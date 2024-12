«The Bath», το πρώτο ελληνικό bubble show

Κλείσιμο

Το The Bath, το πρώτο ελληνικό, μεγάλο Bubble Show ανέβηκε στο ΡΕΚΤΙΦΙΕ – Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών. Μικροί και μεγάλοι το αγκάλιασαν κάνοντας την παράσταση sold-out, για όλες τις εβδομάδες.Μετά από ένα μικρό χριστουγεννιάτικο τουρ, η ομάδα επιστρέφει από την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2025 και υπόσχεται ατελείωτες φούσκες, παιχνίδι και χαρά!Οι μετρ του bubble show στην Ελλάδα, το καλλιτεχνικό ζευγάρι της Πολυδραστικής Ομάδας Τέχνης Fabrica Athens, οι Mr and Mrs Bubble, κρύβονται πίσω από τη σύλληψη της θεαματικής αυτής παράστασης με σαπουνόφουσκες, πρωτοπορώντας για ακόμη μια φορά στο τομέα του bubble performing στη χώρα μας.Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του θέαμα για όλη την οικογένεια (ηλικίες 2 - 100+ ετών), μια παράσταση με σαπουνόφουσκες, στην οποία έχουν ενσωματωθεί έντεχνα το θέατρο και το τσίρκο - θέαμα.Πέρα των προγραμματισμένων παραστάσεων, υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης και άλλες μέρες και ώρες για σχολεία και μεγάλα γκρουπ. Επιπλέον, υπάρχει εκπτωτική τιμή για ομαδικές κρατήσεις των 5 ατόμων και άνω.Επιτέλους! Μετά το πέρασμα μίας ακόμη κοπιαστικής μέρας, ίδιας με τις άλλες, είναι ώρα για ένα χαλαρωτικό μπάνιο! Άνθρωποι καθημερινοί, όπως εγώ και εσύ, χωρίς πολλή σκέψη, αδειάζουν το αφρόλουτρο, αφήνουν το νερό να τρέξει και βουτάνε στην αφρώδη μπανιέρα τους.Τι γίνεται όμως όταν οι βρύσες ανοίγουν ταυτόχρονα; Οι λουόμενοι για μια μικρή στιγμή χάνουν τον εαυτό τους. Τα σύνορα της πραγματικότητας ανοίγουν, ο χρόνος στροβιλίζεται και η δίνη της μπανιέρας τους παρασέρνει στον βυθό της φαντασίας τους. Εκεί καθένας συναντάει το παιδί που υπάρχει μέσα του, αλλά και τους άγνωστους που βρέθηκαν τώρα μαζί. Η παρέα τσαλαβουτάει σε έναν ωκεανό από νερό και σαπούνι. Το ξέφρενο παιχνίδι δίνει πνοή στον υδάτινο κόσμο και στο κοινό τους όνειρο γεννούν τον εφήμερο πλανήτη της Σαπουνόφουσκας.Από την επιφάνεια τού ξεχειλίζουν αχαλίνωτες μπουρμπουλήθρες που αντανακλούν τα πολύχρωμα όνειρα τους. Οι σκέψεις τους γίνονται διαφανείς και οι αμέτρητες φυσαλίδες σαπουνιού κινούνται σε απρόσμενες μορφές, μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Φυσαλίδες που μαγνητίζουν τις ματιές των άγνωστων - γνωστών και πλάθουν τη ζωή που ποθούν.Σαπουνόφουσκες και παλιοί γνωστοί παραδίνονται στα κύματα αφρού και στην αέναη μεταμόρφωση του καινούργιου κόσμου. Η γιορτή κορυφώνεται με πυροτεχνήματα αφρού, σαπουνόφουσκας και φωτός. Φυσαλίδες τους περικλείουν και χάνονται μέσα στην εκτυφλωτική τούς λάμψη. Η μεταμορφωμένη σε πεταλούδα καρδιά, ξυπνάει τους όνειρο-ποιους μπανιαριζόμενους, μη ξεχωρίζοντας αν συνεχίζουν να ονειρεύονται ή αν είναι ακόμα ξύπνιοι.Σύλληψη ιδέας: Mr and Mrs BubbleΣκηνοθεσία: Φάνης Κατέχος, Τζοβάννα Μιχαλιάδη ΣάρτιΒοηθοί σκηνοθέτη: William J. Bright, Τάσος Νίκας, Ιάσονας Μαμωνάς