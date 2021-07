Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κι όμως καλύτερες, από τις φρέσκιες παραγωγές, η ελληνική «Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος» και η αραβο-γαλλική «Ενας γιος». Όμως επανακυκλοφορούν οι αριστουργηματικές «Συνομιλία» του Κόπολα και «οδός Μαλχόλαντ». Δυστυχώς ο τελευταίος Γούντι Αλλεν απογοητευτικός!--Σκ Γούντι Αλλεν, Cast Ουάλας Σον, Τζίνα Γκέρσον, Κρίστοφ Βάλτς, Λουί Γκαρέλ, Ελένα Ανάγια—Ζευγάρι Αμερικανών σουλατσάρει και φλερτάρει στο Σαν Σεμπαστιάν με μπόλικη αμπελοφιλοσοφία--Βαρετό--Σκ Γιώργος Γεωργόπουλος, Cast Ομηρος Πουλάκης, Βαγγέλης Μουρίκης, Ιωάννα Παππά, Βίκυ Παπαδοπούλου, Μαρί Γιαμαμότο-- Ακατανίκητος ιός, μεταδιδόμενος σεξουαλικά με φορείς τους άνδρες και με θύματα γυναίκες--Καλό--Σκ Μεχντί Μπαρσάουι, Cast Σάμι Μπουατζίλα, Νάτζλα Μπεν Αμτινταλάχ-- 11χρονος κινδυνεύει, οι γιατροί συνιστούν μεταμόσχευση ήπατος και τότε η μητέρα αποκαλύπτει στον άντρα της ότι το παιδί δεν είναι δικό του, αλλά κάποιου άλλου από γνωριμία της μιας νύχτας--Αξίζει--Σκ Εβεράντο Γκουτ, Cast Ανα ντε λα Ρεγκέρα, Τζος Λούκας, Ουίλ Πάτον--Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της ομότιτλης κινηματογραφικής σειράς όπου η εξουσία ετοιμάζεται για την τελική και πιο ολοκληρωμένη μαζική κάθαρση—Μόνο για πιτσιρίκια—Σκ. Μάλκολμ Ντ. Λι, cast Λεμπρόν Τζέιμς, Σέντρικ Τζόι, Ντον Τσιντλ—Ο Λεμπρόν Τζέιμς συναντάει τον Μπαγκς Μπάνι--Πιτσιρικαρία--Σκ Φράνσις Κόπολα, Cast Τζιν Χάκμαν, Τζον Καζάλε, Φρέντερικ Φόρεστ, Χάρισον Φορντ—Μέσα στα καλύτερα θρίλερ όλων των εποχών σε φρέσκια κόπια--Οπωσδήποτε-Σκ Ντέιβιντ Λιντς,Cast Ναόμι Ουότς, Λόρα Χάρινγκ, Τζάστιν Θερού--Η πιο ψυχεδελική ιστορία που επινόησε (το 2001) ο Ντέιβιντ Λιντς, όλα θολά, σουρεαλιστικά ανεξήγητα--Μερικές φορές η αυθαιρεσία κάνει καλό!--Σκ Φλοριάν Ζελέρ, Cast Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Ιμοτζεν Πουτς, Μαρκ Γκάτις, Ρούφους Σιούελ—Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top—Μη το χάσετε!Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Ζανγκ Ζίγι, Τόνι Λιούνγκ, Γκονγκ Λι, Μάγκι Τσανγκ--Εκτυφλωτικής αισθητικής και καθηλωτικής αισθηματικής πνοής, από τις πρωτοπορίες στην παγκόσμια κινηματογραφία, η μέγιστη στιγμή του Γουόνγκ Καρ Βάι παραγωγής 2004--Χάρμα ιδέσθαι!-Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Τόνι Λένγκ, Μάγκι Τσενγκ--Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!(Nomadland)--Σκ Κλόε Ζάο, Cast Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Ντέιβιντ Στράθερν, Λίντα Μέι--Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α γυναικείου ρόλου για μια ταινία που στο βάθος αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια: για να βρεις την ουσία της ζωής πρέπει να τα χάσεις όλα—σχεδόν αριστούργημα--Σκ Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Cast Ντενίς Γκοφ, Σεμπάστιαν Σταν, Ελλη Τρίγγου, Σοφία Κόκκαλη—Ακαριαίος και ταραγμένος έρωτας δύο ξένων σε ελληνικά νησιά και στην Αθήνα—Love story-Σκ Λι Αιζακ Τσανγκ, Cast Στίβεν Γιαν, Γιέρι Χαν, Αλαν Σ. Κιμ, Γιού Γιούνγκ Γουν--Συνύπαρξη και συμφιλίωση Αμερικανών και προσφύγων από Κορέα. Οπου μια μικρή, τετραμελής οικογένεια Κορεατών προσαρμόζονται, καλλιεργούν και επιβιώνουν--Ελεγεία--Σκ Τζώρτζης Γρηγοράκης, Cast Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κόκκαλη, Μιχάλης Ιατρόπουλος—Μοναχικός «λύκος» απομονωμένος σε κάποιο δάσος τα βάζει με όλους υπέρ οικολογίας και προσωπικής αντίστασης--Καλό(A Quiet Place 2)--Σκ Τζον Κρασίνσκι, Cast Εμιλι Μπλάντ, Γκίλιαν Μέρφι, Μίλισεντ Σίμοντς, Τζον Κρασίνσκι—Αλληγορικό θρίλερ τρόμου με αχόρταγα τέρατα που εξοντώνουν κάθε ζωντανό οργανισμό μόνο που δεν βλέπουν—Καθηλωτικό!--Σκ Κέιτ Σόρτλαντ, Cast Σκάρλετ Γιόχανσον, Φλόρενς Πουγκ, Ρέιτσελ Βάις, Ρέι Γουίνστον—Από «Marvel» με ιπτάμενες, εναέριες super women εναντίον του άθλιουΝτρέικοφ, πρώην ήρωα της μακαρίτισσας Σοβιετικής Ενωσης—Οπτικά εφέ--Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!—Σκ. Ενρίκε Καζαρόζα, φωνες: Τίμος Παπαυθυμίου, Νικόλας Ζώζου, Ιωάννα Αλεξανδρή—Animation με δύο πιτσιρίκια στην Ιταλική Ριβιέρα που στην πραγματικότητα είναι τέρατα από άλλο κόσμο--Χαριτωμένο--Σκ Χρήστος Νίκου, Cast Αρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Αργύρης Μπακιρτζής—Αλληγορική ιστορία με θέμα «απώλεια μνήμης»--Αντίγραφο Γιώργου Λάνθιμου--Σκ Κιμ Χάγκεν Γιένσεν και Τόνι Ζινγκ, Cast (φωνές) Λυδία Τζανουδάκη, Θανάσης Κουρλαμπάς, Μελίνα Κατσακούλη-- Animation για μικρά παιδιά με την Μίνα, την Τζένη και όνειρα εφιαλτικά—Χμ!(Raya and the Last Dragon)—Σκ Ντον Χολ, Κάρλος Εστράντα, Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα, cast Κέλι Μαρί Τραν, Αιζακ Γουάνγκ, Τζόνα Ξιάο—Καλοφτιαγμένο Animation κατά μεριά Κίνας με μικροσκοπική ηρωίδα σε αναζήτηση του τελευταίου σωτήρα δράκου—Χαριτωμένο—Σκ Τιμ Στόρι, cast Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικλ Πένια—Μεταγλωττισμένο μείγμα Animation--με Τομ και Τζέρι- καθώς και κανονικούς ηθοποιούς—Βαρέθηκα!)--Σκ Τζόελ Κρόφορντ, Φωνές Κ. Κακλέας, Νίκος Κουρής—Ευρηματικό Animation για μικρά παιδιά με την γνωστή και απίθανη οικογένεια των Κρουντς—Χαριτωμένο Νηπιαγωγείο)--Σκ Κρεγκ Γκιλέσπι, Cast Εμα Στόουν, Εμα Τόμσον, Τζόελ Φράι--Κάτι μεταξύ κωμωδίας και εξωφρενικού παραμυθιού μόνο που τώρα η Κρουέλα Ντε Βιλ είναι νέα με φιλοδοξία να γίνει σχεδιάστρια μόδας—Περνάει η ώρα--Σκ Αλέν Ρενέ, Cast Ντελφίν Σερίγκ, Τζόρτζιο Αμπαράτζι, Σασά Πιτοέφ-- Ιστορία έρωτα, εκτός χρόνου, εκτός συγκεκριμένου τόπου, με κάποιον ανώνυμο άνδρα και μια μυστηριώδη θηλυκή ύπαρξη—Μόνο για ψαγμένους--Σκ Τζορτζ Γκάλο, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τόμι Λι Τζόουνς, Μόργκαν Φρίμαν-- Τρεις εμβληματικές φυσιογνωμίες κάνουν αστειάκια επιπέδου κατώτερης φαρσοκωμωδίας—Πάρε τον ένα και βάρα τον άλλο(The Conjuring: The Devil Made me do it)—Σκ. Μάιλς Τσάβες, Πάτρικ Ουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα—Πασίγνωστη ιστορία τρόμου με κάποιον δολοφόνο που ισχυρίζεται ότι ο διάβολος τον «έβαλε» να σκοτώσει—Μία από τα ίδια