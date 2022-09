Το κατασκοπικό θρίλερ που θα λατρέψεις

Κλείσιμο

Ο Νταν Τσέις ή «Γέρος» (Τζεφ Μπρίτζες) ζει μόνος με τα δυο του ροτβάιλερ και με τους εφιάλτες του. Ένας μοναχικός άνδρας, που διανύει τη δεκαετία των 70 και κουβαλάει ένα μυστηριώδες παρελθόν: υπήρξε μυστικός πράκτορας της CIA και έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και πολλά χρόνια. Το παρελθόν του όμως επιστρέφει με τη μορφή ενός πληρωμένου δολοφόνου που επιχειρεί να τον σκοτώσει. Όπως είναι αναμενόμενο, στην ιστορία μπλέκουν και άλλοι κυβερνητικοί οργανισμοί στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τον Τσέις να αποκαλύψει μυστικά από παλιές υποθέσεις που έχει χειριστεί. Έτσι, ένας εκπαιδευμένος πράκτορας των ειδικών αποστολών αναλαμβάνει να τον καταδιώξει και αυτός. Όμως ο «Γέρος» δεν είναι εύκολη υπόθεση και αυτό γίνεται φανερό στη διάρκεια και των 7 επεισοδίων της σειράς The Old Man από το Disney+.Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Πέρι που κυκλοφόρησε το 2017 και το σενάριο υπογράφουν οι Τζον Στάινμπεργκ και Ρόμπερτ Λεβίν. Σκηνοθετεί ο Τζον Γουότς. Στον ρόλο του υποδιευθυντή της αντικατασκοπείας του FBI, Χάρολντ Χάρπερ ο Τζον Λίθγκοου.Ο Τζεφ Μπρίτζες βρίσκεται σε μεγάλη υποκριτική ωριμότητα και έχει αφήσει πίσω του τα σημαντικά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά την τηλεόραση εάν εξαιρέσουμε την εμφάνισή του το 1958 στη μικρή οθόνη όταν ως παιδί εμφανίστηκε στη σειρά «Sea Hunt», με πρωταγωνιστή τον πατέρα του, Λόιντ.Ήδη, από το trailer αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, ένα κατασκοπικό θρίλερ με υψηλό επίπεδο παραγωγής και σπουδαίες ερμηνείες.Διαθέσιμο από 28/09, στο Disney+ και στο Vodafone TV Tο Vodafone TV είναι η μοναδική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα που διαθέτει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+ αλλά και στο αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO σε ένα μέρος.Τα διαθέσιμα πακέτα της υπηρεσίας μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, 45+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με κλασικές και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, αποκλειστικό περιεχόμενο και όλες τις μεγάλες πρεμιέρες της HBΟ και του Disney+.Με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber 100 & 200 ΔΩΡΟ το Vodafone TV με το Disney+ & την ΗΒΟ μαζί, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου!