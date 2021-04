Τα Οσκαρ της... θλίψης: Χωρίς λάμψη και με θρίαμβο των φαβορί

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.

H Κλόε Ζάο ποζάρει με τα όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία «Νομαντλαντ»

Η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, κέρδισε το όσκαρ καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου, μαζί με την Γιουν Χου Γιουνκ που κέρδισε το όσκαρ β΄ γυναικείου ρόλου.

Academy Award winners Yuh-Jung Youn and Daniel Kaluuya at the #Oscars pic.twitter.com/vqbBNraQEa — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

Η Εμεραλντ Φάνελ που κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για το «Promising young woman» στο πρες ρουμ. O παραγωγός Πίτερ Σπίαρς, η ηθοποιός Φράνσις Μακ Ντόρματ, η σκηνοθέτηςΚλόε Ζάο και η παραγωγός Μόλι Άσερ ποζάρουν με τα όσκαρ τους για το «Νόμαντλάντ»

Youn Yuh-jung made history with her #Oscars win, marking the first time a Korean actress has won the Best Supporting Actress category. |🎥: Clip Courtesy A.M.P.A.S. © 2021 pic.twitter.com/4FPWZoP8r8 — People (@people) April 26, 2021

Bet you didn't have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card.https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Tyler Perry was honored with the Jean Hersholt Humanitarian Award at the #Oscars! https://t.co/cjCyHPfGms pic.twitter.com/qHbxoqrJOa — ABC News (@ABC) April 26, 2021

The #Oscars2021 In Memoriam ended with a tribute to the late Chadwick Boseman.https://t.co/MkJEJTNoLS pic.twitter.com/j3Dp93n28U — ComicBook.com (@ComicBook) April 26, 2021





Αναλυτικά τα βραβεία της βραδιάς, όπως ανακοινώθηκαν:

Nomadland

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Nomadland

Άντονι Χόπκινς για το The Father





. Εχουμε και λέμε: Οσκαρ καλύτερης ταινίας σε νομάδες χιλιάδων εκτοπισμένων και περιφρονημένων του Αμερικανικού προλεταριάτου. Οσκαρ στην γεροντική άνοια. Οσκαρ στους μετανάστες.στους μαύρους πάνθηρες. Οσκαρ για τις γυναίκες που έχουν υποστεί «σεξουαλική παρενόχληση» και αποφασίζουν να εκδικηθούν. Οσκαρ σε απελπισμένους.σε αλκοολικούς. Όπως λένε και τα ευαγγέλια «οι έσχατοι έσονται πρώτοι».Ολοι έβαλαν το χέρι τους. Η ακροδεξιά πολιτική του Τραμπ. Η ανεργία. Το «» Και κυρίως η πανδημία. Τέτοια θλίψη και τόση μαυρίλα πρώτη φορά στα χρονικά του αιωνόβιου «θείου» Οσκαρ. Ως εκ τούτου έγινε του κορονΟσκαρ!. Η μία ιστορία με κάποιον η κάποιους που θα εγκαταλείπουν τη μάχη με τονθα διαδέχεται την άλληΗ φετινή συγκομιδή των αγαλματίδιων συμπληρώνεται και από έναν πρωτοφανή γεωγραφικό πλουραλισμό. Η θριαμβεύτρια για Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας η-αυτό το πραγματικό όνομα της Κλόε Ζάο- είναι εντελώς Κινέζα, γεννημένη πριν 39 χρόνια στο Πεκίνο.Η 74χρονηπου κέρδισε Οσκαρ β γυναικείου ρόλου, προέρχεται από Νότια Κορέα. Οπου κέρδισε Οσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου είναι Γάλλος. Και φυσικάκαι(Οσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου) είναι Αγγλοι. Υπάρχουν αυθεντικοί Αμερικανοί; Α ναι. Οι τεχνικοί του «» με Οσκαρ καλύτερων εφέ.Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Φυσικά το «Nomadland» είναι ανώτερη όλων. Φυσικά η ερμηνεία του Αντονι Χόπκινς στον «Πατέρα» θεωρείται σεμινάριο Υποκριτικής Τέχνης. Φυσικά ητ, ψυχή τε και σώματι ταυτισμένη με τους περιφερόμενους στο. Αν και εδώ που τα λέμε η Βαιόλα Ντέιβις ως Μα Ρέινι, εκείνο το κατάμαυρο θηρίο των Μπλουζ της δεκαετίας του είκοσι, είναι άλλο πράγμα. Φυσικά το «Sound of Metal»είχε κερδίσει από τα αποδυτήρια το Οσκαρ καλύτερου ήχου. Φυσικά η ασπρόμαυρη φωτογραφία στοείναι η ανάσα της ταινίας. Και φυσικά η σκηνοθεσία αυτής της μικροσκοπικής κινέζικης «κουκίδας» με το όνομα Κλόε Ζάο θα γράψει ιστορία.Αυτό το ιδιαίτερο θηλυκό πλάσμα από το Πεκίνο καταφέρνει να ισορροπεί πάνω στην κόψη του ξυραφιού. Αραγε τι θέλει να πει; Μπας και πρόκειται για πολιτική καταγγελία; Και ναι και όχι. Μπας και πρόκειται για κοινωνική τραγωδία; Και ναι και όχι. Διαρκώς μέσα και έξω. Διαρκώς να επιδίδεται σε πιρουέτες χορεύοντας σε ένα αόρατο λεπτό σχοινί. Στο τέλος όμως αποκαλύπτεται ο Κομφούκιος. Η καταγωγή της.Το «» αναφέρεται και καταγράφει το «νεοσύστατο σπορ» των σύγχρονων και αναπτυγμένων κοινωνιών. Ευτυχώς μακριά από εμάς. Προς το παρόν. Οπου δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένων εργαζόμενων, περιφέρονται σε αχανείς αμερικανικές εκτάσεις. Με τα σαραβαλάκια τους και με τα ελάχιστα συμπράγκαλά τους. Περιφέρονται προς αναζήτηση πρόχειρης, εποχικής εργασίας.. Δεν συμβιβάζονται, συμφιλιώνονται. Και έτσι επειδή δεν έχουν ούτε να κάτι υλικό να χάσουν ούτε να κερδίσουν, αναπτύσσουν μεταξύ τους αληθινές, αυθεντικές και ανιδιοτελείς σχέσεις. Τα «παιδιά» ενός κατώτερου θεού. Χωρίς να γκρινιάζουν. Χωρίς να διαμαρτύρονται. Χωρίς να εξοργίζονται. Χωρίς τίποτα. Απλώς με την καρδιά τους. Αισιόδοξο το μήνυμα. Κερδισμένος ο χαμένος. Αντε τώρα εσύ να το υιοθετήσεις.Κακώς που αυτό το ερμηνευτικό θηρίο με το όνοματων 84 ετών, έχει κερδίσει μόλις δύο Οσκαρ. Για τον «πατέρα» το δεύτερό του μετά από τριάντα χρόνια ως δόκτωρ Χάνιμπαλ Λέκτερ στη «σιωπή των αμνών». Όμως ένα πρέπει να σας πω. Μετά από την πρώτη μισή ώρα το μοναδικό πράγμα που επιθυμείς να κάνεις είναι… όπου φύγει φύγει. Δεν αντέχεται με τίποτα. Αν μάλιστα στην οικογένειά σου έχεις βιώσει κάποιο περιστατικό άνοιας, ε τότε δεν το συνιστώ. Με τίποτα. Αν το αντέξεις είσαι μαζόχα.λοιπόν είναι κάτοχος τεσσάρων αγαλματίδιων. Τρία εξ αυτών για τις ερμηνευτικές επιδόσεις της. Και το τέταρτο ως συμπαραγωγός του «Nomadland». Κατά σειρά έχει κερδίσει Οσκαρ για «Φάργκο» με σκηνοθέτη τον μόνιμο σύντροφό της(από το 1984 μαζί του). Πριν τρία χρόνια για την ερμηνεία της στις «τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ» Και φυσικά το τρίτο για το «Nomadland». Αντε και εις ανώτερα.που κέρδισε Οσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για το «Promising Young Woman» είναι Αγγλίδα ηθοποιός που στα 36 της χρόνια αποφάσισε-και καλώς έπραξε-να γράψει μόνη της το σενάριο και να σκηνοθετήσει την ταινία της.του «Ασπρου πάτου», με Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας είναι από τους κορυφαίους της Δανίας. Και το στόρι αναφέρεται στο αλκοολικό ξεσάλωμα τεσσάρων καθηγητών. Φανταστείτε την αντίθεση. Από τη μια οι περιφερόμενοι στο «» που δεν έχουν τίποτα και από την άλλη οι καλοταισμένοι και χορτασμένοι και μάλιστα αριστεροί διανοούμενοι.Και το ερώτημα απλό: θα δούμε στις αίθουσες, όταν με το καλό ανοίξουν, κάποιες απ αυτές τις Οσκαρικές ταινίες; Και ναι και όχι. Επειδή αρκετές κυκλοφορούν σε διάφορες πλατφμόρμες. Όπως Netflix λόγου χάριν. Επειδή αρκετοί θεατές τις έχουν δει από τους καναπέδες τους. Αλλά και επειδή κάποιες απ αυτές θα ξεμυτίσουν μπας και κόψουν κάποια εισιτήρια.Ένα είναι το σίγουρο. Καμία εξ αυτών δεν είναι για το ευρύτερο, το μεγάλο κοινό. Μακάρι να πέσω έξω!Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»Στην ταινία Ma Rainey’s Black BottomΣτην ταινία Ma Rainey’s Black BottomΚλόι Ζάο για το NomadlandMotion Picture Television FundSound of MetalTwo Distant StrangersIf Anything Happens I Love YouSoul (Pixar)ColetteMy Octopus TeacherTenetΓιουν Γιου-Τζουνγκ για το MinariΝτόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το MankΕρικ Μέσερσμιντ για το MankΜίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το Sound of MetalΤάιλερ ΠέρυSoulFight for You από το «Judas and the Black Messiah»