκταση γενικού εκδοτικού ενδιαφέροντος της Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια , θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά, τον Μάρτιο του 2023, εγκαινιάζοντας το νέο θεσμό της Τιμώμενης Αγοράς.Το, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και τους συλλόγους εκδοτών θα παρουσιάσουν ένα δυναμικό και πολύπλευρο πρόγραμμα κλαδικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια της έκθεση μεταξύ των οποίωνπρόγραμμα Συγγραφέων, συμμετοχή στο Πρόγραμμα Bιβλιοπωλών με την EIBF, επαγγελματικό Πρόγραμμα Δικτύωσης, προσκεκλημένους ομιλητές στο Μεταφραστικό Forum και στο Σεμινάριο Πνευματικών Δικαιωμάτων, συμμετοχή στα Προγράμματα Εικονογράφησης και Σχεδιασμού Jackets Off και Best of the Best, καθώς και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκαινίασε το 2021 τοένα πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων με στόχο να διευκολυνθεί να γίνει γνωστός διεθνώς ο πλούτος της σύγχρονης ελληνικής γραμματείας.Όπως δήλωσε η yπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού«Η δυναμική ελληνική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης γέννησε μια νέα φιλόδοξη συνεργασία, που θα ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Η BolognaBookPlus τιμά το ελληνικό βιβλίο και συγχρόνως γίνεται το πεδίο συνάντησης του ιταλικού αλλά και του διεθνούς βιβλιόφιλου κοινού με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική δημιουργία και με τους εκπροσώπους της. Διεθνείς τιμητικές συμμετοχές της Ελλάδας, όπως η συγκεκριμένη, μόνο θετικά μπορούν να λειτουργήσουν για το ελληνικό βιβλίο, την εκδοτική παραγωγή, αλλά και την εξωστρέφεια των Ελλήνων λογοτεχνών. Η στόχευσή μας είναι σταθερή. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία διεθνούς προβολής, κάθε σύγχρονο μέσο ανάδειξης και εξωστρέφειας για να κάνουμε γνωστό τον πλούτο της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθειά μας αυτή αποτελεί το Greeklit, ο ολοκληρωμένος ψηφιακός κόμβος προβολής της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Το Greeklit αποτελεί το όχημα επαφής του ελληνικού βιβλίου με τους ξένους εκδοτικούς οίκους. Eίμαι βέβαιη ότι το BolognaBookPlus αποτελεί μια ακόμα σημαντική ευκαιρία για το ελληνικό βιβλίο και το ταξίδι του στον κόσμο».Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμούσημείωσε σχετικά «Η παρουσίαση της ελληνικής εκδοτικής αγοράς ως η πρώτη Τιμώμενη Αγορά στην BolognaBookPlus το 2023 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστούμε με τους επαγγελματίες του εκδοτικού κλάδου και με το ευρύ κοινό από ολόκληρο τον κόσμο τον πλούτο των ελληνικών Γραμμάτων και την ποικιλομορφία των σύγχρονων ελληνικών λογοτεχνικών φωνών, καθώς και ένα ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα αναδείξει τόσο την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, όσο και τη σύγχρονη δημιουργία. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την Guest Director της BolognaBookPlus, Jacks Thomas και τη Διευθύντρια της Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια (BCBF), Elena Pasoli, για να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία τόσο σε πολιτιστικό, όσο και σε εμπορικό επίπεδο, αλλά και μία σημαντική ευκαιρία δικτύωσης στους Έλληνες εκδότες.«Είμαστε πολύ περήφανοι που η Ελλάδα θα είναι η πρώτη τιμώμενη αγορά της BolognaBookPlus 2023. Αυτή η τιμητική πρόσκληση έρχεται μετά από χρόνια δημιουργικής συμμετοχής στην έκθεση βιβλίου της Μπολόνια με το ελληνικό περίπτερο, που αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με Έλληνες εκδότες και επαγγελματίες στο χώρο του βιβλίου. Θέλω να ευχαριστήσω την Guest Director του BolognaBookPlus Jacks Thomas για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μας προσφέρει να αναδείξουμε τον πλούτο της σύγχρονης ελληνικής εκδοτικής παραγωγής στη διεθνή έκθεση της Μπολόνια και την Elena Pasoli για τη μακροχρόνια σχέση και εμπιστοσύνη με το Bologna Children Book Fair (BCBF)» υπογράμμισε ο, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ενώ η, Guest Director της BolognaBookPlus αναφέρθηκε στη «λαμπρή – και προφανή – μακρά παράδοση της Ελλάδας στα γράμματα, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια» και συμπλήρωσε πως «ένα χρόνο αφότου ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, η Ελλάδα παρουσιάζει την εκδοτική βιομηχανία της στην έκθεση βιβλίου της Μπολόνια 2023.»Η έκθεση BolognaBookPlus ξεκίνησε το 2020 από την BCBF/BolognaFiere, σε συνεργασία με την ιταλική Ένωση Εκδοτών (AIE). Στόχος είναι η ευρύτερη δυνατή προσέγγιση εκδοτών και αναγνωστών μέσω μιας έκθεσης διάρκειας τριών ημερών, εκπαιδευτικών - μεταξύ άλλων -δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με την έγκυρη Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6-9 Μαρτίου 2023. Σε στενή συνεργασία με την ομάδα της Μπολόνια, η BolognaBookPlus διευθύνεται από την Jacks Thomas ως Guest Director, με την υποστήριξη μιας ομάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο.