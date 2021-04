Μάιος στο Netflix: Οι ταινίες και οι σειρές που έρχονται

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ψάχνουμε τι να δούμε τον Μάιο στο Netflix , αφού το πρόγραμμα είναι πλούσιο και καλύπτει όλα τα γούστα σε όλες τις κατηγορίες.Αγαπημένες σειρές επιστρέφουν (ναι ναι το “μενού” περιέχει και τον Λούσιφερ ), ενώ φημολογείται ότι εντός του μήνα θα κυκλοφορήσει και η ημερομηνία της τρίτης σεζόν του επιτυχημένου Master of None.Στις ταινίες συναντάμε κι εκεί ποικιλία, αλλά την παράσταση “κλέβει” το πολυαναμενόμενο φιλμ(Η Γυναίκα στο Παράθυρο) με πρωταγωνίστρια την Amy Adams, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Εϊ. Τζεϊ Φιν04.05.2021Selena: The Series / Σελίνα: Η Σειρά – Β’ ΜέροςΠριν αναδειχθεί βασίλισσα της μεξικανοαμερικανικής μουσικής, η Σελίνα Κιντανίγια ήταν ένα μικρό κορίτσι από το Τέξας με μεγάλα όνειρα και σπουδαία φωνή. Η σειρά ακολουθεί την πορεία της από τη συμμετοχή σε μικρές συναυλίες μέχρι την ανάδειξη στην πιο επιτυχημένη Λατίνα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών, καθώς και τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες χρόνων που χρειάστηκε να κάνει η οικογένεια Κιντανίγια μαζί της.