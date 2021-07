Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

—Με φρέσκια κόπια το απόλυτο ρομάντζο όλων των εποχών—Οπωσδήποτε!—Η δεύτερη, ίσως και καλύτερη, συνέχεια με Ροζ πάνθηρα, του 1964 με φρέσκια κόπια—Ατελείωτα γέλια--Αφησε εποχή, εκτοξεύτηκε στα ύψη, συζητήθηκε όσο ελάχιστες άλλες ταινίες και προκάλεσε «αναμετρήσεις» σε σαλόνια και καφενεία—Ολίγον υπερτιμημένο--Κάπου στο Ορεγκον, όταν τυχοδιώκτες αναζητούσαν κάστορες και όταν χρυσοθήρες τα έπαιζαν όλα για όλα—Αργό αλλά ιδιαίτερο--Αγγλος μικροεπιχειρηματίας συνάπτει σχέσεις με Ρώσο ταγματάρχη με αποτέλεσμα πολλές και άκρως απόρρητες πληροφορίες της Μόσχας να καταλήγουν στην MI6 του Λονδίνου—Ετσι κι έτσι--Πλίνθοι, κέραμοι ατάκτως ερριμμένα. Όλα μέσα. Ο ορισμός της απόλυτης αποτυχίας--Κρίμα-- Όλα στο πόδι. Όλα πρόχειρα. Όλα μεταξύ χαβαλέ και καφενείου—Οπου φύγει φύγει!—Μέσα στα καλύτερα θρίλερ όλων των εποχών σε φρέσκια κόπια--Οπωσδήποτε--Η πιο ψυχεδελική ιστορία που επινόησε (το 2001) ο Ντέιβιντ Λιντς, όλα θολά, σουρεαλιστικά ανεξήγητα--Μερικές φορές η αυθαιρεσία κάνει καλό!—Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top—Μη το χάσετε!--Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!--Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α γυναικείου ρόλου για μια ταινία που στο βάθος αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια: για να βρεις την ουσία της ζωής πρέπει να τα χάσεις όλα—σχεδόν αριστούργημα-- Ακατανίκητος ιός, μεταδιδόμενος σεξουαλικά με φορείς τους άνδρες και με θύματα γυναίκες--Καλό-- 11χρονος κινδυνεύει, οι γιατροί συνιστούν μεταμόσχευση ήπατος και τότε η μητέρα αποκαλύπτει στον άντρα της ότι το παιδί δεν είναι δικό του, αλλά κάποιου άλλου από γνωριμία της μιας νύχτας--Αξίζει—Ακαριαίος και ταραγμένος έρωτας δύο ξένων σε ελληνικά νησιά και στην Αθήνα—Love story—Μοναχικός «λύκος» απομονωμένος σε κάποιο δάσος τα βάζει με όλους υπέρ οικολογίας και προσωπικής αντίστασης--Καλό—Αλληγορικό θρίλερ τρόμου με αχόρταγα τέρατα που εξοντώνουν κάθε ζωντανό οργανισμό μόνο που δεν βλέπουν—Καθηλωτικό!—Ζευγάρι Αμερικανών σουλατσάρει και φλερτάρει στο Σαν Σεμπαστιάν με μπόλικη αμπελοφιλοσοφία—Βαρετό--Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της ομότιτλης κινηματογραφικής σειράς όπου η εξουσία ετοιμάζεται για την τελική και πιο ολοκληρωμένη μαζική κάθαρση—Μόνο για πιτσιρίκια—Από «Marvel» με ιπτάμενες, εναέριες super women εναντίον του άθλιουΝτρέικοφ, πρώην ήρωα της μακαρίτισσας Σοβιετικής Ενωσης—Οπτικά εφέ—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!—Animation με δύο πιτσιρίκια στην Ιταλική Ριβιέρα που στην πραγματικότητα είναι τέρατα από άλλο κόσμο--Χαριτωμένο—Αλληγορική ιστορία με θέμα «απώλεια μνήμης»--Αντίγραφο Γιώργου Λάνθιμου-- Animation για μικρά παιδιά με την Μίνα, την Τζένη και όνειρα εφιαλτικά—Χμ!—Ο Λεμπρόν Τζέιμς συναντάει τον Μπαγκς Μπάνι--Πιτσιρικαρία—Καλοφτιαγμένο Animation κατά μεριά Κίνας με μικροσκοπική ηρωίδα σε αναζήτηση του τελευταίου σωτήρα δράκου—Χαριτωμένο- καθώς και κανονικούς ηθοποιούς—Βαρέθηκα!—Ευρηματικό Animation για μικρά παιδιά με την γνωστή και απίθανη οικογένεια των Κρουντς—Χαριτωμένο Νηπιαγωγείο--Κάτι μεταξύ κωμωδίας και εξωφρενικού παραμυθιού μόνο που τώρα η Κρουέλα Ντε Βιλ είναι νέα με φιλοδοξία να γίνει σχεδιάστρια μόδας—Περνάει η ώρα-- Ιστορία έρωτα, εκτός χρόνου, εκτός συγκεκριμένου τόπου, με κάποιον ανώνυμο άνδρα και μια μυστηριώδη θηλυκή ύπαρξη—Μόνο για ψαγμένους«Πως να σκοτώσετε τον πρωταγωνιστή σας» (The Comeback Trail )--Σκ Τζορτζ Γκάλο, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τόμι Λι Τζόουνς, Μόργκαν Φρίμαν-- Τρεις εμβληματικές φυσιογνωμίες κάνουν αστειάκια επιπέδου κατώτερης φαρσοκωμωδίας—Πάρε τον ένα και βάρα τον άλλο«Το κάλεσμα 3: Ο διάβολος με έβαλε να το κάνω» (The Conjuring: The Devil Made me do it)—Σκ. Μάιλς Τσάβες, Πάτρικ Ουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα—Πασίγνωστη ιστορία τρόμου με κάποιον δολοφόνο που ισχυρίζεται ότι ο διάβολος τον «έβαλε» να σκοτώσει—Μία από τα ίδια